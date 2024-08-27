大膽奢華名人時裝拍賣：Julien's Auctions 重新定義品味和可持續發展

包含 Hermès Birkins、Vintage McQueen、Chanel、Louis Vuitton、 Lady Gaga、Sarah Jessica Parker、Cardi B、Bob Mackie 獨家拍品等時尚精品。現場拍賣將於 9 月 24 日假比華利山半島酒店舉行

加州比華利山2024年8月27日 /美通社/ -- 世界著名的 Julien's Auctions 今天宣佈，即將假比華利山半島酒店舉行獨一無二的「大膽奢華」拍賣會，拍賣多位國際名人和潮流教主的罕見兼經典作品。這場萬眾期待的拍賣即將拍賣大膽兼充滿活力的 Hermès Birkins、vintage McQueen、Chanel、Louis Vuitton 和 Pucci 及許多其他傳奇物品。

這款精心策劃系列，代表大膽、創新和可持續發展的典範。Julien's 聯合創辦人兼執行董事 Martin Nolan 表示：「我們很高興地首辦大膽奢華名人秋季時裝拍賣會。我們作為名人紀念品界的領袖，而很自豪地透過多個拍賣，娓娓道來多個故事。」

JULIEN'S AUCTIONS PRESENTS BOLD LUXURY

Julien's 奢侈與時尚業務發展主管 Gabriela Schwartz 補充說：「大膽奢華拍賣這些家珍藏，徹底改變時尚拍賣世界。每件商品不僅是一份歷史和魅力，對時尚愛好者和眼光獨到的收藏家來說，更是一項非凡投資。」

拍賣經典作品包括：

Lady Gaga 推廣 Chromatica 專輯期間，曾佩戴的 Ken Borochov 經典水晶石英項鍊。

經典水晶石英項鍊。 Sarah Jessica Parker 在《色慾都市》電視劇中，曾穿着的粉紅色斗零踭高踭鞋和 Dior 閃亮手鐲。

在《色慾都市》電視劇中，曾穿着的粉紅色斗零踭高踭鞋和 Dior 閃亮手鐲。 Issa Rae 在 2023 年《Barbie芭比》電影首映時，曾穿着的 Marc Bouwer 度身訂造鮮豔粉紅色天鵝絨禮服。

在 2023 年《Barbie芭比》電影首映時，曾穿着的 度身訂造鮮豔粉紅色天鵝絨禮服。 Cardi B 在 2020 年登上《Elle》雜誌封面時，曾佩戴的手工製作純銀手鐲。

Bad Bunny 登上《花花公子》雜誌封面時，曾佩戴的 Mordekai 品牌 Julius Caesar 頭飾。

拍賣系列還包括以短吻鱷和鱷魚皮製成的稀有兼原始的 Hermès Birkin 手袋，以及 Anne Hathaway、Bob Mackie 和 André Leon Talley 等名人曾穿着或佩戴的其他經典時尚精品。

設計師 Bob Mackie 說：「時尚的力量在於講述故事，引起共嗚，並創造難忘時刻。我為大膽奢華拍賣會精心挑選多個時尚精品，匯聚體現魅力、創新和永恆風格的單品。」

2024 年 8 月 27 日（星期二）開始網上報名和競投，2024 年 9 月 24 日（星期二）假比華利山半島酒店舉行現場拍賣會，將會達到拍賣的巔峰。Julien's Auctions 網上報名和競投 (www.juliensauctions.com)。

SOURCE Julien's Auctions