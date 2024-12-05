H.I.G. Capital完成10億美元灣畔貸款機會第七基金（Bayside Loan Opportunity Fund VII）募資

邁阿密2024年12月6日 /美通社/ -- 作為H.I.G. Capital（「H.I.G.」或「公司」）的特殊情境信貸附屬機構，H.I.G. Bayside Capital是一家擁有660億美元資產管理規模的全球領先替代投資公司，該公司欣然宣佈完成H.I.G.灣畔貸款機會第七基金（H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund VII）（簡稱「基金」）的募資。該基金成功以10億美元的總資本承諾完成籌資，並延續了該公司在歐洲中型市場中投資特殊情境信貸機會的成功策略。

成立於2006年，H.I.G. Bayside的歐洲策略主要投資於歐洲的高級擔保困境及特殊情境信貸，並以尋求類似股權的回報為目標。該基金在組建投資組合和選擇交易方面採取嚴謹的策略，這一方法始終帶來較高的回報並相對較低的波動性，遠超可比信貸指數。該基金的前身，H.I.G.灣畔貸款機會第五基金（H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund V），於2022年被《Private Equity Wire》和彭博評選為「最佳表現債務基金」。1

H.I.G.聯合創辦人兼聯合執行主席Sami Mnaymneh、Tony Tamer表示：「H.I.G.是專注於中型市場的最大且最活躍的信貸投資者之一。H.I.G.灣畔歐洲團隊從我們在美國、歐洲和拉丁美洲中型市場的高度協同平台中獲益，這一點在公司在多個周期中所創造的風險調整回報中得到了充分體現。

H.I.G.灣畔歐洲基金聯合主管Andrew Scotland、Duncan Priston表示：「我們非常高興能夠部署新的資金，進入當前在特殊情境信貸投資領域中最具吸引力的市場環境，特別是當前大量負債的歐洲企業面臨挑戰。我們的團隊在充分把握當前投資機會方面具備優勢。」

執行總經理兼全球資本成型部主管Jordan Peer Griffin補充道：「我們的目標是為有限合夥人提供涵蓋私募股權、信貸及中型市場實體資產的全方位投資機會。該基金獲得有限合夥人的支持，顯示出對中型市場的強烈興趣及對H.I.G.區別化策略的信心。我們感謝來自北美、歐洲、亞洲和中東的多元化全球投資者群體對本基金的強大支持，其中包括公共和私人部門的退休金、基金會、捐贈基金、資產管理公司、顧問、組合型基金（FOF）、金融機構和家族辦公室。

1H.I.G.灣畔貸款機會第五基金（H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund V），於2022年11月被《Private Equity Wire》和彭博評選為規模超過15億美元的「最佳表現債務基金」。

Bayside Capital簡介

Bayside Capital是H.I.G. Capital的特殊情況業務附屬機構。專注於中型市場公司的Bayside Capital，橫跨多個初級及次級債務資本市場進行投資，並注重長期回報。Bayside在美國和歐洲擁有八個辦公室，並且擁有超過500名投資專業人士，這使其具備了所需的經驗、資源和靈活性，從而實現優越的風險調整後回報。詳情請瀏覽Bayside網站：bayside.com。

H.I.G. Capital簡介

H.I.G.是一間領先的全球替代投資公司，資本管理總部為660億美元*。總部位於邁亞密，並於美國阿特蘭大、波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約和三藩市設有辦事處，並於漢堡、倫敦、盧森堡、馬德里、米蘭、巴黎、波哥大、里約熱內盧、聖保羅、杜拜和香港設有國際附屬辦事處。H.I.G.專門利用靈活兼注重營運／增值的方法，為中型企業提供債務和股權資本：

H.I.G.的股票基金投資管理層收購、資本重組，並豁除盈利和表現不佳的製造和服務業企業。

H.I.G.的債務基金向各種規模的公司、一級（即「發行市場」）為本，以及於二級市場，投資高級、統包和初級債務融資。H.I.G.也管理公開交易的「商業發展公司」（BDC），該公司名為WhiteHorse Finance。

H.I.G.的地產基金投資增值物業，該等物業可以從改良的資產管理實踐中，有所裨益。

H.I.G. Infrastructure專注於在基礎設施領域創造增值和核心以及投資。

H.I.G.自1993年成立以來，已全球投資和管理400多間公司。本公司目前投資組合包括100多間公司，銷售總額超過530億美元。詳情請瀏覽H.I.G.網站：hig.com。

* 以H.I.G. Capital及附屬公司籌集的總資本計算。

聯絡方式：

Jordan Peer Griffin

執行董事總經理

[email protected]

Duncan Priston

歐洲灣區（Bayside Europe）聯席主管

[email protected]

Andrew Scotland

歐洲灣區（Bayside Europe）聯席主管

[email protected]

H.I.G. Capital

1450 Brickell Avenue

31st Floor

Miami, FL 33131（美國佛羅里達州邁阿密地址）

電話：305.379.2322

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SOURCE H.I.G. Capital