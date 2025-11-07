Lunai Bioworks réussit à éliminer complètement les tumeurs pancréatiques primaires et secondaires dans des modèles humanisés précliniques, marquant une avancée significative pour l'immunothérapie allogénique contre le cancer

Lunai Bioworks annonce la publication d'une plateforme d'immunothérapie utilisant des cellules dendritiques allogéniques de deuxième génération dans la revue « Vaccines ».

LOS ANGELES, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lunai Bioworks (NASDAQ : LNAI), une entreprise spécialisée dans la découverte de médicaments et la défense biologique utilisant l'intelligence artificielle, a annoncé une percée scientifique majeure : sa thérapie cellulaire immunitaire de nouvelle génération a entraîné une régression complète des tumeurs pancréatiques primaires et métastatiques dans des modèles murins humanisés.

Images of control and 2nd Gen treatment condition mice using in vivo imaging system. Live imaging system was utilized to capture the tumor growth at various timepoints. The DC treated mouse showed absent signals of tumor at 5-week post dosing.

L'étude a été publiée dans un nouveau rapport succinct dans la revue Vaccines le 2 novembre 2025. Le rapport succinct révisé par des pairs détaille le développement d'un construct de DC de qualité clinique de deuxième génération, qui a permis une régression complète des tumeurs pancréatiques primaires et métastatiques dans des modèles humanisés précliniques. Le cancer du pancréas constitue l'un des cancers les plus mortels, souvent diagnostiqué tardivement et résistant aux traitements conventionnels. La thérapie de Lunai utilise des cellules dendritiques modifiées, des cellules immunitaires spécialisées créées à partir de cellules souches, qui sont génétiquement améliorées pour activer le système immunitaire de l'organisme contre le cancer. Cette publication décrit une version de deuxième génération de cette plateforme, conforme aux normes cliniques, les preuves fournies étant essentielles pour faire avancer les conversations de partenariat en cours pour la thérapie.

Cette nouvelle publication s'appuie sur une étude antérieure de Lunai (Vaccines 2025 Jul 12;13(7):749 ; doi:10.3390/vaccines13070749), qui a démontré pour la première fois une puissante activité antitumorale des CD34+ dérivées de cellules souches hématopoïétiques (CSH) et modifiées pour surexprimer les CD40L, CD93 et CXCL13 dans des modèles murins humanisés de cancer du pancréas. Alors que l'étude initiale utilisait un vecteur lentiviral de qualité recherche, le dernier rapport décrit un construct optimisé et cliniquement conforme qui préserve une efficacité équivalente tout en améliorant les attributs de conception et de fabrication pour soutenir la future traduction clinique.

Le construct de deuxième génération comporte un promoteur mammifère puissant et des éléments génétiques améliorés pour stimuler l'expression de molécules immuno-modulatrices clés. Dans les modèles humanisés précliniques, la thérapie par DC de nouvelle génération de Lunai a déclenché une forte activation des cellules T cytotoxiques et des cellules NK et a conduit à une régression complète des tumeurs pancréatiques primaires et métastatiques. Ces résultats reflètent les résultats obtenus avec le produit original de qualité recherche. Le produit DC allogénique a été évalué dans des modèles de cancer du pancréas, mais son potentiel thérapeutique s'étend à un large éventail de tumeurs solides.

« Ces résultats démontrent que notre stratégie d'optimisation du vecteur maintient l'efficacité thérapeutique tout en amenant notre plateforme de CD allogéniques au seuil des études précliniques permettant le dépôt de l'IND », a déclaré David Weinstein, PDG de Lunai Bioworks. « Cela représente un tournant important dans notre transition de la recherche innovante à l'application clinique, plaçant Lunai à l'avant-garde des immunothérapies cellulaires de nouvelle génération. »

L'article complet, intitulé « Modified Hematopoietic Stem Cell-Derived Dendritic Cell Therapy Retained Tumor-Inhibitory Function and Led to Regression of Primary and Metastatic Pancreatic Tumors in Humanized Mouse Models », est disponible sur Vaccines (https://www.mdpi.com/2076-393X/13/11/1131).

À propos de Lunai

Lunai Bioworks Inc. est une entreprise de découverte de médicaments et de biodéfense alimentée par l'IA, pionnière de la biologie générative sûre et responsable. Grâce à des ensembles de données exclusifs sur la neurotoxicité, à l'apprentissage automatique avancé et à la gestion des risques liés au double usage, Lunai redéfinit la manière dont l'intelligence artificielle peut accélérer l'innovation thérapeutique tout en protégeant la société contre les menaces émergentes. Pour en savoir plus, consultez le site www.lunaibioworks.com .

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés, y compris des déclarations concernant les opérations futures, les plans et les attentes du marché. Ces déclarations sont basées sur des hypothèses et croyances en vigueur et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites. Les termes tels que « peuvent », « s'attendent à », « croient », « anticipent », « prévoient », « estiment », l'emploi du futur et d'autres expressions similaires servent à signaler des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer en raison de facteurs échappant au contrôle de l'entreprise. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Pour de plus amples informations sur les risques et incertitudes susceptibles d'affecter l'entreprise, veuillez consulter les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission à l'adresse suivante : www.sec.gov. L'entreprise ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

