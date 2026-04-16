GSMA की रिपोर्ट में Japan से तकनीकी उत्कृष्टता को वैश्विक डिजिटल नेतृत्व में बदलने के लिए साहसिक कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

नए अध्ययन में Japan के डिजिटल परिवर्तन के लिए तत्काल प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया है, और उद्योग जगत ने Tokyo Agreement के माध्यम से 6G के प्रति साझा महत्वाकांक्षा का संकेत दिया है।

TOKYO, 16 अप्रैल, 2026 /PRNewswire / -- Japan को अपनी विश्व-स्तरीय तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक डिजिटल नेतृत्व में बदलने के लिए साहसिक, समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए, GSMA की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे Digital Nation Summit Tokyo में लॉन्च किया गया था।

The Digital Nations 2026: Japan में डिजिटल छलांग को गति देना रिपोर्ट में पाया गया है कि Japan अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और अनुप्रयुक्त नवाचार में अग्रणी बना हुआ है, लेकिन संरचनात्मक चुनौतियाँ उत्पादकता वृद्धि और अर्थव्यवस्था-व्यापी डिजिटल प्रभाव को सीमित करती रहती हैं। यदि Japan को प्रौद्योगिकी को लेकर सतर्क रहने वाले देश से एक आत्मविश्वासपूर्ण वैश्विक मानक निर्धारक बनने की ओर अग्रसर होना है, तो इन बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण होगा।

इस महत्वाकांक्षा को दर्शाते हुए, Tokyo अनुबंध पर शिखर सम्मेलन में Japan के मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों — KDDI, NTT DOCOMO, Rakuten Mobile और SoftBank — के साथ-साथ तीन APAC 6G गठबंधन, Globe और LG U+ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता खुले, अंतरसंचालनीय और भरोसेमंद डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से 6G युग को आकार देने की साझा प्रतिबद्धता का संकेत देता है, जिससे उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच समन्वय को बढ़ावा मिलता है।

रिपोर्ट में 2026 को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में पहचाना गया है। हालांकि लक्षित हस्तक्षेपों ने 'डिजिटल संकट' के जोखिमों को कम करने में मदद की है, फिर भी गहरी संरचनात्मक समस्याएँ बनी हुई हैं, जिनमें उत्पादकता में ठहराव, डिजिटल सेवाओं की बढ़ती कमी और नवाचार को बड़े पैमाने पर लागू करने में चुनौतियाँ शामिल हैं।

जैसे-जैसे 5G और 6G को लेकर वैश्विक स्तर पर गति बढ़ रही है, रिपोर्ट में Japan के लिए स्पेक्ट्रम रणनीति, अनुसंधान एवं विकास निवेश और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ जुड़ाव को व्यापक डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों के साथ संरेखित करके नेतृत्व करने के अवसर पर प्रकाश डाला गया है।

तत्काल कार्रवाई के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

5G यात्रा को पूरा करना: उन्नत क्षमताओं को अनलॉक करने और भविष्य के 6G विकास का समर्थन करने के लिए 5G स्टैंडअलोन (standalone, SA) की राष्ट्रव्यापी तैनाती में तेजी लाना।

उन्नत क्षमताओं को अनलॉक करने और भविष्य के 6G विकास का समर्थन करने के लिए 5G स्टैंडअलोन (standalone, SA) की राष्ट्रव्यापी तैनाती में तेजी लाना। डिजिटल क्षेत्र में व्याप्त असमानता को समाप्त करना: बढ़ती उम्र की आबादी में डिजिटल समावेशन की चुनौतियों का समाधान करना, जहां 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में इंटरनेट का उपयोग काफी कम है।

बढ़ती उम्र की आबादी में डिजिटल समावेशन की चुनौतियों का समाधान करना, जहां 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में इंटरनेट का उपयोग काफी कम है। डिजिटल भरोसे को मजबूत करना:मजबूत सुरक्षा उपायों और सहयोग के माध्यम से बढ़ती धोखाधड़ी और घोटाले की गतिविधियों से निपटना, जिससे 2025 में 324.1 बिलियन जापानी येन (2.1 बिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ।

Julian Gorman, एशिया प्रशांत प्रमुख, GSMA ने कहा: "Japan में डिजिटल नेतृत्व के लिए आवश्यक कई आधार हैं। अब चुनौती क्रियान्वयन की है।"

शिखर सम्मेलन में, GSMA की नेतृत्व टीम — Vivek Badrinath, John Giusti, Lara Dewar — सभी ने उद्योग और सरकार के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

रिपोर्ट में Japan के डिजिटल विकास के अगले चरण के लिए तीन रणनीतिक मार्ग बताए गए हैं: उन्नत कनेक्टिविटी और सीमांत प्रौद्योगिकियों में ताकत का निर्माण; वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से तैनाती में तेजी लाना; और AI, साइबर सुरक्षा और कनेक्टिविटी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को गहरा करना।

पूरी विज्ञप्ति पढ़ें

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5915941/GSMA_Logo.jpg