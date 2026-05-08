J.S. Held 任命 Jessica Larson 為數碼轉型高級副總裁

新聞提供者

J.S. Held

08 5月, 2026, 09:07 CST

屬企業層面的新職位，旨在推動先進科技的採用、創新及治理

紐約2026年5月8日 /美通社/ -- 全球顧問公司 J.S. Held 宣佈任命 Jessica Larson 為數碼轉型高級副總裁。在此職位上，Jessica 將統籌並加速公司整體的數碼轉型計劃，並在目前已應用於多個業務領域的先進工具基礎上加以推進。她的工作將強化 J.S. Held 專家的服務能力，為客戶提供深入洞察、清晰分析及經得起推敲的成果，同時支持公司的長遠增長。 

Jessica 將向行政總裁 Lee Spirer 匯報，並在公司內擔任策略夥伴，與各業務範疇主管緊密合作，推動擴展成效顯著的應用案例，使客戶能夠持續高效地運用數碼科技，並支援 J.S. Held 專家為客戶提供服務的方式。 她的職責包括推動尖端技術方案的普及應用、建立全公司統一的技術治理規範，並確保這些技術能力在部署過程中，兼顧負責任原則、企業部署及安全保障。  

Lee Spirer 表示：「在公司內推動先進科技應用，旨在提升員工的專業能力，從而為客戶帶來更大的效益。  Jessica 的領導將幫助我們系統性地整合人工智能 (AI) 能力，例如機器學習、自然語言處理及智能自動化，並嚴謹地推展至各業務範疇。  透過在全公司層面擴展這些能力，並配合完善的協調與監督，我們可加快洞察分析、提升服務交付，推動可持續增長，同時維持公司引以為榮的信任、安全及品質。」  

J.S. Held 知識產權主管 James E. Malackowski 表示：「隨著數碼解決方案的應用不斷擴展，Jessica 清楚理解保護商業機密、維持強健數據安全，以及在每個環節確保客戶資料保密的重要性。  她的任命確保公司在技術持續進步的同時，配備嚴格的治理機制，並尊重我們所管理的知識產權。」  

Jessica Larson 表示：「我很榮幸加入 J.S. Held，並在公司現有穩固的數碼轉型基礎上推進相關工作。  公司專家秉持前瞻思維文化，並對客戶服務有深厚承諾。  透過將技術進一步融入日常工作，我們可以讓專業人員騰出時間專注於高價值活動，為客戶帶來更卓越的成果。  我期待與公司各部門合作，推動創新，在提升客戶成果的同時，秉持品質、安全與保密性的最高標準。」  

Jessica Larson 擁有近 20 年經驗，曾在多個受嚴格監管的跨國組織中，帶領企業轉型，以科技驅動創新。  她由 TRC Companies 加入 J.S. Held，曾任數碼及數據轉型高級副總裁（此前曾在四大會計師事務所擔任管理顧問）。  在 TRC 任職期間，她設計出企業級架構，以加強跨部門協作，並推動營運改進，從而提升效率並降低風險。 她亦領導公司的人工智能策略與治理委員會，推出雲端人工智能平台，並主導全公司創新挑戰，以發掘具顯著成效的數碼發展機遇。  

Lee Spirer 表示：「我們為保險及法律客戶提供深厚技術及財務專業知識，優勢在於服務能力既強大又全面。  這種規模使我們必須走在不斷演變的客戶需求之前，特別是在科技持續重塑行業格局的當下。」 

關於 J.S. Held 

J.S. Held 是結合科技、科學、金融與策略專業知識的全球顧問公司，為尋求實現價值和降低風險的客戶提供建議。 我們的專業人員為面臨高風險事項的組織提供值得信賴的諮詢服務，這些事項需要緊急關注、穩定的誠信、經過驗證的經驗、清晰的分析以及對有形和無形資產的理解。 公司提供全面服務、產品和數據，使客戶能夠應對複雜、棘手且往往具有災難性的情況。

超過 1,500 名專業人士為遍佈六大洲的組織提供服務，其中包括 84% 的全球 200 強律師事務所、75% 的福布斯前 20 強保險公司（90% 的 NAIC 前 50 強財產及意外傷亡保險公司）以及 71% 的財富 100 強公司。

J.S. Held 及其關聯公司和子公司並非註冊會計師事務所，也不提供審計、鑑證或任何其他公共會計服務。 J.S. Held 並非律師事務所，也不提供法律諮詢服務。  證券由 PM Securities, LLC（以 Phoenix IB 或 Ocean Tomo Investments 的名義開展業務）提供，公司隸屬 J.S. Held，是 FINRA/SIPC 的成員。  版權所有。

聯絡方式

Kristi L. Stathis | 全球公共關係部 | +1 786 833 4864 | [email protected] 

SOURCE J.S. Held

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