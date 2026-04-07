Mesabi Metallics 獲 Macquarie Group 注資 1.5 億美元

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Mesabi Metallics Co. LLC

07 4月, 2026, 19:46 CST

最新融資延續近期資本動力，支持這項美國別具結構重要性的鐵礦項目

明尼蘇達州納什沃克2026年4月7日 /美通社/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) 在 Essar Group 支持下，今日宣佈已成功從 Macquarie Group 取得 1.5 億美元融資，以推動其位於明尼蘇達州納什沃克的世界級直接還原 (DR) 級鐵礦及球團廠於 2026 年第三季度投產。

是次融資延續 Mesabi 近來宣佈與 Breakwall Capital 達成的 5.2 億美元優先擔保信貸安排，進一步鞏固該項目的強勁發展動力。

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Mesabi Metallics 選礦廠大樓
Mesabi Metallics 選礦廠大樓

Mesabi 最近亦得到 U.S. Export-Import Bank (EXIM) 的支持，反映該項目對美國製造業、基建、汽車、造船及國防領域的策略重要性正不斷提升。

Mesabi Metallics 正建立對美國具策略重要性的全新直接還原級鐵礦供應來源，此時美國正致力強化工業供應鏈，並減少依賴進口原材料。

Mesabi Metallics 項目位於明尼蘇達州北部，佔地超過 16,000 英畝，目前正完成耗資 25 億美元的世界頂尖商業直接還原級鐵礦及球團廠。該廠將為美國煉鋼業的新一代電弧爐提供原料，而電弧爐正是生產優質鋼材中最潔淨、最節能的方法。

目前現場有超過 800 名建築工人，該項目是明尼蘇達州史上規模數一數二的私營工業投資。 Essar Group 已為該項目投入超過 20 億美元的股權投資。

Mesabi Metallics 總裁兼行政總裁 Joe Broking 表示：「Macquarie 是次融資標誌著 Mesabi Metallics 再邁出重要一步，並延續我們近期所公佈財務合作帶來的強勁動力。 總括而言，這些交易反映外界對我方項目的質素、規模及策略重要性越來越有信心，這是因我們正在建立全新的美國直接還原級鐵礦來源，以加強本土鋼鐵供應鏈，並減少依賴進口。」

Macquarie Group 大宗商品與全球市場業務高級董事總經理 Mike Burns 說：「Macquarie 與 Essar Group 向來有長期的融資合作關係，我們很高興能將這種合作關係擴展到其在美國的金屬及採礦投資。 Mesabi 正為美國鋼鐵業開發具策略意義的優質項目，我們期待能長期支持該公司的發展。」

關於 Mesabi Metallics Company LLC 

Mesabi Metallics Company LLC 為 Essar Group 旗下公司，現正於明尼蘇達州納什沃克超過 16,000 英畝的土地上，興建先進礦場及直接還原級鐵礦球團廠，生產優質的直接還原級球團礦。 項目竣工後，將成為明尼蘇達州近 50 年來首個全新的礦場及球團廠。 Mesabi 的直接還原級鐵礦球團將以策略性定位，滿足電弧爐市場需求，保障美國直接還原級鐵球團的供應鏈安全，並替代外國進口球團。 此舉是明尼蘇達州規模最龐大的私營投資項目之一。 Mesabi Metallics 已為該項目投資超過 22 億美元。

SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC

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