Penawaran Besar Dari Hard Rock International, "Come Together", untuk Peluncuran Global Program Loyalitas Unity by Hard Rock™ dan Kampanye Bertabur Bintang Baru

Lionel Messi, Noah Kahan, John Legend, dan Shakira membintangi kampanye yang menyoroti berbagai hotel dan kafe Hard Rock di seluruh dunia yang dapat dikunjungi oleh anggota program loyalitas

HOLLYWOOD, Florida, 8 Mei, 2024 /PRNewswire/ -- Hard Rock International mengumumkan peluncuran global Unity by Hard Rock ™, sebuah program loyalitas unik yang memberikan hadiah kepada anggota yang berkunjung ke lebih dari 200 lokasi Hard Rock, termasuk hotel, kafe, dan Rock Shops di seluruh dunia. Merek di bidang horeka, hiburan, dan gaya hidup yang ikonik ini merayakan penawaran " Come Together " bagi tamunya dalam program loyalitas bersama teman-temannya: ikon sepak bola dan budaya global Lionel Messi; Penyanyi/penulis multi-platinum dan nominasi GRAMMY®, Noah Kahan; Artis dan produser multi-platinum serta pemenang EGOT yang mendapat pujian kritikus, John Legend; dan superstar dunia sekaligus pemenang GRAMMY® Award, Shakira. Mereka membintangi kampanye pemasaran omnichannel Hard Rock yang dimulai hari ini dan menampilkan lagu klasik The Beatles, "Come Together," yang khusus direkam oleh Kahan untuk proyek ini.

Noah Kahan, John Legend, Shakira and Lionel Messi star in “Come Together” campaign for Unity by Hard Rock global loyalty program launch across Hard Rock hotels, casinos and cafes.

Untuk menekankan hubungan perusahaan dengan hiburan dan pariwisata yang luar biasa, Hard Rock juga menyediakan lebih banyak cara bagi anggota Unity untuk menikmati liburan dan hiburan sekali seumur hidup melalui Come Together Experiences, yaitu seri undian internasional yang akan menawarkan kesempatan yang mengagumkan di sepanjang tahun. Lihat rincian dan informasi pendaftarannya di unity.hardrock.com/come-together . Saat ini dua undian pertama dari beberapa undian sudah bisa diikuti:

Anggota Unity by Hard Rock bisa ikut serta untuk memenangkan liburan bagi dua orang ke New York City pada bulan Juli untuk menonton salah satu pertunjukan utama Noah Kahan yang pertama di Madison Square Garden , termasuk menginap tiga malam di Hard Rock Hotel New York. Paket ini termasuk menginap di kamar suite yang menakjubkan, uang untuk menikmati kuliner di hotel tersebut, dan kartu hadiah Rock Shop senilai $200 . Pendaftaran ditutup tanggal 31 Mei 2024.

pada bulan Juli untuk menonton salah satu pertunjukan utama yang pertama di , termasuk menginap tiga malam di Hard Rock Hotel New York. Paket ini termasuk menginap di kamar suite yang menakjubkan, uang untuk menikmati kuliner di hotel tersebut, dan kartu hadiah Rock Shop senilai . Pendaftaran ditutup tanggal 31 Mei 2024. Anggota dapat ikut serta untuk memenangkan liburan lengkap sekali seumur hidup ke Hard Rock Hotel Maldives yang pernah meraih penghargaan. Hotel ini memiliki kamar dan vila yang memukau di atas air, olahraga air dan wisata menyelam, Rock Spa® , dan pilihan bersantap di 14 restoran hotel. Satu pemenang beruntung dan satu tamu akan mendapatkan tiket pesawat dan transportasi untuk menikmati liburan tak terlupakan ke daerah tropis selama 7 hari 6 malam. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Agustus 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, baca siaran pers Unity by Hard Rock selengkapnya di sini atau kunjungi unity.hardrock.com .

