GTCHAIR stellt auf der Möbelmesse ORGATEC 2024 die neuesten komfortablen Bürostühle vor

KÖLN, Deutschland, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ – GTCHAIR rockte die Bühne auf der ORGATEC Möbelmesse 2024 in Köln, Deutschland. An ihrem Stand in Halle 8.1 A060 präsentierten sie eine Reihe cooler Bürostühle, die bequemes und gesundes Sitzen ermöglichen. Diese Stühle sind so konzipiert, dass sie Ihren Körper entlasten und Ihren Rücken und Ihre Gelenke auch nach langen Stunden am Schreibtisch nicht belasten.

Die Zukunft der Büroräume gestalten auf der ORGATEC 2024

GTChair at ORGATEC in Germany 2024 GTChair Showcasing Selected Products GTChair's Latest Product "Alien Chair"

Die ORGATEC 2024 war eine Großveranstaltung mit einer Fläche von 130.000 Quadratmetern. Sie brachte große Namen der Büromöbelbranche zusammen, um die neuesten Trends für zukünftige Arbeitsumgebungen vorzustellen. GTCHAIR begeisterte das Publikum mit Stühlen wie dem Alien Chair, dem Open Chair und dem Marrit Pro, die speziell dafür entwickelt wurden, dass Sie es während langer Arbeitszeiten gemütlich und gesund haben.

Lernen Sie Alien kennen: die bisher coolste Innovation von GTCHAIR

GTCHAIR sorgt mit seiner neuesten Kreation, dem Alien-Stuhl, für Aufsehen. Dieser Stuhl ist nicht von dieser Welt, denn er verbindet coole Technik mit weltrauminspiriertem Design. Die schwebende Rückenlehne und das sanfte Gleiten geben Ihnen das Gefühl, in der Luft zu schweben, das jeder auf der Show liebte!

Verbessern Sie Ihren Arbeitsplatz mit GTCHAIR's fantastischen Stühlen

Neben dem Alien-Stuhl hat GTCHAIR auch aktualisierte Versionen von Bürolieblingen wie Marrit Pro und Dvary Pro auf den Markt gebracht. Es wurden sechs neue Serien ergonomischer Bürostühle und das Flaggschiff unter den Gaming-Stühlen, der Roc Chair, vorgestellt. Bei diesen Stühlen geht es darum, dass Sie es bei der Arbeit oder beim Spielen bequem haben und sich den ganzen Tag lang wohl fühlen.

Informationen zu GTCHAIR: Besseres Sitzen seit 1992

GTCHAIR gibt es seit 1992 und bringt Komfort und Gesundheit in das Sitzen am Schreibtisch. Mit über 60 patentierten Erfindungen und Produkten, die in mehr als 80 Ländern verkauft werden, sind sie die erste Wahl für alle, die bei der Arbeit bequem sitzen und gesund bleiben wollen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2538357/GTChair_ORGATEC_Germany_2024.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2538358/GTChair_2024__Ogatec.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2538355/image_5027517_41206346.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2538356/GTCHAIR_____1_Logo.jpg