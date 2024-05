As vastas ofertas do Hard Rock International "Come Together" no lançamento global do programa de fidelidade Unity by Hard Rock™ e na nova campanha repleta de estrelas

Lionel Messi, Noah Kahan, John Legend e Shakira estrelam a campanha que destaca os hotéis e cafés Hard Rock em todo o mundo que os membros do programa de fidelidade podem explorar

HOLLYWOOD, Flórida, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Hard Rock International anuncia o lançamento global do Unity by Hard Rock™, um programa de fidelidade único que recompensa os membros por fazerem as coisas que amam em todo o portfólio do Hard Rock, com mais de 200 locais, incluindo hotéis, cafés e lojas de Rock de todas as partes do mundo. A icônica marca de hospitalidade, entretenimento e estilo de vida está comemorando como suas ofertas aos hóspedes "Come Together" (se unem) sob o programa de fidelidade com uma pequena ajuda de seus amigos: Lionel Messi, ícone cultural e do futebol mundial; Noah Kahan, cantor e compositor indicado ao GRAMMY® e que vendeu vários discos de platina; John Legend, artista e produtor multiplatinado e aclamado pela crítica, ganhador do EGOT; e Shakira, superestrela global ganhadora do prêmio GRAMMY®. Eles estrelam a campanha de marketing omnicanal do Hard Rock que começa hoje e apresenta a clássica música dos Beatles, "Come Together", gravada exclusivamente por Kahan para o projeto.

Noah Kahan, John Legend, Shakira e Lionel Messi estrelam a campanha “Come Together” para o lançamento do programa de fidelidade global Unity by Hard Rock nos hotéis, cassinos e cafés Hard Rock.

Para destacar a conexão da empresa com entretenimento e viagens incríveis, o Hard Rock também está oferecendo aos membros do Unity ainda mais maneiras de obter experiências únicas de viagem e entretenimento por meio do Come Together Experiences, uma série de sorteios internacionais que oferecerá oportunidades incríveis durante todo o ano, com detalhes e informações de inscrição disponíveis em unity.hardrock.com/come-together. Os dois primeiros dos vários sorteios estão abertos para inscrições no momento, incluindo:

Os membros do Unity by Hard Rock podem concorrer a uma viagem para duas pessoas à cidade de Nova York em julho para assistir a um dos primeiros shows de Noah Kahan no Madison Square Garden , incluindo uma estadia de três noites no Hard Rock Hotel New York. O pacote inclui acomodações em suítes deslumbrantes, um subsídio para gastos com experiências culinárias no hotel, bem como um cartão-presente de US$ 200 da Rock Shop. As inscrições se encerram em 31 de maio de 2024.

em julho para assistir a um dos primeiros shows de Noah Kahan no , incluindo uma estadia de três noites no Hard Rock Hotel New York. O pacote inclui acomodações em suítes deslumbrantes, um subsídio para gastos com experiências culinárias no hotel, bem como um cartão-presente de da Rock Shop. As inscrições se encerram em 31 de maio de 2024. Os membros também podem concorrer a férias únicas com tudo incluído no premiado Hard Rock Hotel Maldives, que oferece quartos e vilas de tirar o fôlego na água, esportes aquáticos e excursões de mergulho, um Rock Spa® e 14 opções de refeições. Um sortudo ganhador e um acompanhante receberão viagem aérea e transporte para sua estadia de 7 dias e 6 noites em uma inesquecível escapada tropical. As inscrições se encerram em 31 de agosto de 2024.

Para obter mais informações, leia o comunicado à imprensa completo da Unity by Hard Rock aqui ou acesse unity.hardrock.com.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=myGO7xRYpzk

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/808184/4692664/Hard_Rock_Logo.jpg

FONTE Hard Rock International