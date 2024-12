H.I.G. Capital sluit Bayside Loan Opportunity Fund VII af voor $ 1 miljard dollar

MIAMI, 5 december 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital, de dochteronderneming voor speciale kredietsituaties van H.I.G. Capital ("H.I.G." of het "Bedrijf"), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met $ 66 miljard aan kapitaal onder beheer, kondigt met genoegen de definitieve afronding aan van H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund VII (het "Fonds"). Het fonds werd gesloten met $ 1 miljard aan totale kapitaaltoezeggingen. Hiermee wordt de succesvolle investeringsstrategie van het bedrijf voor kredietmogelijkheden in speciale situaties in de Europese middenmarkt voortgezet.

H.I.G. Bayside's Europese strategie is in 2006 gestart en investeert vooral in senior gedekte Europese kredieten voor bedrijven in nood of voor bedrijven in speciale situaties, met een rendement dat vergelijkbaar is met dat van aandelen. De gedisciplineerde benadering van het fonds ten aanzien van portefeuilleconstructie en transactieselectie heeft consistent geresulteerd in hogere rendementen en een lager volatiliteitsniveau ten opzichte van vergelijkbare kredietindexen. De voorganger van het fonds, H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund V, werd in 2022 uitgeroepen tot "Best Performing Debt Fund" door Private Equity Wire/Bloomberg.1

Sami Mnaymneh en Tony Tamer, medeoprichters en mede-uitvoerende voorzitters van H.I.G., reageerden als volgt: "H.I.G. is een van de grootste en meest actieve kredietinvesteerders die zich toelegt op de middenmarkten. Het team van H.I.G. Bayside Europe profiteert van ons zeer synergetische platform in de Amerikaanse, Europese en Latijns-Amerikaanse middenmarkten, zoals blijkt uit de voor risico gecorrigeerde rendementen die het bedrijf in meerdere cycli heeft gegenereerd."

Andrew Scotland en Duncan Priston, co-directeuren van het H.I.G. Bayside Europe Fund, reageerden als volgt: "We zijn erg blij dat we nieuw kapitaal kunnen inzetten in een van de meest aantrekkelijke marktomgevingen voor investeringskredieten in speciale situaties, waar een groot aantal Europese bedrijven met hefboomfinanciering een aantal problemen tegenkomt. Ons team is goed gepositioneerd om te profiteren van de beschikbare investeringsmogelijkheden."

Jordan Peer Griffin, uitvoerend directeur en wereldwijd hoofd van kapitaalvorming, voegt hieraan toe: "Wij streven ernaar om limited partners een volledig spectrum aan investeringsmogelijkheden te bieden op het gebied van private equity, kredieten en vastgoed in de middenmarkt. De steun die het fonds krijgt van limited partners geeft aan dat er grote belangstelling is voor de middenmarkt en dat men overtuigd is van de gedifferentieerde aanpak van H.I.G. We zijn dankbaar voor de sterke steun die het fonds heeft ontvangen van een diverse en wereldwijde investeerdersbasis in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten, waaronder publieke en private sector pensioenen, schenkingen, stichtingen, vermogensbeheerders, consultants, fund-of-funds, financiële instellingen en family offices."

1 H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund V werd in november 2022 door Private Equity Wire/Bloomberg uitgeroepen tot "Best Performing Debt Fund Over $1.5B".

Over Bayside Capital

Bayside Capital is de dochteronderneming van H.I.G. Capital voor speciale situaties. Bayside richt zich op bedrijven in het middensegment van de markt en investeert in verschillende segmenten van de primaire en secundaire kapitaalmarkten met de nadruk op langetermijnrendement. Met acht kantoren in de VS en Europa en meer dan 500 beleggingsspecialisten heeft Bayside de ervaring, middelen en flexibiliteit die nodig zijn om superieure, voor risico gecorrigeerde rendementen te genereren. Kijk voor meer informatie op de website van Bayside: bayside.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met $ 66 miljard aan kapitaal onder beheer.* Het hoofdkantoor van H.I.G. is gevestigd in Miami met kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York en San Francisco in de Verenigde Staten en internationale kantoren in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van vreemd en eigen vermogen aan middelgrote bedrijven en hanteert daarbij een flexibele en operationeel georiënteerde aanpak met een hoge toegevoegde waarde:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buyouts, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als slecht presterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior, unitranche en junior schuldfinanciering aan bedrijven over het hele omvangspectrum, zowel op primaire basis (direct origination) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. beleggen in vastgoed met toegevoegde waarde, dat kan profiteren van verbeterde vermogensbeheerpraktijken.

H.I.G. Infrastructure richt zich op Value-Add- en Core-Plus investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een totale omzet van meer dan $ 53 miljard. Raadpleeg voor meer informatie de website van H.I.G. op hig.com.

*Gebaseerd op totaal opgehaald kapitaal door H.I.G. Capital en haar dochterondernemingen.

