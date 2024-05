Le groupe Menarini présente les données actualisées des études ELECTRA et ELEVATE sur l'association de l'élacestrant (ORSERDU®) chez les patients atteints d'un cancer du sein métastatique ER+, HER2- (mBC) lors de la réunion annuelle de l'ASCO 2024

Les études ELECTRA et ELEVATE ont été conçues pour surmonter les différents mécanismes de résistance et améliorer les résultats des patients avec des options de combinaison orale-orale.

Les nouveaux résultats de l'étude ELECTRA , qui évalue l'élacestrant en association avec l'abemaciclib quel que soit le site métastatique, montrent un profil de sécurité cohérent avec les résultats précédents. La dose recommandée en phase 2 pour cette association est présentée.

La nouvelle analyse de l'étude ELEVATE démontre que tous les groupes évaluables de l'association elacestrant plus thérapie ciblée sont cohérents avec les profils de sécurité connus de l'évérolimus, de l'alpelisib, du ribociclib et du palbociclib plus un traitement endocrinien standard. La dose recommandée en phase 2 pour l'association de l'élacestrant et de l'évérolimus est présentée.

FLORENCE, Italie et NEW YORK, 26 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Menarini (« Menarini »), société pharmaceutique et de diagnostics internationale de premier plan, et Stemline Therapeutics, Inc. (« Stemline »), une filiale détenue à 100 % par le groupe Menarini, qui s'efforce de mettre des traitements oncologiques révolutionnaires à la disposition des patients atteints de cancer, présenteront les nouveaux résultats des études cliniques de phase 1b et 2 ELECTRA et ELEVATE évaluant l'élacestrant (ORSERDU®) en association avec d'autres traitements. Les études ELECTRA et ELEVATE ont été conçues pour surmonter les différents mécanismes de résistance observés dans le cancer du sein métastatique (CSM) à récepteurs d'œstrogènes positifs (ER+) et HER2 négatifs (HER2-) et pour améliorer les résultats des patients grâce à de nouvelles options de traitement par association orale. Les données seront présentées lors de la conférence 2024 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra le 2 juin de 9 h à 12 h (heure locale).

L'étude ELECTRA évalue l'élacestrant en association avec l'abemaciclib chez des patients atteints d'un cancer du sein métastatique ER+, HER2- avec métastases cérébrales ; cependant, la phase 1b de cette étude a été menée dans tous les sites métastatiques, y compris les métastases cérébrales. Les nouveaux résultats de la phase 1b continuent de montrer un profil de sécurité satisfaisant, en accord avec les résultats antérieurs, et une activité prometteuse chez les patients atteints d'un cancer du sein ER+, HER2- avancé ou mBC, quel que soit le site métastatique. Sur la base des résultats de cette partie de l'étude, la dose recommandée pour la phase 2 (RP2D) sera communiquée dans le cadre de la présentation des données. Actuellement, la phase 2 d'ELECTRA se poursuit à la dose RP2D afin de mieux caractériser l'efficacité et la sécurité chez les patients atteints d'un cancer du sein métastatique ER+, HER2- avec métastases cérébrales, puisque l'élacestrant et l'abemaciclib traversent tous les deux la barrière hémato-encéphalique.

« Il est encourageant de constater que, même aux premiers stades de l'essai, l'association de l'élacestrant et de l'abemaciclib présente un profil de sécurité tolérable et gérable pour les patients participant à l'essai clinique, a déclaré le Dr Erika Hamilton, directrice de la recherche sur le cancer du sein et présidente exécutive du comité exécutif de la recherche sur le cancer du sein pour l'Institut de recherche Sarah Cannon. L'étude continue de démontrer le potentiel d'elacestrant en association avec d'autres thérapies et nous sommes impatients d'analyser d'autres données de cette association pour cette population de patients qui a besoin de nouvelles options. »

L'étude ELEVATE évalue l'élacestrant en association avec des inhibiteurs de CDK4/6 (palbociclib, abemaciclib et ribociclib) et avec des inhibiteurs de la voie PI3K/AKT/mTOR (everolimus, alpelisib et capivasertib). Les nouveaux résultats de la phase 1b montrent que les combinaisons évaluées sont cohérentes avec les profils de sécurité connus de chaque thérapie ciblée associée à un traitement endocrinien standard. Sur la base des résultats de cette partie de l'étude, le RP2D sera rapporté pour l'elacestrant en combinaison avec l'everolimus. Des groupes supplémentaires, comprenant l'association d'elacestrant et de capivasertib, sont actuellement en cours d'évaluation afin de mieux caractériser la sécurité, d'évaluer l'efficacité et de déterminer le RP2D pour chaque bras de l'association. La phase 2 de l'association d'elacestrant et d'abemaciclib dans le cancer du sein métastatique ER+, HER2-, quel que soit le site métastatique, est déjà en cours.

