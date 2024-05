„Spotkanie" przepastnych ofert Hard Rock International - sieć uruchamia międzynarodowy program lojalnościowy Unity by Hard Rock™ oraz napakowaną gwiazdami kampanię marketingową

Lionel Messi, Noah Kahan, John Legend i Shakira gwiazdami kampanii promującej rozsiane po całym świecie hotele i kawiarnie Hard Rock, które biorą udział w programie lojalnościowym.

HOLLYWOOD, Floryda, 8 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Hard Rock International ogłasza uruchomienie Unity by Hard Rock™ - jedynego w swoim rodzaju międzynarodowego programu lojalnościowego, który nagradza jego członków za robienie tego, co uwielbiają w ponad 200 obiektach Hard Rock na całym świecie, w tym hotelach, kawiarniach i sklepach Rock Shop na całym świecie. W jego ramach legendarna marka hotelarska, rozrywkowa i lifestyle'owa chce uczcić „Spotkanie" ofert, do którego doszło z niewielką pomocą jej przyjaciół: legendarnego piłkarza i ikony kultury popularnej Lionela Messiego; Noah Kahana, nominowanego do nagrody GRAMMY® piosenkarza i autora tekstów, który ma na koncie całą kolekcję platynowych płyt; Johna Legenda, cieszącego się uznaniem krytyków zdobywcę nagród Emmy, Grammy, Tony i Oscara, a także posiadacza licznych platynowych krążków; oraz światowego formatu gwiazdy i zdobywczyni nagrody GRAMMY® Shakiry. Cała czwórka bierze udział w rozpoczętej dzisiaj przez Hard Rock kampanii omnichannel, dla której tłem muzycznym jest klasyczny utwór Beatlesów „Come Together" („Spotkanie") wykonany specjalnie na potrzeby projektu przez Kahana.

Chcąc podkreślić silną więź marki ze światami rozrywki i podróży, Hard Rock otworzy przed członkami programu Unity jeszcze więcej możliwości doznawania niepowtarzalnych przeżyć w ramach Come Together Experiences, szeregu międzynarodowych loterii z licznymi atrakcjami, które potrwają cały rok. Szczegóły na stronie unity.hardrock.com/come-together. Pierwsze dwie z nich już czekają na zgłoszenia uczestników, a oto co można wygrać:

Członkowie programu Unity by Hard Rock, którzy wezmą udział w loterii, mają szansę wygrać wycieczkę do Nowego Jorku dla dwóch osób na lipcowy koncert Noah Kahana , który będzie jednym z jego pierwszych występów w Madison Square Garden w roli głównej gwiazdy. Nagroda obejmuje trzy noclegi w Hard Rock Hotel New York, w tym pobyt w fantastycznym apartamencie, bon do wykorzystania w restauracji hotelowej oraz kartę upominkową o wartości 200 USD do wykorzystania w sklepie Rock Shop. Zgłoszenia do loterii potrwają do 31 maja 2024 r.





Dla biorących udział w loterii członków przewidziano również możliwość wygrania niepowtarzalnych wakacji all-inclusive na Malediwach w Hard Rock Hotel Maledives, gdzie na gości czekają zapierające dech w piersiach pokoje i wille na wodzie, atrakcje sportów wodnych, wycieczki z nurkowaniem, Rock Spa® oraz elastyczna oferta 14 restauracji do wyboru w formule „dine around". Dla szczęśliwego zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą przewidziano 7-dniowy pobyt w tropikalnym raju, w tym 6 noclegów, bilety lotnicze i darmowy transport na miejscu. Zgłoszenia do loterii potrwają do soboty, 31 sierpnia 2024 r.

