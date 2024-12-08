Фигурки Blokees из различных франшиз впечатлили фанатов на 2024 Singapore Comic Con

ШАНХАЙ, 8 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- На двухдневной выставке-фестивале 2024 Singapore Comic Con (7–8 декабря) компания Blokees впервые представила миру свою новую коллекцию, посвященную «Улице Сезам» (Sesame Street), и продемонстрировала впечатляющий набор фигурок ее персонажей.

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Экспозиция Blokees на SGCC охватывает широкий спектр всемирно известных франшиз, включая такие, как «Сага бесконечности» (Infinity Saga) и «Паучок и его удивительные друзья (Spidey and His Amazing Friends) от Marvel, а также «ТРАНСФОРМЕРЫ» (TRANSFORMERS), Хацунэ Мику (Hatsune Miku), «Святой Сэйя» (Saint Seiya), «Ультрамен» (Ultraman), «Наруто» (Naruto), «Герои бесконечности» (Hero Infinity), Magic Blocks и «Елоли» (Yeloli).

Кроме того, Blokees представила серию международных работ BFC (Blokees Figures Creator), впечатлившую посетителей уникальными креативными идеями.

Стенд Blokees на SGCC стал одним из главных событий выставки-фестиваля благодаря инновационным дизайнерским решениям, которые погружают фанатов в продуманный до мелочей мир фигурок.

Посетители могут насладиться сценами и элементами из различных классических франшиз, таких как «Улица Сезам» (Sesame Street), Сага бесконечности (Infinity Saga) от Marvel и Ультрамен (Ultraman), отправляясь в волшебное путешествие по мультикультурной вселенной.

Изюминкой стенда стал дебют коллекции Blokees Figures — Sesame Street preCOOL.

Одной из ключевых достопримечательностей является коллекция «Blokees Figures — Sesame Street preCOOL», посвященная 55-летию Улицы Сезам. Компания Blokees представила четыре новых продукта с изображением культовых персонажей: Элмо (Elmo), Коржика (Cookie Monster), Большой Птицы (Big Bird) и Эбби (Abby). Благодаря сотрудничеству с владельцами прав на «Улицу Сезам» в 40 странах и регионах, потребители во всем мире вскоре смогут приобрести эти уникальные фигурки.

Еще одним примечательным моментом стала зона экспозиции работ BFC, расположенная с правой стороны стенда. В этом году Blokees выставила на SGCC не только отечественные работы BFC, но и впервые представила работы BFC зарубежных художников.

Среди них — работа г-на Вонга (Mr. Wong) (@izakku_ben) из Сингапура, который решил воссоздать фигурку Оптимуса Прайма (Optimus Prime) из ТРАНСФОРМЕРОВ от Blokees (классический вариант), используя изысканную технику рисования и эффект старения, что сделало персонажа по-настоящему «живым».

Г-жа Сунь (Ms. Sun) (@Liang Gong) из материкового Китая представила свою работу по мотивам «Героев бесконечности» (Hero Infinity) от Blokees, воссоединив трех братьев — Лю Бэя (Liu Bei), Гуань Юя (Guan Yu) и Чжан Фэя (Zhang Fei) — по другую сторону океана. Эти маленькие фигуры Blokees помогают представлять и популяризировать традиционную китайскую культуру за рубежом, завоевывая ей авторитет на мировой арене, чему блестяще способствует платформа SGCC.

В будущем Blokees продолжит разрабатывать инновационные продукты, расширять сотрудничество со всемирно известными франшизами и дарить миру радость творчества.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2575775/DSC06071.jpg