高田GTCHAIR 2024德國科隆家具展圓滿成功

今年的ORGATEC 2024展覽空間達13萬平方米，吸引了全球知名辦公傢俱製造商共同展示創新的未來辦公景象。GTCHAIR展示了多款工學椅，如Alien外星人、Open賽雷、Marrit Pro推拿師等，旨在為長時間伏案辦公者提供更舒適、健康的久坐座椅解決方案。

GTCHAIR最新研發成果Alien外星人工學椅受到矚目

作為GTCHAIR最新研發成果之一，Alien外星人展示了強大的創新思想。該椅結合科技與外太空理念，特色功能如懸浮椅背、同步滑翔備受好評，讓人感受到「飄浮」的坐感，贏得現場觀眾一致好評。

GTCHAIR推出新款辦公系列工學椅，提升用戶工作和遊戲體驗

除了Alien外星人，GTCHAIR還推出了多款升級版辦公椅，如美力特PRO和炫變PRO，以及六款辦公系列工學椅，包括旗艦電競椅-悅尚雲霄。這些產品具備多種調節功能，為用戶提供舒適健康的坐姿，提升工作和遊戲效率。GTCHAIR自1992年成立以來，專注於久坐健康，並已成為久坐辦公人士首選品牌之一。

SOURCE 高田GTCHAIR