« Alors que nous évaluons les différentes associations d'élacestrant et d'inhibiteurs de CDK4/6 et de PI3K/AKT/mTOR, nous continuons à observer des résultats cohérents et gérables en matière de sécurité dans tous les bras de l'essai et, jusqu'à présent, elacestrant ne semble pas ajouter de toxicité supplémentaire aux schémas d'association dans lesquels il est étudié, a indiqué le Dr Hope S. Rugo, professeure de médecine et chaire professorale dotée de la famille Winterhof pour le cancer du sein, directrice de l'oncologie du sein et de l'enseignement des essais cliniques à l'Université de Californie à San Francisco. Ces données nous permettent de mieux comprendre le rôle de l'élacestrant dans le cancer du sein métastatique et renforcent son potentiel en tant que traitement endocrinien de base dans les schémas combinés. »

« Depuis son approbation en 2023, ORSERDU a eu un impact significatif en tant que thérapie endocrinienne pour les personnes qui vivent avec un cancer du sein métastatique ER+, HER2- hébergeant des mutations ESR1, a commenté Elcin Barker Ergun, PDG du groupe Menarini. Les données que nous présentons à l'ASCO soulignent le potentiel de l'elacestrant à améliorer encore les résultats pour les patients lorsqu'il est associé à d'autres composés. »

À propos du programme de développement clinique de l'élacestrant

L'élacestrant fait également l'objet de plusieurs essais cliniques sponsorisés par la société dans le traitement du cancer du sein métastatique, seul ou en association avec d'autres thérapies. ELEVATE ( NCT05563220 ) est un essai clinique de phase 1b/2 qui évalue la sécurité et l'efficacité de l'élacestrant associé à l'alpelisib, l'everolimus, le capivasertib, le palbociclib, le ribociclib et l'abemaciclib. ELECTRA ( NCT05386108 ) est une étude multicentrique ouverte de phase 1b/2 évaluant l'elacestrant en association avec l'abemaciclib chez des patients atteints d'un cancer du sein ER+, HER2-. La phase 2 évalue ce traitement chez les patients atteints de métastases cérébrales. ELCIN ( NCT05596409 ) est un essai de phase 2 évaluant l'efficacité de l'elacestrant chez des patients atteints d'un cancer du sein ER+, HER2- avancé/métastatique ayant reçu une ou deux hormonothérapies antérieures et n'ayant pas reçu d'inhibiteurs CDK4/6 dans un contexte métastatique. ADELA ( NCT06382948 ) est un essai de phase 3 randomisé, en double aveugle, évaluant l'élacestrant en association avec l'everolimus chez des patients atteints d'un cancer du sein ER+, HER2- avec des tumeurs ESR1-mut. L'élacestrant est également évalué dans d'autres essais menés par des investigateurs, dans des essais menés en collaboration avec d'autres sociétés, dans le cancer du sein métastatique ainsi que dans la maladie précoce.

À propos d'ORSERDU (élacestrant)

Indication aux États-Unis : ORSERDU (élacestrant), disponible sous forme de comprimés de 345 mg, est indiqué pour le traitement des femmes ménopausées ou des hommes adultes souffrant d'un cancer du sein avancé ou métastatique, positifs aux récepteurs d'œstrogène (ER) et négatifs aux récepteurs 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), portant une mutation de l'ESR1, dont la maladie progresse après au moins une thérapie endocrinienne.

Les informations de prescription complètes pour les États-Unis sont disponibles sur le site www.orserdu.com .

Informations importantes en matière d'innocuité

Mise en garde et précautions

Dyslipidémie : L'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie sont survenues chez les patients prenant ORSERDU à une incidence de 30 % et 27 %, respectivement. L'incidence de l'hypercholestérolémie et de l'hypertriglycéridémie de grade 3 et 4 était de 0,9 % et 2,2 %, respectivement. Il est conseillé de surveiller le profil lipidique avant de commencer la prise d'ORSERDU et de le suivre périodiquement pendant le traitement.

