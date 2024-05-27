Menarini Group 於美國臨床腫瘤醫學會 (ASCO) 2024 年會中報告給 ER+、HER2- 轉移性乳腺癌患者使用 Elacestrant (ORSERDU®) 的 ELECTRA 和 ELEVATE 組合研究的最新數據

設計 ELECTRA 和 ELEVATE 研究之目的是為克服不同的抗藥機制，並通過口服組合選項改善患者的治療結果。

ELECTRA 研究的更新結果，無論轉移位置如何，評估組合使用 elacestrant 與 abemaciclib， 都顯示與以前測試結果的安全性相同。此組合用藥第 2 期試驗的建議劑量已列出。

來自 ELEVATE 研究的更新分析顯示，所有可評估的 elacestrant 加上目標治療組群均與 everolimus、alpelisib、ribociclib 和 palbociclib plus 標準護理內分泌治療的已知安全性一致。推薦的第 2 階段劑量，適用於 elacestrant 和 everolimus 的組合劑量。

意大利佛羅倫斯和紐約2024年5月27日 /美通社/ -- 領先國際醫藥和診斷業界的 Menarini Group (「Menarini」) 和其專注為癌症患者帶來轉型腫瘤治療的全資子公司 Stemline Therapeutics, Inc. (「Stemline」) 將展示評估 ELECTRA 和 ELEVATE 臨床研究的 第 1b/2 期最新 elacestrant (ORSERDU®) 與其他治療組合使用的結果。ELECTRA 和 ELEVATE 研究旨在克服雌激素受體陽性 (ER +)、HER2- 陰性 (HER2-) 轉移性乳腺癌 (mBC) 中觀察到的不同抗藥機制，並通過新的口服組合治療方案改善患者治療結果。數據將於 2024 年 ASCO 在 6 月 2 日美國中部時間 (CT) 上午 9 點至中午 12 點報告。

ELECTRA 研究是評估 ER+、HER2- 轉移性乳腺癌及腦部轉移患者與 abemaciclib 組合使用 elacestrant 的效果；然而，本研究的第 1b 階段是研究所有轉移位置，包括腦部轉移的效果。更新的第 1b 階段結果繼續顯示令人滿意的安全性，與先前的研究結果一致，並在 ER+、HER2- 末期或 mBC 患者中，無論轉移位置如何，都有良好的效果。根據該部分研究的結果，建議的第 2 階段劑量 (RP2D) 將視為報告數據的一部分。目前，ELECTRA 的第 2 階段研究正在進行第二期試驗劑量 (RP2D)，以進一步歸納出 ER+、HER2- 轉移性乳腺癌患者的有效和安全劑量，因為 elastrant 和 abemaciclib 都能穿透血腦屏障。

Sarah Cannon Institute 乳癌研究總監兼乳癌研究執行委員會執行主席 Erika Hamilton 表示：「即使在試驗的早期階段，elacestrant 和 abemaciclib 的組合也在臨床試驗中顯示具有令人鼓舞的、患者可容忍且可控管的安全性。該研究繼續顯示 elacestrant 與其他療法組合使用的潛力，我們期待為需要新選擇的患者群分析這種組合的更多數據。」

ELEVATE 是研究與 CDK4/6 抑製劑 (palbociclib、abemaciclib 和 ribociclib) 以及 PI3K/AKT/mTOR 路徑抑製劑 (everolimus、alpelisib 和 capivasertib) 組合使用的抗藥性評估。新的第 1b 階段結果顯示，評估的組合與每種目標治療以及標準護理內分泌治療的已知安全性概況一致。根據研究的這一部分的結果，將報告使用 elacestrant 與 everolimus 組合治療的 RP2D。目前正在評估其他群組，包括 elacestrant 加 capivasertib，以進一步歸納出每個組合組群的安全性、評估療效和確定 RP2D。對於 ER+、HER2- 轉移性乳腺癌（無論轉移位置如何）的組群而言，已經開始進行第 2 階段試驗。

加州大學舊金山分校醫學教授和 Winterhof 家族乳癌教授、乳房腫瘤學和臨床試驗教育主任 Hope S. Rugo 說：「當我們評估 elacestrant 加 CDK4/6 和 PI3K/AKT/mTOR 抑制劑的各種組合時，我們繼續在試驗的所有組別中看到一致且可管理的安全性結果，到目前為止，elacestrant 似乎沒有增加任何遞增毒性。這些數據是根據我們對 elacestrant 在轉移性乳腺癌中的作用的了解，以及加強其作為組合治療方案中作為內分泌治療骨幹的潛力。」

Menarini Group 首席執行官 Elcin Barker Ergun 表示：「自 2023 年獲得批准以來，ORSERDU 作為一種內分泌療法，對於攜帶 ESR1 突變的 ER+、HER2- 轉移性乳癌患者產生了極具意義的影響。我們在 ASCO 上提供的數據顯示了 elacestrant 在與其他化合物組合使用時可進一步提高醫療成效的這個潛力。」

關於 Elacestrant 臨床開發計劃

Elacestrant 還在多項公司贊助的轉移性乳腺癌疾病的臨床試驗中，單獨或與其他療法組合進行調查。ELEVATE (NCT05563220) 是一項第 1b/2 階段臨床試驗，評估 elacestrant 與 alpelisib，everolimus，capivasertib，palbociclib 或 abemaciclib 組合的安全性和有效性。ELECTRA (NCT05386108) 是一項開放式第 1b/2 階段多中心研究，評估 elacestrant 組合使用 abemaciclib 對 ER+、HER2- 乳癌患者的療效。第 2 階段亦評估給腦轉移患者使用這種治療方案的成果。ELCIN (NCT05596409) 是一項第二階段試驗，評估此類藥物對於曾接受一或兩種荷爾蒙療法的 ER+、HER2- 末期/轉移性乳腺癌患者，且在癌症轉移情況下未曾使用過 CDK4/6 抑製劑的患者的有效性。ADELA (NCT06382948) 是一項第三階段隨機、雙盲試驗，評估 elacestrant 組合使用 everolimus 治療患有 ESR1 突變腫瘤的 ER+、HER2- mBC 患者。Elacestrant 也在其他研究人員主導的試驗以及與其他公司合作進行的轉移性乳癌和早期疾病試驗中進行評估。

