高田GTCHAIR 2024德國科隆家具展圓滿成功
新聞提供者高田GTCHAIR
25 10月, 2024, 17:00 CST
德國科隆2024年10月25日 /美通社/ -- 本公司（高田GTCHAIR）2024年在德國科隆舉辦的家具展覽圓滿成功，展會於10月22日在科隆國際博覽中心舉行，為期四天。GTCHAIR展位位於Hall 8.1 A060，專門展示其人體工學椅系列產品。這些椅子通過深度融合久坐辦公需求和人體工程學設計，在分散身體壓力、降低久坐對脊椎和關節的損傷方面表現出色。
引領未來辦公趨勢，GTCHAIR亮相ORGATEC 2024展會
今年的ORGATEC 2024展覽空間達13萬平方米，吸引了全球知名辦公傢俱製造商共同展示創新的未來辦公景象。GTCHAIR展示了多款工學椅，如Alien外星人、Open賽雷、Marrit Pro推拿師等，旨在為長時間伏案辦公者提供更舒適、健康的久坐座椅解決方案。
GTCHAIR最新研發成果Alien外星人工學椅受到矚目
作為GTCHAIR最新研發成果之一，Alien外星人展示了強大的創新思想。該椅結合科技與外太空理念，特色功能如懸浮椅背、同步滑翔備受好評，讓人感受到「飄浮」的坐感，贏得現場觀眾一致好評。
GTCHAIR推出新款辦公系列工學椅，提升用戶工作和遊戲體驗
除了Alien外星人，GTCHAIR還推出了多款升級版辦公椅，如美力特PRO和炫變PRO，以及六款辦公系列工學椅，包括旗艦電競椅-悅尚雲霄。這些產品具備多種調節功能，為用戶提供舒適健康的坐姿，提升工作和遊戲效率。GTCHAIR自1992年成立以來，專注於久坐健康，並已成為久坐辦公人士首選品牌之一。
SOURCE 高田GTCHAIR
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