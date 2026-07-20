Kennametal 為 IMTS 2026 推出嶄新 Next Level Shop 體驗

沉浸式展位匯聚現場加工示範、業界專家、金屬切削創新技術及訂製電單車現場製作

匹茲堡2026年7月20日 /美通社/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) 今日宣佈，將於 IMTS 2026 透過 Next Level Shop 生動呈現現代製造業生態系統。這項沉浸式體驗將邀請 WIDIA 品牌大使 Carey Hart 亮相，並設有訂製電單車現場製作，以及旨在協助製造商提升生產力的最新機械加工及數碼製造技術。

承接兩年前 Metal Mania 體驗的成功，Next Level Shop 重現當今現代化機械加工工場的活力與協作氛圍，匯聚刀具、軟件、機床製造商及製造業專家，共同解決實際生產挑戰。 活動期間，參觀者可探索最新機械加工技術，直接與工程師及合作夥伴交流，並親身了解互聯製造解決方案如何提升生產現場的效能。

Kennametal 副總裁兼金屬切削業務總裁 Dave Bersaglini 表示：「我們今年在 IMTS 所做的一切，都是以客戶為核心而設計。 製造商需要的不只是優質刀具，更需要整合式解決方案，協助他們以更智能的方式進行加工、解決複雜挑戰並提升生產力。 Next Level Shop 將這些技術、合作夥伴關係及交流機會匯聚於同一地點。」

這項體驗的一大焦點，是現場改裝一輛 Indian Sport Chief 電單車。 賽車運動傳奇人物兼 Hart Luck Parts & Gear 創辦人 Carey Hart 將首次以 WIDIA 品牌大使身份公開亮相，並聯同 KRAUS MOTO 行政總裁兼創意工程師 Satya Kraus，在整個展期內使用 Kennametal 及 WIDIA 刀具，於五軸 CNC 機床上為訂製電單車零件進行加工。 頂尖電單車及汽車噴漆師、Schultz Designz 的 Taylor Schultz 將以訂製塗裝設計，為整個改裝項目作最後潤飾。 完成改裝的訂製電單車將成為 Kennametal 專屬抽獎活動的焦點，其中一名 IMTS 參觀者將可把這輛全球僅此一輛的完成作品帶回家。

除電單車改裝項目外，Next Level Shop 還會持續舉行現場加工示範，由 Kennametal 專家、客戶及業界合作夥伴主持，展示各種解決方案，以協助製造商在不同應用及行業中提升生產力、效能及精準度。

參觀者亦可了解 Kennametal 在銑削、穿孔、車削及瑞士式加工方面的最新刀具創新，以及先進增材製造能力、大型機加工零件，並探索持續擴展的數碼製造生態系統。該生態系統涵蓋 CAM 整合、刀具數據及軟件合作夥伴關係，有助簡化程式編寫、提升生產力及優化加工效能。

Next Level Shop 由 Kennametal 與 EWI Worldwide 合作設計，在延續 Metal Mania 互動精神的同時，亦會於整個展期引入全新合作項目、示範及親身體驗。

EWI Worldwide 客戶總監 Don Kuhn 表示：「Kennametal 向我們提出挑戰，希望我們打造的體驗不再像一般商貿展覽攤位，而是讓人彷彿親身走進未來的生產現場。 Next Level Shop 的每項細節，均旨在鼓勵參觀者探索、啟發交流，並展示當科技、工藝及協作融為一體時，創新如何化為現實。」

Next Level Shop 的參觀者可以：

觀看整個展期內舉行的現場加工示範。

與 Carey Hart、Satya Kraus、Taylor Schultz 及 Kennametal 的機械加工專家團隊會面。

探索 Kennametal 及 WIDIA 的最新刀具創新技術。

親身體驗數碼製造技術及軟件整合方案。

與服務航空航天及國防、醫療、運輸、發電、瑞士式加工等領域的專家交流。

參加抽獎，有機會贏取經訂製改裝的 Indian Sport Chief 電單車。

Kennametal 的 Next Level Shop 將於 2026 年 9 月 14 日至 19 日舉行的 IMTS 2026 期間，設於以下地址：West Building, Level 3, during IMTS 2026, September 14–19, at McCormick Place in Chicago。展位號：431800。

如欲查看現場加工示範、合作夥伴亮相及展位活動的完整時間表，請瀏覽 kennametal.com/imts2026

關於 Kennametal

Kennametal 作為擁有逾 85 年歷史的工業技術領導者， Kennametal Inc. 透過材料科學、刀具及耐磨解決方案，協助客戶提升生產力。 航空航天及國防、土方工程、能源、通用工程及運輸等行業的客戶均倚賴 Kennametal 協助他們在生產方面做到精準高效。 Kennametal 約有 8,100 名員工，每天協助近 100 個國家及地區的客戶保持競爭力。 Kennametal 於 2025 財政年度錄得 20 億美元收入。 如欲了解更多，請瀏覽 kennametal.com。 在 Instagram、Facebook、LinkedIn 及 YouTube 追蹤 @Kennametal。

SOURCE Kennametal Inc.