하버시티와 홍콩 디즈니랜드 리조트, 홍콩 빅토리아 하버에서 '마법 같은 크리스마스' 축제 선보여

오션 터미널 광장에는 9m 높이의 '매지컬 크리스마스 트리(Magical Christmas Tree)'가 중심을 이룬다. 전통적인 녹색 가지에 황금빛 미키 모양 장식과 화려한 조명을 더한 이 거대한 트리는 빅토리아 하버를 배경으로 완벽한 포토존을 제공한다. 산타 미키와 산타 구피 등 인기 디즈니 프렌즈들은 인터랙티브 영상을 통해 따뜻한 연말 인사를 전하며 축제 분위기를 더한다.

또 다른 하이라이트는 '프렌드타스틱!(Friendtastic!)' 퍼레이드를 테마로 한 10m 길이의 화려한 설치물이다. 홍콩 디즈니랜드 사상 최대 규모 퍼레이드에 등장했던 미키와 친구들 퍼레이드 장식 차량에서 영감을 받아 완성됐으며, 퍼레이드 전용 의상을 갖춰 입은 미키와 친구들 캐릭터 조형물이 악기를 연주하며 공연하는 모습을 담고 있다. 무대는 홍콩을 상징하는 바우히니아 꽃장식으로 꾸며져 디즈니 특유의 매력에 현지의 문화적 감성이 어우러졌다.

축제 분위기는 홍콩 디즈니랜드가 세계 최초이자 최대 규모로 선보인 겨울왕국 테마 구역에서 영감을 받은 '월드 오브 프로즌' 설치물로 이어진다. 이곳에는 안나와 엘사가 축제를 준비하는 장면이 연출돼 있고, 올라프는 작은 선물들로 주변을 꾸미며 아렌델의 따뜻한 휴일 분위기를 전한다. 겨울 의상을 입은 봉제인형으로 꾸며진 아늑한 '더피와 친구들의 크리스마스 하우스' 테마 존은 방문객들이 사진을 찍으며 소중한 추억을 남길 수 있는 공간이다.

화려한 장식으로 꾸며진 '마법 같은 크리스마스 @ 하버시티'는 올 연말 홍콩에서 축제를 즐기기에 가장 좋은 명소가 될 것으로 기대된다.

