布魯可多款IP新品在2024新加坡動漫展亮相，驚艷全場

此外，布魯可還集中展示了一系列全球BFC（布魯可積木人創作者）的作品，以獨特的創意見解豐富了參觀者的參觀體驗。

此次布魯可的展台設計頗具亮點和新意，為玩家呈現出一個精心打造的積木人世界。

參觀者可以體驗芝麻街、漫威無限傳奇和奧特曼等不同經典IP的場景和元素，踏上一段多元文化的奇妙之旅。

展台上的一大亮點是「布魯可積木人—芝麻街preCOOL」系列的首次登場。

其中一個主要吸引點是為慶祝《芝麻街》55週年慶而推出的「布魯可積木人—芝麻街preCOOL」。布魯可精心打造了4款新品，涵蓋艾摩、甜餅怪、大鳥及艾比四位標誌性角色。通過與40個國家和地區的芝麻街IP合作，全球消費者很快就能感受芝麻街積木人獨有的樂趣。

另一大亮點是位於展台右側的BFC作品展示區。在本次展會上，布魯可不僅展示國內BFC的作品，還首次展覽了海外BFC的作品。

其中來自新加坡的黃先生（@izakku_ben）選擇再創作的是布魯可變形金剛超越版擎天柱，作品進行了更精細的塗裝分色，並加入了舊化效果，讓擎天柱真實地出現在現場觀眾眼前。

來自中國大陸的孫女士（@涼宮）再創作的則是布魯可的英雄無限系列產品，劉備、關羽、張飛三兄弟海外聚首，小小積木人承載著中國傳統文化，在全球舞台上大放異彩。

未來，布魯可將繼續致力於產品創新，拓展與世界知名IP的合作，並向世界傳遞搭建的樂趣。

SOURCE Blokees