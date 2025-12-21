IMG Saxe-Anhalt : 2026 en vue - La Saxe-Anhalt donne le ton pour les industries du futur

Outre les technologies médicales de pointe, le secteur industriel connaît également une évolution dynamique : Wintipak a déjà lancé la troisième phase de construction à Star Park Halle et étend ses capacités pour les solutions d'emballage aseptique. L'investissement crée un espace supplémentaire pour les bureaux, les fonctions techniques et le stockage et soutient la stabilité à long terme du réseau de production européen. Avec cette étape, l'entreprise s'engage explicitement dans la région et se concentre sur des processus de production durables et efficaces.

Une étape importante dans le domaine de la logistique est en cours de réalisation à Bernburg (Saale), où Avnet établit un centre de distribution de haute performance pour les composants électroniques, y compris les semi-conducteurs électroniques, avec un volume d'investissement de plus de 225 millions d'euros. Les opérations devraient commencer au printemps 2026, avec jusqu'à 700 nouveaux emplois et la capacité d'expédier des dizaines de milliers de colis dans le monde entier chaque jour. L'approvisionnement en énergie durable et l'automatisation moderne font du centre un projet de référence pour toute la région.

En ce qui concerne les industries liées aux semi-conducteurs, Mercury fait également un grand pas en avant : la société irlandaise construit un centre d'ingénierie et de fabrication à Schönebeck. L'ouverture est également prévue pour le printemps 2026. Environ 200 professionnels qualifiés fourniront des services d'ingénierie innovants à des clients européens du secteur de la haute technologie. La décision a été motivée par la grande qualité du site et sa position centrale en Allemagne.

Un autre projet d'importance suprarégionale a été réalisé à Halberstadt : Le nouveau centre mondial de pièces détachées de Daimler Truck- le plus grand centre de pièces détachées de ce type en Europe - a été achevé en seulement deux ans et a créé plus de 650 emplois. Daimler Truck établit également de nouvelles normes en matière de logistique durable avec son concept d'énergie neutre en CO₂.

Des entreprises de taille moyenne prospères, telles que le fabricant de moteurs électriques pour bateaux Ramme Electric Machines d'Osterwieck, démontrent également que l'innovation « Made in Saxony-Anhalt » a une résonance mondiale. Le parc chimique de Bitterfeld-Wolfen continue également à se développer : Campo Amargo développe sa production de réactifs spécialisés, renforçant ainsi l'expertise chimique et biotechnologique de l'État. Parallèlement, Merz investit 50 millions d'euros dans des capacités supplémentaires pour des principes actifs hautement spécialisés sur le site Biopharmapark Dessau-Roßlau.

Tous ces projets démontrent que la Saxe-Anhalt s'appuie sur ses réussites pour franchir de nouvelles étapes en 2026. L'État est un site attractif pour les entreprises en quête de croissance, d'innovation et de préparation à l'avenir.

