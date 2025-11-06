Lunai Bioworks 在臨床前人源化模型內，實現原發性和轉移性胰臟腫瘤的完全消退，標誌為同種異體癌症免疫療法的突破

Lunai Bioworks 宣佈《Vaccines》刊登第二代同種異體樹突細胞治療平台的文章。

洛杉磯 2025年11月7日 /美通社/ -- Lunai Bioworks（納斯達克股票交易所代號：LNAI）是利用人工智能驅動藥物研發與生物防禦的公司，宣佈重大科學突破：該公司的新一代免疫細胞療法在人源化小鼠模型中，導致原發性和轉移性胰臟腫瘤完全消退。

2025 年 11 月 2 日，該研究已刊於《Vaccines》期刊的「簡報」。這經同行評審的「簡報」詳細介紹，第二代臨床級 DC 構建體的進展。該構建體在臨床前人源化模型中，實現原發性和轉移性胰腺腫瘤完全消退。胰臟癌是最致命癌症之一，通常較晚確診，並對傳統療法產生抗藥性。Lunai 的療法利用基因工程改造的樹突狀細胞（幹細胞創造的特殊免疫細胞），這些細胞經過基因增強而啟動人體免疫系統來抗癌。該刊登詳細介紹該平台的第二代臨床合規版本，並提供推進該療法持續合作對話的關鍵證據。

利用 Vivo 成像系統而得到對照組與第二代治療組小鼠的影像。在不同時間點，利用活體影像系統捕捉腫瘤生長情況。在給藥後 5 週，接受 DC 治療的小鼠出現腫瘤訊號。

這項新發表建基於 Lunai 的較早研究（Vaccines 2025 Jul 12;13(7):749; doi:10.3390/vaccines13070749），該研究首次在人源化胰腺癌小鼠體內證明，經過基因改造過度表達 CD40L、CD93 和 CXCL13 的 CD34+ 造血幹細胞 (HSC) 衍生的樹突狀細胞 (DC) 具備強大抗腫瘤活性。雖然最初研究採用研究級慢病毒載體，但最新報告描述一種最佳化兼符合臨床規範的構建體。該構建體保持同等療效，同時改進設計與製造特性，從而支持未來臨床轉化。

第二代構建體具備強大哺乳動物啟動子與已增強遺傳因子，從而驅動重要免疫調節份子的表達。Lunai 的新一代 DC 療法在臨床前人類源化模型中，引發細胞毒性 T 細胞和 NK 細胞的強烈啟動，而導致原發性和轉移性胰腺腫瘤完全消退。這些發現與使用原研究級產品所獲得的結果，極為相似。雖然同種異體 DC 產品已於胰腺癌模型中接受評估，但它的治療潛力可擴展至多種實體腫瘤。

Lunai Bioworks 行政總裁 David Weinstein 表示：「這些研究結果顯示我們的載體最佳化策略保持治療效力，同時提升我們的同種異體 DC 平台達到 IND 申報研究的門檻。這標誌我們從研究創新走向臨床轉化，並邁入重要轉捩點——定位 Lunai 為新一代細胞免疫療法的最重要地位。」

全文標題為「Modified Hematopoietic Stem Cell-Derived Dendritic Cell Therapy Retained Tumor-Inhibitory Function and Led to Regression of Primary and Metastatic Pancreatic Tumors in Humanized Mouse Models」，現載於 《Vaccines 》期刊 (https://www.mdpi.com/2076-393X/13/11/1131)。

關於 Lunai

Lunai Bioworks Inc. 是由人工智能驅動藥物研發與生物防禦公司，致力安全兼負責任地生成生物學研究。Lunai 正在利用專利神經毒性數據集、先進機器學習科技，以及雙重用途風險管理焦點，而重新定義人工智能如何加速治療創新，同時保護社會免受新興威脅。如欲了解更多，請瀏覽 www.lunaibioworks.com 。

前瞻性陳述：

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》所界定的「前瞻性陳述」，包括未來營運、計劃和市場預期的相關陳述。這些陳述根據目前的假設與信念，並視風險和不確定性而定。這些風險和不確定性均可能導致實際結果與該等明示或暗示的結果，大相逕庭。「可能」、「將」、「預計」、「相信」、「預期」、「打算」、「計劃」或「估計」等字眼及類似表達，均有意作識別為前瞻性陳述。該等實際結果可能因本公司無法控制的因素，而有差異。您不應過度依賴這些聲明，而該等聲明僅代表截至本新聞稿發佈當日的資訊。如欲查看更多可能影響本公司的風險和不確定性資料，請參閱本公司向美國證券交易委員會提交的文件，網址為 www.sec.gov。除法律要求外，本公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

