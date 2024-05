Les vastes offres de Hard Rock International s'unissent pour le lancement mondial du programme de fidélité Unity by Hard Rock™ et d'une nouvelle campagne riche en vedettes

Lionel Messi, Noah Kahan, John Legend et Shakira sont les vedettes d'une campagne qui met en avant les hôtels et cafés Hard Rock du monde entier que les membres du programme de fidélité peuvent découvrir

HOLLYWOOD, Floride, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Hard Rock International annonce le lancement mondial de Unity by Hard Rock ™, un programme de fidélité unique en son genre qui récompense les membres pour avoir fait ce qu'ils aiment à travers le portefeuille de Hard Rock, qui compte plus de 200 établissements, notamment des hôtels, des cafés et des Rock Shops dans le monde entier. La marque emblématique de l'hôtellerie, du divertissement et du style de vie célèbre la façon dont ses offres aux clients se sont rassemblées sous le slogan Come Together dans le cadre du programme de fidélité avec l'aide de ses amis : Lionel Messi, icône mondiale du football et de la culture ; Noah Kahan, auteur-compositeur-interprète multi-platine et nommé aux GRAMMY® ; John Legend, artiste et producteur multi-platine acclamé par la critique et lauréat d'un EGOT ; et Shakira, superstar mondiale lauréate d'un GRAMMY®. Ils sont les vedettes de la campagne de marketing omnicanale de Hard Rock qui débute aujourd'hui et qui met en vedette la chanson classique des Beatles, « Come Together », enregistrée exclusivement par Kahan pour le projet.

Pour mettre en évidence la relation de l'entreprise avec des divertissements et des voyages incroyables, Hard Rock offre également aux membres de Unity encore plus de possibilités d'obtenir des expériences de voyage et de divertissement uniques grâce à Come Together Experiences, une série de concours internationaux qui offrira des opportunités extraordinaires tout au long de l'année, avec des détails et des informations de participation disponibles sur unity.hardrock.com/come-together . Les deux premiers tirages au sort sont actuellement ouverts aux inscriptions :

Les membres de Unity by Hard Rock peuvent participer pour gagner un voyage pour deux personnes à New York en juillet pour assister à l'un des tout premiers spectacles en tête d'affiche de Noah Kahan au Madison Square Garden , y compris un séjour de trois nuits au Hard Rock Hotel New York. Le forfait comprend un hébergement dans une suite magnifique, une allocation de dépenses pour des expériences culinaires à l'hôtel, ainsi qu'une carte-cadeau de 200 $ du Rock Shop. Les inscriptions prennent fin le 31 mai 2024.





en juillet pour assister à l'un des tout premiers spectacles en tête d'affiche de au , y compris un séjour de trois nuits au Hard Rock Hotel New York. Le forfait comprend un hébergement dans une suite magnifique, une allocation de dépenses pour des expériences culinaires à l'hôtel, ainsi qu'une carte-cadeau de 200 $ du Rock Shop. Les inscriptions prennent fin le 31 mai 2024. Les membres peuvent également participer pour gagner des vacances tout compris au Hard Rock Hotel Maldives, un établissement primé qui propose des chambres et des villas à couper le souffle sur l'eau, des excursions de sports nautiques et de plongée, un Rock Spa® et 14 options de restauration. Un heureux gagnant et un invité recevront le transport aérien et le transport pour leur séjour de 7 jours et 6 nuits pour une escapade tropicale inoubliable. Les inscriptions prennent fin le 31 août 2024.

Pour plus d'informations, lisez le communiqué de presse complet Unity by Hard Rock ici ou rendez-vous sur unity.hardrock.com .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=myGO7xRYpzk