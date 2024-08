Vente aux enchères Bold Luxury d'articles de mode de célébrités : Redéfinir le style et la durabilité présenté par Julien's Auctions

Avec ds pièces Hermès Birkins, McQueen originaux, Chanel, Louis Vuitton, Lady Gaga, Sarah Jessica Parker, Cardi B, une sélection exclusive de Bob Mackie et plus encore. Vente aux enchères en direct au Peninsula Beverly Hills, le 24 septembre

BEVERLY HILLS, Californie, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Bold Luxury, présenté et lancé aujourd'hui par la société de renommée mondiale Julien's Auctions, est prêt à transformer le paysage des ventes aux enchères de mode avec un événement unique en son genre au Peninsula Beverly Hills, mettant en vedette des pièces rares et emblématiques de certaines des célébrités et des icônes de la mode les plus connues au monde. Cette vente aux enchères très attendue présentera un mélange éclectique de Birkins Hermès, de McQueen originaux, de Chanel, de Louis Vuitton et d Pucci, ainsi que de nombreux autres articles légendaires.

Cette collection soigneusement sélectionnée représente l'incarnation de l'audace, de la créativité et de la durabilité. « Nous sommes ravis de lancer Bold Luxury, notre première vente aux enchères d'automne d'articles de mode de célébrités », déclare Martin Nolan, cofondateur et directeur exécutif de Julien's. « En tant que leader dans le domaine des souvenirs de célébrités, nous sommes fiers de présenter des histoires à travers nos ventes aux enchères. »

Gabriela Schwartz, responsable du développement commercial, luxe et mode chez Julien's, ajoute : « Bold Luxury révolutionne le monde des ventes aux enchères de mode avec cette collection inégalée de trésors rares. Chaque pièce n'est pas seulement un morceau d'histoire et de glamour, mais aussi un investissement exceptionnel pour les aficionados de la mode et les collectionneurs avertis. »

Les pièces les plus remarquables de la vente aux enchères sont les suivantes :

Le tour de cou iconique en quartz de cristal de Lady Gaga, créé par Ken Borochov , porté lors de la promotion de l'album Chromatica.

, porté lors de la promotion de l'album Chromatica. Les talons aiguilles roses de Sarah Jessica Parker et son bracelet Dior éblouissant dans Sex And The City.

et son bracelet Dior éblouissant dans Sex And The City. La robe de velours rose vif personnalisée d'Issa Rae, signée Marc Bouwer , portée lors de la première du film Barbie 2023.

, portée lors de la première du film Barbie 2023. Les manchettes en argent sterling de Cardi B, fabriquées à la main pour sa couverture du magazine Elle en 2020.

La coiffe Jules César de Bad Bunny, réalisée par Mordekai, qui a fait la couverture de Playboy.

La collection comprend également des sacs à main Hermès Birkin rares et intacts , fabriqués en alligator et en crocodile, ainsi que d'autres pièces emblématiques d'Anne Hathaway, de Bob Mackie et d'André Leon Talley.

« Le pouvoir de la mode est de raconter une histoire, d'évoquer des émotions et de créer des moments inoubliables », explique le créateur Bob Mackie. « Mes sélections pour Bold Luxury rassemblent des pièces qui incarnent le glamour, la créativité et le style intemporel. »

Les inscriptions et les enchères en ligne débuteront le mardi 27 août 2024 et se termineront par une vente aux enchères en direct le mardi 24 septembre 2024 au Peninsula Beverly Hills. Les inscriptions et les enchères sont disponibles sur le site de Julien's Auctions (www.juliensauctions.com).

