Фигурки Blokees из различных франшиз впечатлили фанатов на 2024 Singapore Comic Con

News provided by

Blokees

Dec 08, 2024, 14:32 ET

ШАНХАЙ, 8 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- На двухдневной выставке-фестивале 2024 Singapore Comic Con (7–8 декабря) компания Blokees впервые представила миру свою новую коллекцию, посвященную «Улице Сезам» (Sesame Street), и продемонстрировала впечатляющий набор фигурок ее персонажей.

Continue Reading
DSC06071
DSC06071

Экспозиция Blokees на SGCC охватывает широкий спектр всемирно известных франшиз, включая такие, как «Сага бесконечности» (Infinity Saga) и «Паучок и его удивительные друзья (Spidey and His Amazing Friends) от Marvel, а также «ТРАНСФОРМЕРЫ» (TRANSFORMERS), Хацунэ Мику (Hatsune Miku), «Святой Сэйя» (Saint Seiya), «Ультрамен» (Ultraman), «Наруто» (Naruto), «Герои бесконечности» (Hero Infinity), Magic Blocks и «Елоли» (Yeloli).

Кроме того, Blokees представила серию международных работ BFC (Blokees Figures Creator), впечатлившую посетителей уникальными креативными идеями.

Стенд Blokees на SGCC стал одним из главных событий выставки-фестиваля благодаря инновационным дизайнерским решениям, которые погружают фанатов в продуманный до мелочей мир фигурок.

Посетители могут насладиться сценами и элементами из различных классических франшиз, таких как «Улица Сезам» (Sesame Street), Сага бесконечности (Infinity Saga) от Marvel и Ультрамен (Ultraman), отправляясь в волшебное путешествие по мультикультурной вселенной.

Изюминкой стенда стал дебют коллекции Blokees Figures — Sesame Street preCOOL.

Одной из ключевых достопримечательностей является коллекция «Blokees Figures — Sesame Street preCOOL», посвященная 55-летию Улицы Сезам. Компания Blokees представила четыре новых продукта с изображением культовых персонажей: Элмо (Elmo), Коржика (Cookie Monster), Большой Птицы (Big Bird) и Эбби (Abby). Благодаря сотрудничеству с владельцами прав на «Улицу Сезам» в 40 странах и регионах, потребители во всем мире вскоре смогут приобрести эти уникальные фигурки.

Еще одним примечательным моментом стала зона экспозиции работ BFC, расположенная с правой стороны стенда. В этом году Blokees выставила на SGCC не только отечественные работы BFC, но и впервые представила работы BFC зарубежных художников.

Среди них — работа г-на Вонга (Mr. Wong) (@izakku_ben) из Сингапура, который решил воссоздать фигурку Оптимуса Прайма (Optimus Prime) из ТРАНСФОРМЕРОВ от Blokees (классический вариант), используя изысканную технику рисования и эффект старения, что сделало персонажа по-настоящему «живым».

Г-жа Сунь (Ms. Sun) (@Liang Gong) из материкового Китая представила свою работу по мотивам «Героев бесконечности» (Hero Infinity) от Blokees, воссоединив трех братьев — Лю Бэя (Liu Bei), Гуань Юя (Guan Yu) и Чжан Фэя (Zhang Fei) — по другую сторону океана. Эти маленькие фигуры Blokees помогают представлять и популяризировать традиционную китайскую культуру за рубежом, завоевывая ей авторитет на мировой арене, чему блестяще способствует платформа SGCC.

В будущем Blokees продолжит разрабатывать инновационные продукты, расширять сотрудничество со всемирно известными франшизами и дарить миру радость творчества.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2575775/DSC06071.jpg 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Blokees' Figuren aus mehreren IPs begeistern Fans auf der 2024 Singapore Comic Con

Blokees' Figuren aus mehreren IPs begeistern Fans auf der 2024 Singapore Comic Con

Während der zweitägigen 2024 Singapore Comic Con (7. bis 8. Dezember) stellte Blokees zum ersten Mal weltweit seine neue Sesamstraßen-Kollektion vor...
Figurky společnosti Blokees, inspirované populárními předlohami, ohromily návštěvníky singapurského Comic Conu 2024

Figurky společnosti Blokees, inspirované populárními předlohami, ohromily návštěvníky singapurského Comic Conu 2024

Na dvoudenním veletrhu Singapore Comic Con 2024 (7.-8. prosince) představila společnost Blokees v celosvětové premiéře svou novou kolekci,...
More Releases From This Source

Explore

Entertainment

Entertainment

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Electronic Gaming

Electronic Gaming

Film and Motion Picture

Film and Motion Picture

News Releases in Similar Topics