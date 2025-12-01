卡西歐推出25款設計新品計算器

■繽紛色彩系列計算器

該系列計算器採用雙色設計，提供從單色、柔和色到煙熏色調的豐富色彩選擇，既能從容應對日常休閒場景，亦能契合商務辦公環境。迷你臺式MS-20YC（10色）採用圓潤簡約的設計，握感舒適；可攜式SL-310YC（5色）外觀時尚緊湊，可輕鬆放入口袋。用戶可根據使用場景與個人風格自由選擇配色。

■時尚格調系列計算器

該系列以纖薄時尚機身搭配雅致色調與高級質感。金屬質感的鐵黑色款採用奢華發絲紋處理；冰藍色與亮金色款運用細膩噴砂工藝；樹脂質感款的薄霧綠與絲緞白，則呈現柔和的啞光珠光。液晶屏與太陽能板採用一體化平面簡約設計，凸顯材質本身質感。分層式背板設計確保纖薄機身持握舒適。該系列包含緊湊臺式款JW-200DQ（5色）和迷你臺式款MS-200DQ（5色），這些精緻計算器既適用於商務場景，亦是饋贈佳品，用途多樣。

透過新品發佈，卡西歐再次踐行其品牌承諾：不僅提供實用計算工具，更帶來愉悅體驗十足的個性化選擇。

新品計算器上市情況因國家而異。

■繽紛色彩系列網址

MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/

SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/

■時尚格調系列網址

JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/

MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/

■臺式電子計算器60周年專題網站

https://web.casio.com/calculator/60th/

