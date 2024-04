LyondellBasell presenta nel rapporto di sostenibilità 2023 i progressi effettuati verso la leadership di settore

HOUSTON e ROTTERDAM, Paesi Bassi, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) ha pubblicato oggi il suo rapporto annuale di sostenibilità, dal titolo "Everyday Sustainability". Il documento offre un'analisi approfondita dei progressi compiuti dall'azienda nell'ultimo anno per porsi come leader di settore nella sostenibilità, concentrandosi su tre sfide fondamentali in questo campo: porre fine ai rifiuti di plastica, intraprendere azioni nell'ambito del cambiamento climatico e sostenere una società prospera e all'avanguardia.

"Accogliamo la sostenibilità come un'opportunità per creare valore. Nell'ultimo anno abbiamo integrato la sostenibilità nella nostra nuova strategia aziendale e portato avanti le nostre ambizioni nel campo sostenibilità, pur rimanendo concentrati sulla sicurezza, sull'eccellenza operativa e sulla creazione di valore. Mentre lavoriamo per posizionarci come leader di settore nella sostenibilità, ci siamo spostati dallo sbloccare le possibilità al rendere la sostenibilità quotidiana una realtà", ha dichiarato Peter Vanacker, CEO di LyondellBasell.

Nel 2023, i principali risultati nella sostenibilità includono:

Emissione del primo green bond da 500 milioni di dollari, i cui proventi saranno utilizzati per finanziare progetti green nuovi o idonei già esistenti nei settori dell'economia circolare, delle energie rinnovabili, della prevenzione e del controllo dell'inquinamento e dell'efficienza energetica.

Investimenti a monte nelle attività di selezione e di riciclo dei rifiuti di plastica in Europa, in Asia e in Nord America al fine di poter offrire un'offerta completa di soluzioni sostenibili attraverso molteplici processi di riciclo.

e in fine di poter offrire un'offerta completa di soluzioni sostenibili attraverso molteplici processi di riciclo. Raggiungimento della decisione finale di investimento per la costruzione di un impianto di riciclo avanzato su scala commerciale, il MoReTec-1 , primo nel suo genere. L'impianto sarà realizzato nel sito di Wesseling, in Germania, e utilizzerà la tecnologia proprietaria MoReTec .

, primo nel suo genere. L'impianto sarà realizzato nel sito di Wesseling, in Germania, e utilizzerà la tecnologia proprietaria . Introduzione di una nuova gamma di prodotti denominata +LC (Low Carbon), che utilizza fonti alternative di carbonio per offrire ai clienti un carbon footprint inferiore rispetto all'equivalente a base fossile.

(Low Carbon), che utilizza fonti alternative di carbonio per offrire ai clienti un inferiore rispetto all'equivalente a base fossile. Raggiungimento di quasi il 90% dell'obiettivo aziendale per il 2030 di garantire almeno la metà dell'elettricità globale da fonti rinnovabili e implementazione di progetti che si traducono in un risparmio energetico annuale di quasi 4 milioni di gigajoule (GJ).

Aumento della quota femminile e di persone appartenenti a gruppi di minoranze che ricoprono ruoli di senior leader; le donne rappresentano attualmente il 25% di tali ruoli a livello mondiale, con un aumento del 3% rispetto al 2022, e le persone appartenenti a gruppi di minoranze rappresentano attualmente il 19% dei ruoli executive negli Stati Uniti, con un aumento del 5% rispetto al 2022.

60 siti produttivi hanno raggiunto l'obiettivo GoalZERO (zero infortuni e zero incidenti) e 67 siti non hanno riportato alcun infortunio nel 2023.

"Siamo costantemente impegnati a divulgare le nostre performance di sostenibilità con trasparenza, dimostrando come sosteniamo la sostenibilità quotidiana", ha dichiarato Vanacker.

Per ulteriori informazioni, potete leggere il rapporto di sostenibilità 2023 di LyondellBasell, Everyday Sustainability, al seguente link.

Informazioni su LyondellBasell

Siamo LyondellBasell, un'azienda leader nell'industria chimica globale che crea soluzioni sostenibili per la vita quotidiana. Attraverso tecnologie avanzate e investimenti mirati, contribuiamo a realizzare un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio.

In tutto ciò che facciamo, puntiamo a creare valore per i nostri clienti, investitori e società. In qualità di uno dei maggiori produttori mondiali di polimeri e leader nelle tecnologie delle poliolefine, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti innovativi e di alta qualità, idonei per applicazioni che spaziano dalla mobilità sostenibile alla sicurezza alimentare, dall'acqua pulita al settore medicale.

Per ulteriori informazioni, potere visitare www.lyondellbasell.com o seguire @LyondellBasell su LinkedIn.

