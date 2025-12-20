IMG Sachsen-Anhalt: 2026 in Sicht - Sachsen-Anhalt gibt die Richtung für Zukunftsindustrien vor

Neben der medizinischen Spitzentechnologie entwickelt sich auch der Industriesektor dynamisch: Wintipak realisiert bereits den dritten Bauabschnitt im Star Park Halle und erweitert seine Kapazitäten für aseptische Verpackungslösungen. Die Investition schafft zusätzlichen Raum für Büro-, Technik- sowie Lagerfunktionen und unterstützt die langfristige Stabilität des europäischen Produktionsnetzwerks. Mit diesem Schritt bekennt sich das Unternehmen ausdrücklich zur Region und setzt auf nachhaltige, effiziente Produktionsprozesse.

Ein Meilenstein der Logistik entsteht in Bernburg (Saale), wo Avnet mit einem Investitionsvolumen von mehr als 225 Millionen Euro ein leistungsfähiges Distributionszentrum für elektronische Bauelemente, einschließlich Halbleiterelektronik, errichtet. Der Betrieb soll im Frühjahr 2026 aufgenommen werden – mit bis zu 700 neuen Arbeitsplätzen und der Möglichkeit, jeden Tag Zehntausende von Paketen weltweit zu versenden. Nachhaltige Energieversorgung und moderne Automatisierung machen das Zentrum zu einem Vorzeigeprojekt für die gesamte Region.

Im Hinblick auf die mit der Halbleiterindustrie verbundenen Branchen unternimmt Mercury ebenfalls einen wichtigen Schritt: Das irische Unternehmen baut ein Entwicklungs- und Produktionszentrum in Schönebeck. Die Eröffnung ist ebenfalls für das Frühjahr 2026 geplant. Rund 200 qualifizierte Fachkräfte werden innovative technische Dienstleistungen für europäische Hightech-Kunden erbringen. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die hohe Qualität des Standorts und seine zentrale Lage in Deutschland.

Ein weiteres Projekt von überregionaler Bedeutung wurde in Halberstadt realisiert: Das neue Global Parts Center von Daimler Truck – das größte Ersatzteilzentrum seiner Art in Europa – wurde in nur zwei Jahren fertiggestellt und hat mehr als 650 Arbeitsplätze geschaffen. Neue Maßstäbe für eine nachhaltige Logistik setzt Daimler Truck auch mit seinem CO₂-neutralen Energiekonzept.

Erfolgreiche mittelständische Unternehmen wie der Hersteller elektrischer Schiffsmotoren Ramme Electric Machines aus Osterwieck zeigen zudem, dass Innovationen „Made in Sachsen-Anhalt" weltweit Anklang findet. Auch der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen wächst weiter: Campo Amargo baut seine Spezialreagenzienproduktion aus und stärkt damit das chemische sowie biotechnologische Know-how des Landes. Gleichzeitig investiert Merz 50 Millionen Euro in zusätzliche Kapazitäten für hochspezialisierte Wirkstoffe im Biopharmapark Dessau-Roßlau.

All dies zeigt: Sachsen-Anhalt baut auf seinem Erfolg auf und steuert 2026 weitere Meilensteine an. Das Land ist ein attraktiver Standort für Unternehmen, die Wachstum, Innovation und Zukunftsfähigkeit suchen.

