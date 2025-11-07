-Lunai Bioworks logra la regresión completa de tumores pancreáticos primarios y metastásicos en modelos humanizados preclínicos, lo que supone un avance significativo en la inmunoterapia alogénica contra el cáncer

Lunai Bioworks anuncia la publicación de su plataforma de terapia con células dendríticas alogénicas de segunda generación en la revista "Vaccines".

LOS ANGELES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lunai Bioworks (NASDAQ: LNAI), una empresa de descubrimiento de fármacos y biodefensa impulsada por IA ha anunciado un importante avance científico: su terapia de células inmunitarias de última generación logró la regresión completa de tumores pancreáticos primarios y metastásicos en modelos de ratones humanizados.

Images of control and 2nd Gen treatment condition mice using in vivo imaging system. Live imaging system was utilized to capture the tumor growth at various timepoints. The DC treated mouse showed absent signals of tumor at 5-week post dosing.

El estudio se publicó en un nuevo Informe Breve en la revista Vaccines el 2 de noviembre de 2025. Este Informe Breve, revisado por pares, detalla el desarrollo de una construcción de células dendríticas (DC) de segunda generación y grado clínico que logró la regresión completa de tumores pancreáticos primarios y metastásicos en modelos humanizados preclínicos. El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más mortales, a menudo diagnosticado en etapas avanzadas y resistente a los tratamientos convencionales. La terapia de Lunai utiliza células dendríticas modificadas genéticamente —células inmunitarias especializadas creadas a partir de células madre— que se mejoran genéticamente para activar el sistema inmunitario del cuerpo contra el cáncer. Esta publicación detalla una versión de segunda generación de esta plataforma, que cumple con los requisitos clínicos, y la evidencia proporcionada es fundamental para avanzar en las conversaciones de colaboración en curso para esta terapia.

Esta nueva publicación se basa en el estudio previo de Lunai (Vaccines 2025 Jul 12;13(7):749; doi:10.3390/vaccines13070749), que demostró por primera vez la potente actividad antitumoral de las células dendríticas (DC) derivadas de células madre hematopoyéticas (HSC) CD34+, modificadas genéticamente para sobreexpresar CD40L, CD93 y CXCL13 en modelos de ratón humanizados de cáncer de páncreas. Si bien el estudio inicial utilizó un vector lentiviral de grado de investigación, el informe más reciente describe una construcción optimizada y clínicamente compatible que conserva una eficacia equivalente, a la vez que mejora las características de diseño y fabricación para respaldar su futura aplicación clínica.

La construcción de segunda generación presenta un potente promotor de mamíferos y elementos genéticos mejorados para impulsar la expresión de moléculas inmunomoduladoras clave. En modelos humanizados preclínicos, la terapia con DC de última generación de Lunai desencadenó una activación robusta de linfocitos T citotóxicos y células NK, y condujo a la regresión completa tanto de tumores pancreáticos primarios como metastásicos. Estos hallazgos reflejaron los resultados obtenidos con el producto original de grado de investigación. Si bien el producto de células dendríticas alogénicas se ha evaluado en modelos de cáncer de páncreas, su potencial terapéutico se extiende a una amplia gama de tumores sólidos.

"Estos hallazgos demuestran que nuestra estrategia de optimización vectorial mantiene la potencia terapéutica al tiempo que acerca nuestra plataforma de células dendríticas alogénicas al umbral de los estudios que permiten la presentación de una solicitud de autorización para investigación clínica (IND)", afirmó David Weinstein, consejero delegado de Lunai Bioworks. "Esto representa un punto de inflexión importante en nuestra transición de la investigación innovadora a la aplicación clínica, lo que posiciona a Lunai a la vanguardia de las inmunoterapias celulares de próxima generación".

El artículo completo titulado "Modified Hematopoietic Stem Cell-Derived Dendritic Cell Therapy Retained Tumor-Inhibitory Function and Led to Regression of Primary and Metastatic Pancreatic Tumors in Humanized Mouse Models," está disponible ein Vaccines (https://www.mdpi.com/2076-393X/13/11/1131).

Acerca de Lunai

Lunai Bioworks Inc. es una empresa de descubrimiento de fármacos y biodefensa impulsada por IA, pionera en biología generativa segura y responsable. Con conjuntos de datos propios sobre neurotoxicidad, aprendizaje automático avanzado y un enfoque en la gestión de riesgos de doble uso, Lunai está redefiniendo cómo la inteligencia artificial puede acelerar la innovación terapéutica y, al mismo tiempo, proteger a la sociedad de las amenazas emergentes. Para más información, visite www.lunaibioworks.com.

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, según la definición de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo declaraciones sobre operaciones, planes y expectativas de mercado futuras. Estas declaraciones se basan en supuestos y creencias actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos. Palabras como "puede", "podrá", "espera", "cree", "anticipa", "pretende", "planea", "estima" y expresiones similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. Los resultados reales pueden diferir debido a factores ajenos al control de la Compañía. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones, que son válidas únicamente a la fecha de este comunicado. Para obtener información adicional sobre los riesgos e incertidumbres que podrían afectar a la Compañía, consulte sus informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, salvo que la ley lo exija.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815157/Lunai_Bioworks_Inc_2nd_Gen_treatment.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814530/Lunai_Logo.jpg