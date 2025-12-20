IMG Sachsen-Anhalt: 2026 in Sicht - Sachsen-Anhalt gibt die Richtung für Zukunftsindustrien vor
News provided byIMG Saxony-Anhalt
Dec 20, 2025, 14:32 ET
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen wie hoher Energiepreise, der Einführung internationaler Zölle sowie bürokratischer Auflagen zieht Sachsen-Anhalt für 2025 eine positive Bilanz: Führende Unternehmen haben in diesem Jahr umfangreiche Investitionen angekündigt oder begonnen. führende Unternehmen haben in diesem Jahr umfangreiche Investitionen angekündigt oder begonnen. Das Bundesland mit seinen rund 2,14 Millionen Einwohnern zeichnet sich durch kurze Wege sowie schnelle Entscheidungen aus und hat sein Image als innovativer Industrie- und Technologiestandort weiter gestärkt. Mit einem vielfältigen Mix aus Hightech, Pharmazie, Logistik, Chemie und Maschinenbau ist das Land gut für die Zukunft aufgestellt – und erwartet 2026 wichtige Neueröffnungen, die den Wachstumskurs fortsetzen werden.
MAGDEBURG, Deutschland, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zu den bedeutendsten Projekten gehört Novartis' Entscheidung, eine neue Produktionsanlage für Radioligand-Therapien in Halle (Saale) zu bauen. Die Technologie gilt als bahnbrechend für die personalisierte Krebsmedizin. Mit diesem neuen Standort stärkt das Land nicht nur seinen Life-Science-Sektor, sondern gewinnt auch zusätzliche internationale Sichtbarkeit. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze betont: „Diese Investition zeigt das große Vertrauen in die Innovationskraft unseres Landes und bekräftigt unseren Anspruch, ein führender Standort für Zukunftsbranchen zu sein." Die Nähe zu exzellenten Forschungseinrichtungen, die Anbindung an den Flughafen Leipzig/Halle und moderne Logistikstrukturen waren ausschlaggebend für die Wahl des Standorts Halle.
Share this article