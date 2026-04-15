GSMAのレポートは、日本に対し、技術的卓越性をグローバル・デジタル・リーダーシップに転換するための大胆な行動をとるよう求めている

新たな調査では、業界がTokyo Accordを通じて6Gに関する共通の目標を提示するなど、日本のデジタルトランスフォーメーションにおける喫緊の課題が浮き彫りに

東京, 2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Digital Nation Summit Tokyoで発表されたGSMA の新たなレポートでは、日本は世界トップクラスの技術力をグローバルなデジタル・リーダーシップにつなげるために、大胆かつ協調的な行動を取る必要があると言及しています。

「TheDigital Nations 2026：Accelerating Digital Leap in Japan 」レポートによると、日本は次世代コネクティビティと応用イノベーションにおいてリーダーであり続ける一方で、構造的な課題によって生産性の向上と経済全体のデジタルインパクトが制限され続けています。日本が慎重な技術導入国から自信に満ちた世界標準の設定国へと移行するためには、こうした制約に対処することが重要です。

こうした目標を反映し、東京サミットでは、日本の携帯電話事業者であるKDDI、NTTドコモ、楽天モバイル、ソフトバンクに加え、APACの3つの6Gアライアンス、Globe、LG U+がTokyo Accordに署名しました。この合意は、オープンで相互運用可能かつ信頼できるデジタル・エコシステムを通じて6G時代を形成するという共通のコミットメントを示すものであり、産業界と政策立案者間の調整を促進するものです。

レポートは2026年を転換点と位置付けています。的を絞った介入策が「デジタルの崖」リスクを救う一方で、生産性の停滞、デジタルサービス不足の拡大、イノベーションの拡大における課題など、構造的な問題が根強く残っています。

5Gと6Gをめぐる世界的な機運が高まるなか、本レポートは、周波数戦略、研究開発投資、国際標準化への取り組みをより広範なデジタルトランスフォーメーションの目標と整合させることにより、日本が主導的な役割を果た機会があることを強調しています。

早急に取り組むべき優先分野

5Gへの道のりを完遂 5Gスタンドアロン(SA)の全国規模のデプロイメントを加速させ、高度な機能を実現するとともに、将来の6Gへの進化を支えます。

5Gスタンドアロン(SA)の全国規模のデプロイメントを加速させ、高度な機能を実現するとともに、将来の6Gへの進化を支えます。 デジタル格差の解消 70歳以上の人々のインターネット利用率が大幅に低下しているなか、高齢化社会におけるデジタル・インクルージョンの課題に取り組みます。

70歳以上の人々のインターネット利用率が大幅に低下しているなか、高齢化社会におけるデジタル・インクルージョンの課題に取り組みます。 デジタルトラストを強化 2025年には被害総額が3,241億円（21億米ドル）に達した詐欺や不正行為の増加に対処するために、より強固な保護措置と連携を通じて取り組みます。

GSMAのアジア太平洋地域責任者であるJulian Gormanは次のように述べています。「日本は、デジタル・リーダーシップに 必要な 多くの基盤を持っています。現状の課題は実行力です。」

サミットでは、GSMAのリーダーシップ・チーム（Vivek Badrinath、John Giusti、Lara Dewar）全員が、産業界と政府を横断する協調行動の必要性を強調しました。

本レポートは、日本のデジタル開発の次の段階に向けた3つの戦略的道筋を提示しています。それは、高度なコネクティビティとフロンティアテクノロジーにおける強みを生かすこと、グローバルなベストプラクティスを通じてデプロイメントを加速させること、そしてAI、 サイバーセキュリティ 、 コネクティビティに関する国際協力を深化させることです。

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SOURCE GSMA