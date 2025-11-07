Lunai Bioworks schafft es, sowohl primäre als auch metastasierte Bauchspeicheldrüsentumoren in präklinischen humanisierten Modellen komplett zurückzubilden, was einen Durchbruch in der allogenen Krebsimmuntherapie bedeutet

Lunai Bioworks gibt die Veröffentlichung der allogenen dendritischen Zelltherapieplattform der zweiten Generation in der Fachzeitschrift „Vaccines" bekannt.

LOS ANGELES, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Lunai Bioworks (NASDAQ: LNAI), ein KI-gestütztes Unternehmen für Arzneimittelforschung und Bioabwehr, hat einen wichtigen wissenschaftlichen Durchbruch bekannt gegeben: Seine Immunzelltherapie der nächsten Generation führte in humanisierten Mausmodellen zu einer vollständigen Rückbildung sowohl von primären als auch von metastasierenden Pankreastumoren.

Images of control and 2nd Gen treatment condition mice using in vivo imaging system. Live imaging system was utilized to capture the tumor growth at various timepoints. The DC treated mouse showed absent signals of tumor at 5-week post dosing.

Die Studie wurde am 2. November 2025 in einem neuen Kurzbericht in Vaccines veröffentlicht. Der von Experten begutachtete Kurzbericht beschreibt die Entwicklung eines DC-Konstrukts der zweiten Generation in klinischer Qualität, das in präklinischen humanisierten Modellen eine vollständige Regression sowohl von primären als auch von metastasierenden Pankreastumoren erreichte. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten, die oft erst spät diagnostiziert wird und auf herkömmliche Behandlungen nicht anspricht. Die Therapie von Lunai nutzt künstlich hergestellte dendritische Zellen – spezielle Immunzellen, die aus Stammzellen gemacht werden – die genetisch so verändert sind, dass sie das körpereigene Immunsystem gegen Krebs aktivieren. In dieser Veröffentlichung wird eine klinisch konforme Version dieser Plattform der zweiten Generation vorgestellt, deren Erkenntnisse entscheidend sind, um die laufenden Partnerschaftsgespräche für diese Therapie voranzutreiben.

Diese neue Veröffentlichung baut auf einer früheren Studie von Lunai auf (Vaccines 2025 Jul 12;13(7):749; doi:10.3390/vaccines13070749) und hat zum ersten Mal gezeigt, dass aus CD34+ hämatopoetischen Stammzellen (HSC) gewonnene dendritische Zellen, die so verändert wurden, dass sie CD40L, CD93 und CXCL13 übermäßig produzieren, eine starke Anti-Tumor-Wirkung in humanisierten Mausmodellen für Bauchspeicheldrüsenkrebs haben. Während in der ersten Studie ein lentiviraler Vektor für Forschungszwecke verwendet wurde, beschreibt der jüngste Bericht ein optimiertes, klinisch konformes Konstrukt, das eine gleichwertige Wirksamkeit beibehält und gleichzeitig die Design- und Herstellungseigenschaften verbessert, um die zukünftige klinische Umsetzung zu unterstützen.

Das Konstrukt der zweiten Generation verfügt über einen starken Säugetierpromotor und verbesserte genetische Elemente, um die Expression wichtiger immunmodulierender Moleküle zu fördern. In präklinischen humanisierten Modellen löste die DC-Therapie der nächsten Generation von Lunai eine robuste Aktivierung von zytotoxischen T-Zellen und NK-Zellen aus und führte zu einer vollständigen Rückbildung von primären und metastasierenden Pankreastumoren. Diese Ergebnisse spiegeln die Resultate wider, die mit dem ursprünglichen Produkt in Forschungsqualität erzielt wurden. Das allogene DC-Produkt wurde zwar in Modellen für Bauchspeicheldrüsenkrebs untersucht, sein therapeutisches Potenzial erstreckt sich jedoch auf ein breites Spektrum solider Tumore.

„Diese Ergebnisse zeigen, dass unsere Strategie zur Vektoroptimierung die therapeutische Wirksamkeit beibehält und gleichzeitig unsere allogene DC-Plattform an die Schwelle zu IND-fähigen Studien bringt", sagte David Weinstein, Geschäftsführer von Lunai Bioworks. „Dies stellt einen wichtigen Wendepunkt auf dem Weg von der Forschungsinnovation zur klinischen Umsetzung dar und positioniert Lunai an der Spitze der zellbasierten Immuntherapien der nächsten Generation."

Der vollständige Artikel mit dem Titel „Modified Hematopoietic Stem Cell-Derived Dendritic Cell Therapy Retained Tumor-Inhibitory Function and Led to Regression of Primary and Metastatic Pancreatic Tumors in Humanized Mouse Models" ist verfügbar in Vaccines (https://www.mdpi.com/2076-393X/13/11/1131).

Informationen zu Lunai

Lunai Bioworks Inc. ist ein KI-gestütztes Unternehmen für Arzneimittelforschung und Bioabwehr, das Pionierarbeit für eine sichere und verantwortungsvolle generative Biologie leistet. Mit eigenen Daten zu Neurotoxizität, modernem maschinellem Lernen und einem Fokus auf Risikomanagement bei Dual-Use-Produkten zeigt Lunai, wie künstliche Intelligenz therapeutische Innovationen schneller vorantreiben und gleichzeitig die Gesellschaft vor neuen Gefahren schützen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.lunaibioworks.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen über zukünftige Geschäfte, Pläne und Markterwartungen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Annahmen und Überzeugungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausgedrückten oder angedeuteten abweichen. Wörter wie „können", „werden", „erwarten", „glauben", „voraussehen", „beabsichtigen", „planen", „schätzen" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, abweichen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung Gültigkeit haben. Weitere Informationen über Risiken und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) unter www.sec.gov einreicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