關於 ORSERDU (elacestrant)

在美國核准的適應症：ORSERDU (elacestrant)，345 毫克片劑，適用於治療雌激素受體 (ER)為陽性、人類表皮生長因子受體 2 (HER2) 為陰性、ESR1- 至少曾使用過一線內分泌治療後、疾病惡化的突變末期或轉移性乳癌患者。

適用於美國的完整處方資訊，可查閲 www.or serdu.com。

重要安全資訊

警告和注意事項

高脂血症：在接受 ORSERDU 治療的患者中，30% 出現高膽固醇血症，27% 出現高三酸甘油脂血症。3 級和 4 級高膽固醇血症和高三酸甘油脂血症的發生率分別為 0.9% 和 2.2%。在開始 ORSERDU 治療前以及治療期間須定期監測血脂情況。



胚胎-胎兒毒性：根據動物研究的發現及其作用機制，為孕婦處方 ORSERDU 可能會對腹中的胎兒造成傷害。請向孕婦和有生育能力的女性告知可能對胎兒造成傷害的風險。建議有生育能力的女性在接受 ORSERDU 治療期間到服用最後一劑後的 1 週內使用有效的避孕方法。對於男性患者的、有生育能力的女性伴侶，建議在接受 ORSERDU 治療期間到最後一劑後的 1 週內，使用有效的避孕方法。

不良反應

有 12% 的服用 ORSERDU 患者發生嚴重不良反應。接受 ORSERDU 治療的患者中，發生嚴重不良反應的患者比例超過 1%，這些反應包括肌肉骨骼疼痛 (1.7%) 和噁心 (1.3%) 。1.7% 接受 ORSERDU 治療的患者出現致命的不良反應，包括心臟驟停、敗血性休克、憩室炎和原因不明的情況（各一例）。

ORSERDU 最常見的不良反應 ( > 10％)，包括實驗室異常，是肌肉骨骼疼痛 (41%) ，噁心 (35%)，膽固醇升高 (30％)，AST 增加 (29%)，甘油三酯增加 (27%)，疲勞 (26%)，血紅蛋白下降 (26%)，嘔吐 (19%)，ALT 增高 (17%)，鈉降低 (16%)，肌酸增加 (16%)，食慾下降 (15%)，腹瀉 (13%)，頭痛 (12％)，便秘 (12％)，腹痛 (11％)，潮熱(11％) 和消化不良 (10％)。

藥物相互作用

與 CYP3A4 誘導劑和/或抑製劑同時使用：避免與強效或中度 CYP3A4 抑制劑和 ORSERDU 一起使用。避免與強效或中度 CYP3A4 誘導劑和 ORSERDU 一起使用。

使用於特定群組的注意事項

哺乳期：建議哺乳期婦女在接受 ORSERDU 治療期間直到最後一劑後的 1 週內不要哺乳。

肝功能受損：避免給嚴重肝功能受損 (Child-Pugh C) 的患者使用 ORSERDU。中度肝功能受損 (Child-Pugh B) 的患者要減少 ORSERDU 的劑量。

ORSERDU 在兒科患者中的安全性和有效性尚未確定。

如要報告懷疑不良反應，請致電 1-877-332-7961 聯絡 Stemline Therapeutics, Inc.，或致電 1-800-FDA-1088 聯絡美國食品藥物管理局 (FDA) ，或訪問 www.fda.gov/medwatch。

Menarini Group 簡介

Menarini 是一家領先國際製藥和診斷業界的公司，營業額為 47 億美元，擁有超過 17,000 名員工。Menarini 專注於研發治療需求未被滿足的領域，其產品涵蓋心臟病學、腫瘤學、呼吸病學、胃腸病學、傳染病學、糖尿病學、炎症和鎮痛等領域。Menarini 擁有 18 個生產基地和 9 個研發中心，產品銷往全球 140 個國家/地區。欲了解更多相關資訊，請訪問 www.menarini.com。

Stemline Therapeutics Inc. 簡介

Stemline Therapeutics, Inc. (「Stemline」) 是 Menarini Group 的全資子公司，是一家商業化階段的生物製藥公司，專注於研發新型腫瘤學治療藥物的和商業化研究成果。Stemline 將於美國和歐洲商業化 ORSERDU® (elacestrant) ，這是一種口服內分泌治療藥物，適用於患有雌激素受體 (ER) 陽性、人表皮生長因子受體 2 (HER2) 陰性、ESR1 突變的末期或轉移性乳癌，且在接受至少一線內分泌治療後病情惡化的絕經後女性或成年男性。Stemline 還在美國和歐洲推出 ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs) ，這是一種針對 CD123 的創新標靶治療，用於治療爆發性漿細胞樹突細胞腫瘤 (BPDCN)（一種侵襲性血液癌症）患者，也是美國和歐盟迄今唯一獲批的 BPDCN 治療方案。NEXPOVIO® (selinexor) 是一種用於治療多發性骨髓瘤的 XPO1 抑制劑，Stemline 亦將其於歐洲商業化 。此外，Stemline 還擁有廣泛的小分子和生物製劑臨床產品管道，這些產品處於不同的開發階段，可用於治療多種實體癌和血癌。

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite