Michter 將推出 20 年陳釀波本威士忌

酒桶管理和精確控制倉庫環境，均為陳年威士忌質素的關鍵。Michter's 這兩個重要領域，均由釀酒大師 Andrea Wilson 負責。Wilson 觀察道：「優雅地釀造波本威士忌時，細節極為重要。『Michter's 20 年波本威士忌』堪稱為典範，展現橡木如何加深雲呢拿、拖肥糖、朱古力、香料、水果和糖果的風味，從而增強波本威士忌的複雜性。我們希望每位有機會品嚐這款產品的人士，均可體驗這款經精心釀製而美好兼雋永波本威士忌的令人喜愛特質。」

這款 2025 年推出的波本威士忌，酒精度為 114.2 (57.1% ABV)，750 毫升瓶裝的美國建議零售價為 1,200 美元。

蒸餾大師 Dan McKee 表示：「我們的生產團隊提供這款特別威士忌，感到非常自豪。我們為了推出此威士忌，而於這些酒桶釀造中投入大量時間與精力，因此與眾不同。」

Michter 除了於路易斯維爾 Shively 設置主要釀酒廠，更於肯塔基州另外兩個地點，擴展業務。在春田市，Michter's 在其 205 英畝的土地上種植穀物。在路易斯維爾市中心，Michter's 在歷史悠久的 Fort Nelson Building 內，擁有第二家釀酒廠。Michter's Fort Nelson Distillery 位於 West Main Street 黃金地段，Louisville Slugger 的對面，以及與 Frazier Museum 同一街區，並特設來自 Michter's Pennsylvania 的傳奇壺式蒸餾系統。酒廠還透過威士忌品酒之旅和 The Bar at Fort Nelson 酒吧，提供富教育意義的活動。該酒吧提供的經典雞尾酒，更由烈酒及雞尾酒歷史學家 David Wondrich 精心調製。

Michter's 擁有悠久歷史，致力提供優質的美國傳統威士忌。Michter's 每款限量版威士忌均經過陳釀，從而達到最佳成熟度。它的大受歡迎產品組合包括波本威士忌、黑麥威士忌、酸麥芽威士忌和美國威士忌。如欲查看更多 Michter's 的資料，請瀏覽 michters.com，並於 Instagram、Facebook和 X 追蹤我們。

