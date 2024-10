GTCHAIR dévoile ses dernières chaises de bureau confortables au Salon du meuble ORGATEC 2024

COLOGNE, Allemagne, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GTCHAIR a fait vibrer la scène lors de l'exposition du meuble 2024 ORGATEC à Cologne, en Allemagne. Son stand, situé dans le hall 8.1 A060, a mis en avant une gamme cool de chaises de bureau qui permettent de s'asseoir confortablement et sainement. Ces chaises sont conçues pour soulager votre corps et pour que votre dos et vos articulations se sentent bien, même après de longues heures passées au bureau.

Façonner l'avenir des espaces de bureau à ORGATEC 2024

GTChair at ORGATEC in Germany 2024 GTChair Showcasing Selected Products GTChair's Latest Product "Alien Chair"

L'exposition ORGATEC 2024 fut un événement de grande envergure, qui s'est étendu sur 130 000 mètres carrés. S'y sont réunis de grands noms du mobilier de bureau, pour présenter les dernières tendances en matière de milieux de travail. GTCHAIR a séduit la foule avec des chaises comme Alien Chair, Open Chair et Marrit Pro, spécialement conçues pour vous garder au chaud et en bonne santé pendant les longues heures de travail.

Rencontre avec Alien : l'innovation la plus cool de GTCHAIR jusqu'à présent

GTCHAIR fait tourner les têtes avec sa création la plus nouvelle, la chaise Alien. Cette chaise est hors du commun, en alliant la technologie de pointe et le design inspiré de l'espace. Le dossier flottant de la chaise et le mouvement de glissement en douceur vous donnent une sensation de flotter dans l'air, que tout le monde a adorée lors de l'exposition !

Améliorez votre espace de travail avec les chaises super de GTCHAIR

Outre la chaise Alien, GTCHAIR a également lancé des versions améliorées des favoris du bureau, comme Marrit Pro et Dvary Pro. Elle a présenté six nouvelles séries de sièges de bureau ergonomiques et son siège de jeu phare, Roc Chair. Ces chaises ont pour but de rendre votre installation de travail ou de jeu super confortable et de vous permettre de vous sentir bien tout au long de la journée.

À propos de GTCHAIR : on améliore la position assise depuis 1992

GTCHAIR existe depuis 1992 et apporte du confort et de la santé aux personnes assises à leur bureau. Avec plus de 60 inventions brevetées et des produits vendus dans plus de 80 pays, la marque constitue un choix de premier ordre pour tous ceux qui souhaitent s'asseoir confortablement et rester en bonne santé tout en travaillant.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2538357/GTChair_ORGATEC_Germany_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2538358/GTChair_2024__Ogatec.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2538355/image_5027517_41206346.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2538356/GTCHAIR_____1_Logo.jpg