Lunai Bioworks、前臨床のヒト化モデルにおいて、原発および転移性膵臓がんの完全退縮を達成──オールロジェニックがん免疫療法における画期的なブレークスルーを示す
08 11月, 2025, 06:49 JST
Lunai Bioworks、ジャーナル「Vaccines」にて、第2世代オールロジェニック樹状細胞治療プラットフォームに関する論文掲載を発表。
ロサンゼルス, 2025年11月8日 /PRNewswire/ -- AIを活用した創薬およびバイオディフェンス企業である Lunai Bioworks（NASDAQ: LNAI）は、主要な科学的ブレークスルーを発表した。同社の次世代免疫細胞療法により、ヒト化マウスモデルにおいて原発および転移性の膵臓腫瘍が完全退縮したことが確認された。
本研究は、2025年11月2日にVaccines誌の新たなブリーフレポートとして掲載された。この査読済みブリーフレポートでは、第2世代の臨床グレードDC構築体の開発について詳述しており、ヒト化モデルにおける前臨床試験で原発性および転移性膵臓腫瘍の完全退縮を達成した。膵臓がんは最も致死率の高いがんの一つであり、発見が遅れることが多く、従来の治療に対しても抵抗性を示す。Lunaiの治療法は、幹細胞から作製された特別な免疫細胞である樹状細胞をエンジニアリングして利用するものであり、これらの細胞は遺伝子改変によって、がんに対して体内の免疫システムを活性化するよう強化されている。本論文では、このプラットフォームの第2世代臨床適合版について詳述しており、提示されたエビデンスは本治療法に関する現在進行中のパートナーリング交渉を前進させるうえで極めて重要なものとなっている。
今回の新たな論文は、Lunai が以前に発表した研究（Vaccines 2025年7月12日; 13(7):749; doi:10.3390/vaccines13070749）を基盤とするものである。同研究では、ヒト化マウスの膵がんモデルにおいて、CD40L、CD93、CXCL13 を過剰発現させた CD34+ 造血幹細胞（HSC）由来樹状細胞（DC）が強力な抗腫瘍活性を示すことが初めて示された。初期研究では研究用グレードのレンチウイルスベクターを使用していたが、今回の最新報告では、将来的な臨床応用を見据え、設計および製造面を改善しつつ同等の有効性を維持した、最適化された臨床対応型コンストラクトについて記載している。
第2世代コンストラクトには、主要な免疫調節分子の発現を促進するために、強力な哺乳類プロモーターおよび強化された遺伝子要素が組み込まれている。前臨床のヒト化モデルにおいて、Lunai の次世代DC療法は、細胞傷害性T細胞およびNK細胞の強力な活性化を誘導し、原発および転移性の膵臓腫瘍のいずれにおいても完全退縮を達成した。これらの結果は、オリジナルの研究用グレード製剤で得られた成果と同様のものであった。アロジェニックDC製剤は膵臓がんモデルで評価されているものの、その治療ポテンシャルは幅広い固形腫瘍へと拡大する可能性がある。
「これらの結果は、ベクター最適化戦略が治療効果を維持しつつ、当社の同種DCプラットフォームを IND 申請に向けた前段階へと押し上げたことを示しています」と、Lunai BioworksのCEOであるDavid Weinstein氏は述べた。「これは、研究段階のイノベーションから臨床応用への移行における重要な転換点を示しており、Lunai を次世代細胞免疫療法の最前線に位置づけるものです。」
全文記事「Modified Hematopoietic Stem Cell-Derived Dendritic Cell Therapy Retained Tumor-Inhibitory Function and Led to Regression of Primary and Metastatic Pancreatic Tumors in Humanized Mouse Models」は、ジャーナル Vaccines に掲載されており、以下のリンクから閲覧可能です（https://www.mdpi.com/2076-393X/13/11/1131）
Lunai について
Lunai Bioworks Inc. は、AI を活用した創薬およびバイオディフェンス企業であり、安全かつ責任あるジェネレーティブバイオロジーの先駆者として活動しています。独自の神経毒性データセット、高度な機械学習技術、二重利用リスク管理への注力を組み合わせ、Lunai は人工知能が治療法開発の革新を加速させる一方で、新たに出現する脅威から社会を守る方法を再定義しています。詳細は、www.lunaibioworks.comをご覧ください。
将来予想に関する記述：
本プレスリリースには、1995年の米国私的証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の定義に基づく「将来予想に関する記述」が含まれており、将来の事業運営、計画、市場予測に関する記述も含まれています。これらの記述は、現時点での仮定および信念に基づくものであり、実際の結果が記述または示唆された内容と実質的に異なる可能性のあるリスクや不確実性にさらされています。「may（〜する可能性がある）」、「will（〜する予定である）」、「expect（予想する）」、「believe（信じる）」、「anticipate（見込む）」、「intend（意図する）」、「plan（計画する）」、「estimate（見積もる）」などの表現は、将来予想に関する記述を示す意図で使用されています。実際の結果は、当社の管理下にない要因により異なる場合があります。これらの記述は本リリース日時点の情報に基づくものであり、過度に依存すべきではありません。当社に影響を及ぼす可能性のあるリスクや不確実性の詳細については、米国証券取引委員会（SEC）への提出書類をご参照くださいwww.sec.gov。当社は、法律で要求される場合を除き、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。
写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2815157/Lunai_Bioworks_Inc_2nd_Gen_treatment.jpg
ロゴー - https://mma.prnewswire.com/media/2814530/Lunai_Logo.jpg