Toxicité embryonnaire et fœtale : sur la base des résultats observés chez les animaux et du mécanisme d'action d'ORSERDU, ORSERDU peut être nocif pour le fœtus lorsqu'il est administré à une femme enceinte. Il convient d'informer les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer quant au risque pour le fœtus. Conseiller aux femmes en âge de procréer d'utiliser une méthode contraceptive efficace pendant le traitement par ORSERDU et pendant une semaine après la dernière dose. Conseiller aux hommes ayant une partenaire féminine en âge de procréer d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement par ORSERDU et pendant une semaine après la dernière dose.

Effets indésirables

Des effets indésirables graves sont survenus chez 12 % des patients ayant reçu ORSERDU. Les effets indésirables graves constatés chez > 1 % des patients ayant reçu ORSERDU étaient des douleurs musculosquelettiques (1,7 %) et des nausées (1,3 %). Des effets indésirables ayant entraîné la mort sont survenus chez 1,7 % des patients ayant reçu ORSERDU, y compris un arrêt cardiaque, un choc septique, une diverticulite et une cause inconnue (un cas pour chacun de ces effets indésirables mortels).

Les effets indésirables les plus courants d'ORSERDU ( > 10 %), y compris les anomalies de laboratoire, étaient les suivantes : douleurs musculosquelettiques (41 %), nausées (35 %), augmentation du cholestérol (30 %), augmentation du niveau d'ASAT(29 %), augmentation des triglycérides (27 %), fatigue (26 %), diminution de l'hémoglobine (26 %), vomissements (19 %), augmentation du niveau d'ALT (17 %), diminution du sodium (16 %), augmentation de la créatinine (16 %), diminution de l'appétit (15 %), diarrhée (13 %), maux de tête (12 %), constipation (12 %), douleurs abdominales (11 %), bouffées de chaleur (11 %) et dyspepsie (10 %).

Interactions médicamenteuses

Utilisation concomitante avec des inducteurs et/ou inhibiteurs de CYP3A4 : éviter l'utilisation concomitante d'inhibiteurs de CYP3A4 forts ou modérés et d'ORSERDU. Éviter l'utilisation concomitante d'inducteurs de CYP3A4 forts ou modérés et d'ORSERDU.

Utilisation auprès de certaines populations spécifiques

Allaitement : conseiller aux femmes allaitantes d'interrompre l'allaitement pendant le traitement par ORSERDU et pendant une semaine après la dernière dose.

Insuffisance hépatique : éviter l'utilisation d'ORSERDU chez les patients atteints d'insuffisance hépatique grave (Child-Pugh C). Réduire la dose d'ORSERDU chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B).

L'innocuité et l'efficacité d'ORSERDU n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques.

Pour signaler des EFFETS INDÉSIRABLES PRÉSUMÉS, contactez Stemline Therapeutics, Inc. au 1-877-332-7961, ou la FDA au 1-800-FDA-1088 ou sur www.fda.gov/medwatch .

À propos du groupe Menarini

Le groupe Menarini est une des plus grandes sociétés pharmaceutiques et de diagnostic internationales, dont le chiffre d'affaires s'élève à 4,7 milliards de dollars et qui emploie plus de 17 000 personnes. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques où les besoins ne sont pas satisfaits, avec des produits pour la cardiologie, l'oncologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Avec 18 sites de production et 9 centres de recherche et développement, les produits Menarini sont disponibles dans 140 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.menarini.com .

À propos de Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. (« Stemline »), détenue à 100 % par le groupe Menarini, est une société biopharmaceutique à vocation commerciale qui se concentre sur le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies oncologiques. Stemline commercialise ORSERDU® (elacestrant) aux États-Unis et en Europe, une thérapie endocrinienne orale indiquée pour le traitement des femmes ménopausées ou des hommes adultes atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique à récepteurs d'œstrogènes (ER) positifs, à récepteurs du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2) négatifs, à ESR1 muté, et dont la maladie progresse après au moins une ligne de thérapie endocrinienne. Stemline commercialise également ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), un nouveau traitement ciblé sur le CD123 pour les patients atteints de néoplasme blastique des cellules dendritiques plasmacytoïdes (BPDCN), un cancer hématologique agressif, aux États-Unis et en Europe, qui est le seul traitement approuvé pour le BPDCN aux États-Unis et dans l'Union européenne à ce jour. Stemline commercialise également NEXPOVIO® (selinexor) en Europe, un inhibiteur de XPO1 pour le myélome multiple. Stemline dispose également d'un vaste portefeuille clinique de petites molécules et de produits biologiques à différents stades de développement pour un grand nombre de cancers solides et hématologiques.