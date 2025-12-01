卡西歐推出25款設計新品計算器

新聞提供者卡西歐計算機株式會社
01 12月, 2025, 09:00 CST
以繽紛色彩與多元風格傳遞喜悅
東京2025年12月1日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今日宣佈推出25款全新設計新品計算器。
新推出的25款設計新品計算器以豐富色彩滿足不同用戶的個性偏好與生活方式需求。時值卡西歐臺式電子計算器業務創立六十周年，公司重新審視了設計款計算器的核心特質，對全系列產品外觀進行升級，以契合當下潮流。
■繽紛色彩系列計算器
該系列計算器採用雙色設計，提供從單色、柔和色到煙熏色調的豐富色彩選擇，既能從容應對日常休閒場景，亦能契合商務辦公環境。迷你臺式MS-20YC（10色）採用圓潤簡約的設計，握感舒適；可攜式SL-310YC（5色）外觀時尚緊湊，可輕鬆放入口袋。用戶可根據使用場景與個人風格自由選擇配色。
■時尚格調系列計算器
該系列以纖薄時尚機身搭配雅致色調與高級質感。金屬質感的鐵黑色款採用奢華發絲紋處理；冰藍色與亮金色款運用細膩噴砂工藝；樹脂質感款的薄霧綠與絲緞白，則呈現柔和的啞光珠光。液晶屏與太陽能板採用一體化平面簡約設計，凸顯材質本身質感。分層式背板設計確保纖薄機身持握舒適。該系列包含緊湊臺式款JW-200DQ（5色）和迷你臺式款MS-200DQ（5色），這些精緻計算器既適用於商務場景，亦是饋贈佳品，用途多樣。
透過新品發佈，卡西歐再次踐行其品牌承諾：不僅提供實用計算工具，更帶來愉悅體驗十足的個性化選擇。
新品計算器上市情況因國家而異。
■繽紛色彩系列網址
MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/
SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/
■時尚格調系列網址
JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/
MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/
■臺式電子計算器60周年專題網站
https://web.casio.com/calculator/60th/
