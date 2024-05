Hard Rock International 推出 Unity by Hard Rock™ 忠誠計劃及星光熠熠的全新宣傳活動「Come Together」

Lionel Messi、Noah Kahan、John Legend 和 Shakira 參與宣傳活動,重點介紹忠誠計劃會員可探索的全球 Hard Rock 酒店和咖啡廳

美國佛羅里達州荷里活2024年5月8日 /美通社/ -- Hard Rock International 宣布全球推出 Unity by Hard Rock™,這是一個獨一無二的忠誠計劃,該計劃讓會員可以在 Hard Rock 全球超過 200 個據點(包括酒店、咖啡廳和 Rock Shops)做他們喜愛的事情。這個標誌性的款待、娛樂及生活方式品牌正在一些朋友的幫助下慶祝其客戶服務在忠誠計劃下「Come Together」,這些朋友分別是:全球足球及文化象徵 Lionel Messi;GRAMMY® 提名人、多白金唱片唱作人 Noah Kahan;贏得 EGOT 及廣受好評的多白金藝人兼製作人 John Legend;以及在 GRAMMY® 屢獲殊榮的全球超級巨星 Shakira。他們在 Hard Rock 的全通路營銷活動中擔任主角,其中更包括 Kahan 為這個項目獨家錄製的披頭四經典歌曲《Come Together》。

Noah Kahan、John Legend、Shakira 和 Lionel Messi 在 Come Together 宣傳活動中出鏡,這個活動是宣傳在 Hard Rock 酒店、賭場和咖啡廳推出的 Unity by Hard Rock 全球忠誠計劃。

為強調公司與令人難以置信的娛樂和旅行之間的聯繫,Hard Rock 還透過 Come Together Experiences 向 Unity 讓會員可以有更多方法享受一生難忘的旅遊和娛樂體驗。Come Together Experiences 是個全年舉行的國際抽獎系列,其將會提供令人驚嘆的機會。詳情和參加資訊可在 unity.hardrock.com/come-together 上取得。首兩場抽獎現正接受報名,包括:

Unity by Hard Rock 會員有機會贏得一次 7 月份的雙人紐約之旅,參加 Noah Kahan 在麥迪遜廣場花園舉行的首個個人演唱會,並包括三晚 Hard Rock Hotel New York 住宿。這個套餐包括令人驚嘆的套房住宿、酒店美食體驗的消費津貼,以及 $200 Rock Shop 禮品卡。報名截止日期為 2024 年 5 月 31 日。





會員還有機會贏得一次在屢獲殊榮的 Hard Rock Hotel Maldives 度過的終身難忘全包假期,該酒店提供令人嘆為觀止的水上客房和別墅、水上運動和潛水活動、Rock Spa® 以及 14 間周邊用餐選擇。一位幸運的贏家和一位旅伴將獲得機票和交通服務,享受 7 天 6 夜的難忘熱帶度假之旅。報名截止日期為 2024 年 8 月 31 日。

如需更多資訊,請在此處閱讀 Unity by Hard Rock 的完整新聞稿,或到訪 unity.hardrock.com。

