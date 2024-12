H.I.G. Capital clôture le Bayside Loan Opportunity Fund VII, d'une valeur de 1 milliard de dollars

MIAMI, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital, la filiale de crédit pour les situations spéciales de H.I.G. Capital (« H.I.G. » ou la « société »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 66 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer la clôture finale de H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund VII (le « fonds »). Le fonds a été clôturé avec 1 milliard de dollars d'engagements de capitaux globaux et poursuit la stratégie fructueuse de la société consistant à investir dans des opportunités de crédit dans des situations spéciales sur le marché intermédiaire européen.

Établie en 2006, la stratégie européenne de H.I.G. Bayside investit principalement dans des crédits européens garantis de premier rang et dans des situations spéciales, en visant des rendements similaires à ceux des actions. L'approche disciplinée du Fonds en matière de construction de portefeuille et de sélection d'opérations s'est constamment traduite par des rendements plus élevés et un niveau de volatilité plus faible par rapport à des indices de crédit comparables. Le prédécesseur du Fonds, H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund V, a été nommé « Best Performing Debt Fund » par Private Equity Wire/Bloomberg en 2022.1

Sami Mnaymneh et Tony Tamer, cofondateurs et co-présidents exécutifs de H.I.G., ont commenté : « H.I.G. est l'un des investisseurs en crédit les plus importants et les plus actifs sur les marchés intermédiaires. L'équipe de H.I.G. Bayside Europe bénéficie de notre plateforme hautement synergique sur les marchés intermédiaires américains, européens et latino-américains, comme en témoignent les rendements ajustés au risque que la société a générés au cours de plusieurs cycles. »

Andrew Scotland et Duncan Priston, co-responsables du fonds H.I.G. Bayside Europe, ont déclaré : « Nous sommes très heureux de disposer de nouveaux capitaux à déployer dans l'un des environnements de marché les plus attrayants pour l'investissement dans les situations spéciales de crédit, où un grand nombre d'entreprises européennes à effet de levier sont confrontées à des difficultés. Notre équipe est bien placée pour tirer parti des possibilités d'investissement qui s'offrent à nous. »

Jordan Peer Griffin, directeur général exécutif et responsable mondial de la formation des capitaux, a ajouté : « Notre objectif est d'offrir aux commanditaires un éventail complet d'opportunités d'investissement dans les domaines du capital-investissement, du crédit et des actifs réels sur le marché intermédiaire. Le soutien des commanditaires au fonds témoigne d'un intérêt marqué pour le marché intermédiaire et d'une conviction dans l'approche différenciée de H.I.G. Nous sommes reconnaissants du soutien important que le Fonds a reçu d'une base d'investisseurs diversifiée et mondiale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, y compris des pensions du secteur public et privé, des fonds de dotation, des fondations, des gestionnaires d'actifs, des consultants, des fonds de fonds, des institutions financières et des gestionnaires de patrimoine. »

1 H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund V a été nommé « Best Performing Debt Fund Over $1.5B » par Private Equity Wire/Bloomberg en novembre 2022.

À propos de Bayside Capital

Bayside Capital est la filiale de H.I.G. Capital spécialisée dans les situations spéciales. Axé sur les entreprises du marché intermédiaire, Bayside investit dans plusieurs segments des marchés primaires et secondaires des capitaux d'emprunt en mettant l'accent sur les rendements à long terme. Avec huit bureaux aux États-Unis et en Europe et plus de 500 professionnels de l'investissement, Bayside dispose de l'expérience, des ressources et de la flexibilité nécessaires pour générer des rendements supérieurs ajustés au risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Bayside bayside.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est un chef de file mondial des investissements alternatifs gérant 66 milliards de dollars de capitaux*. Basé à Miami, et avec des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que des bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H. I.G. est spécialisé dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises de taille moyenne, en adoptant une approche flexible axée sur les opérations et la création de valeur :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Basé sur le total des capitaux levés par H.I.G. Capital et ses affiliés.

Contacts :

Jordan Peer Griffin

Directeur général exécutif

[email protected]

Duncan Priston

Co-responsable de Bayside Europe

[email protected]

Andrew Scotland

Co-responsable de Bayside Europe

[email protected]

H.I.G. Capital

1450 Brickell Avenue

31st Floor

Miami, FL 33131

P : 305.379.2322

hig.com

