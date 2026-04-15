GSMA 보고서, 일본에 조언…과감한 조치로 기술적 우위를 글로벌 디지털 리더십으로 전환해야

새 보고서에서 일본에게 디지털 전환에 필요한 우선 과제 제시…업계는 도쿄 협약을 통해 6G에 대한 공동 포부 밝혀

도쿄, 2026년 4월 15일 /PRNewswire/ -- 도쿄 디지털 네이션 서밋(Digital Nation Summit Tokyo)에서 발표된 GSMA 보고서가 일본에게 과감한 조치로 세계 최고 기술 역량을 글로벌 디지털 리더십으로 전환할 것을 주문했다.

디지털 네이션스 2026: 일본의 디지털 도약 가속화(The Digital Nations 2026: Accelerating the Digital Leap in Japan) 보고서는 일본이 차세대 연결성과 응용 혁신 분야의 선도국 지위를 유지하고 있음에도 불구하고, 구조적 과제가 생산성 성장과 경제 전반의 디지털 영향력 확대를 계속 제한하고 있다고 지적했다. 일본이 신중한 기술 수용국에서 자신감 있는 글로벌 표준 설정국으로 전환하려면 이런 제약 요인을 해결하는 것이 매우 중요하다는 의미다.

이 같은 포부를 반영하듯, 이번 서밋에서는 일본의 이동통신 네트워크 사업자인 KDDI, NTT 도코모(NTT DOCOMO), 라쿠텐 모바일(Rakuten Mobile), 소프트뱅크(SoftBank)가 아시아태평양(APAC) 6G 얼라이언스 세 곳과 글로브(Globe), LG유플러스(LG U+)와 함께 도쿄 협약(Tokyo Accord)에 서명했다. 이 협약은 개방적이고 상호운용 가능하며 신뢰할 수 있는 디지털 생태계를 통해 6G 시대를 형성하겠다는 공동의 의지를 나타내는 것으로 업계와 정책입안자 간 조율을 촉진하는 역할을 한다.

보고서는 2026년을 변곡점으로 규정했다. 표적 개입을 통해 '디지털 절벽' 위험이 완화되기는 했지만 정체된 생산성, 확대되는 디지털 서비스 적자, 혁신 확산의 어려움 등 뿌리 깊은 구조적 문제는 여전히 지속되고 있다고 지적했다.

보고서는 5G와 6G를 중심으로 글로벌 추진력이 커지는 가운데 일본이 주파수 전략, 연구개발 투자, 국제 표준 참여를 더 광범위한 디지털 전환 목표와 연계한다면 주도적 역할을 할 기회는 여전하다고 강조했다.

즉각 조치가 필요한 분야

• 5G 도입 완료: 5G 단독모드(SA)의 전국적 구축을 가속화해 고도화된 기능을 실현하고 향후 6G 발전을 지원해야 한다.

• 회색 디지털 격차 해소: 고령 인구의 디지털 포용 문제를 해결해야 하며, 특히 70세 이상에서는 인터넷 이용률이 크게 떨어지고 있다.

• 디지털 신뢰 강화: 2025년 사기 및 스캠으로 인한 피해 규모가 3241억 엔(미화 21억 달러)에 달한 만큼, 더 강력한 보호 장치와 협력을 통해 증가하는 사기 및 스캠 활동에 대응해야 한다.

줄리언 고먼(Julian Gorman) GSMA 아시아태평양 총괄은"일본은 디지털 리더십에 필요한 기반을 다수 갖추고 있다. 이제 남은 과제는 실행이다"라고 말했다.

이번 서밋에서 GSMA 리더십팀인 비벡 바드리나트(Vivek Badrinath), 존 주스티(John Giusti), 라라 듀어(Lara Dewar)도 모두 업계와 정부 전반에 걸친 조율된 행동의 필요성을 거듭 강조했다.

보고서는 일본의 다음 단계 디지털 발전을 위해 세 가지 전략적 경로를 제시했다. 첨단 연결성과 프런티어 기술 분야의 강점을 기반으로 발전을 도모하고, 글로벌 모범 사례를 통해 구축을 가속화하며, 인공지능(AI), 사이버보안, 연결성 전반에서 국제 협력을 심화하는 것이 그 골자다.

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SOURCE GSMA