IMGザクセン・アンハルト：2026年を見据えて―ザクセン・アンハルト州、未来産業の先導役に
ニュース提供IMG Saxony-Anhalt
21 12月, 2025, 20:31 JST
主要企業が今年、大規模な投資を相次いで発表、あるいは実行に移しているため、エネルギー価格の高騰、関税の国際的な導入、官僚的な事務手続きの要件といった困難な枠組み条件にもかかわらず、ザクセン・アンハルト州は2025年に向けて前向きな評価を示している。約214万人の人口を擁する同州は、距離の近さと迅速な意思決定を特長とし、革新的な産業・技術拠点としてのイメージを一層強化している。ハイテク、医薬品、物流、化学、機械工学といった多角的な構成により、同州は将来に向けた確固たる地位を築いており、2026年には成長軌道を継続させる重要な施設の稼働を複数予定している。
マクデブルク（ドイツ）, 2025年12月21日 /PRNewswire/ -- 最も重要なプロジェクトの一つとして、Novartisがハレ（ザーレ）に放射性リガンド療法向けの新たな生産施設を建設することを決定した点が挙げられます。この技術は、個別化がん医療において画期的なものと評価されています。この新拠点により、同州はライフサイエンス分野を強化するだけでなく、国際的な認知度のさらなる向上も実現します。ザクセン・アンハルト州経済相のSven Schulze氏は、次のように強調しています。「この投資は、当州の革新的な力に対する大きな信頼を示すものであり、未来産業の先導的拠点となるという私たちの意欲を一層強化するものです。」優れた研究機関との近接性、ライプツィヒ・ハレ空港へのアクセス、そして最新の物流インフラが、ハレが選ばれた決定的な要因でした。
