IMG 薩克森-安哈特州 (Saxony-Anhalt)：2026 年展望 ── 薩克森-安哈特州 (Saxony-Anhalt) 為未來產業樹立典範

儘管面臨能源價格高企、國際關稅實施及繁瑣行政要求等官僚主義 ，薩克森-安哈爾特州 (Saxony-Anhalt) 仍為 2025 年交出理想的成績表：多間龍頭企業今年已宣佈，或在此地啟動重大投資計劃。這個人口約 214 萬的聯邦州份，以地域緊湊、 能夠迅速作出決策著稱，其創新工業與科技樞紐的形象日益鮮明。憑藉高科技、製藥、物流、化工及機械工程等多元產業布局，該州份已為未來發展奠定堅實基礎，並預期在 2026 年將迎來重要契機，延續其成長軌跡。

德國馬格德堡2025年12月21日 /美通社/ -- Novartis 決定在薩勒 (Saale) 河畔哈雷 (Halle) 興建一座放射性配體療法的新生產設施，此舉堪稱最重大的項目之一。該技術被視為個人化癌症醫療領域的突破性進展。此新基地不僅強化了該州生命科學產業的實力，更為其贏得額外的國際能見度。薩克森-安哈特州 (Saxony-Anhalt) 經濟部部長 Sven Schulze 強調：「這項投資表明了對我們州的創新力量的巨大信心，並加強了我們成為未來產業的領導地點的抱負。」鄰近頂尖研究機構、可便捷抵達萊比錫 (Leipzig) / 哈雷機場，以及完善的現代物流體系，是選擇哈雷作為基地的關鍵因素。

除了先進的醫療技術之外，工業界也在動態發展：Wintipak 已經在 Star Park Halle 實現第三階段的施工階段，並擴大其無菌包裝解決方案的產能。這項投資為辦公室、技術和儲存功能創造額外空間，並支援歐洲生產網絡的長期穩定。公司通過這步驟明確承諾對該地區，並專注於可持續、高效的生產流程。

物流里程碑正在伯恩堡（薩勒）逐步成形，Avnet 正於當地建立一座高性能電子元件分銷中心，涵蓋半導體電子產品，投資總額超過 2.25 億歐元。營運預計於 2026 年春季啟動 —— 將創造多達 700 個新職位，並具備每日向全球運送數萬件包裹的能力。可持續能源供應與現代化自動化系統，使該中心成為整個地區的標誌性項目。

至於半導體相關行業，Mercury 也正在採取重要步驟：這家愛爾蘭公司正在舍訥貝克 (Schönebeck) 建造一座工程與製造中心，該中心同樣預計於 2026 年春季啟用。約 200 名技術專業人員將為歐洲高科技客戶提供創新工程服務。這個決定是由位置的強大質量和其在德國內的中心地位置驅動。

另一個具有跨地區重要性的項目在哈爾伯施塔特 (Halberstadt) 實現：Daimler Truck 全新的全球零件中心 ── 歐洲最大的備件中心 ── 僅在兩年內完成，創造了 650 多個就業機會。Daimler Truck 更憑藉其二氧化碳中和能源概念，為可持續物流樹立全新典範。

像電動船公司 Ramme Electric Machines （來自奧斯特維克）這類成功的中型企業，同樣展現了「薩克森-安哈特州 (Saxony-Anhalt) 製造」的創新成果如何在全球引起共鳴。 Bitterfeld-Wolfen Chemical Park 也在持續發展：Campo Amargo 正在擴大其特殊試劑的生產，加強州份的化學和生物科技專業知識。同時，Merz 正投資 5,000 萬歐元於德紹-羅斯勞生物製藥園區 (Biopharmapark Dessau-Roßlau)，用於擴建高度專業化活性成分的生產能力。

所有這些都顯示：薩克森-安哈特州 (Saxony-Anhalt) 正在推動其成功，並在 2026 年邁向進一步的里程碑。對於尋求增長，創新和未來準備的公司來說，該州是具有吸引力的地點

