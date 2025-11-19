Harbour City dan Hong Kong Disneyland Resort Luncurkan "Magical Christmas" di Hong Kong Victoria Harbour

Mulai 12 November 2025 hingga 4 Januari 2026, lima spot foto tematik yang menampilkan Mickey and Friends, Duffy and Friends, serta "World of Frozen" hadir di tepi Victoria Harbour dan di dalam mal sehingga mewujudkan liburan yang tak terlupakan bagi para pengunjung.

"Magical Christmas Tree" setinggi sembilan meter menjadi pusat perhatian di Ocean Terminal Forecourt. Pohon Natal ini dihiasi dedaunan hijau klasik, ornamen Mickey berwarna emas, serta lampu warna-warni, menciptakan spot foto ideal dengan latar Victoria Harbour. Menambah kemeriahan suasana, sejumlah karakter Disney seperti Santa Mickey dan Santa Goofy menyampaikan pesan Natal melalui video interaktif.

Instalasi bertema parade "Friendtastic!" juga menarik perhatian pengunjung. "Friendtastic!" mencapai panjang 10 meter, terinspirasi dari float Mickey and Friends yang tampil dalam parade terbesar Hong Kong Disneyland. Sederet figur Mickey & Friends mengenakan kostum eksklusif sambil memainkan alat musik. Panggung berwarna cerah ini dihiasi motif bunga bauhinia—bunga khas Hong Kong—sehingga menghadirkan sentuhan budaya lokal dalam dunia magis Disney.

Perayaan Natal berlanjut dengan instalasi bertema "World of Frozen", terinspirasi dari area bertema Frozen terbesar dan pertama di dunia di HKDL. Instalasi ini menampilkan Anna dan Elsa yang tengah mempersiapkan perayaan Natal, sedangkan Olaf sibuk menghias dengan hadiah-hadiah kecil—membawa suasana Arendelle ke Hong Kong. Zona nyaman bertema "Duffy and Friends Christmas House", lengkap dengan boneka berbusana musim dingin, mengajak para pengunjung untuk berfoto dan menciptakan kenangan manis.

Lewat pameran spektakuler ini, "Magical Christmas @ Harbour City" siap menjadi destinasi utama untuk merayakan musim liburan di Hong Kong.

