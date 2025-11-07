Michter 將推出 20 年陳釀波本威士忌
新聞提供者Michter's Distillery
07 11月, 2025, 21:24 CST
肯塔基州路易斯維爾 2025年11月7日 /美通社/ -- 蒸餾大師 Dan McKee 與釀酒大師 Andrea Wilson 已獲准推出「Michter's 20 年肯塔基波本威士忌」。這款罕有威士忌將於 12 月 1 日開始送往各大酒吧、餐廳和商店。Michter's 威士忌史無前例地第三次獲評為「世界最受推崇威士忌」(The World's Most Admired Whiskey) 三個月後，正式推出這款威士忌。今年 8 月，《Drinks International》雜誌刊登 2025 年「世界最受推崇威士忌」排名。該排名由 100 名獨立的全球酒類採購商、記者、調酒師和威士忌專家組成的國際學院評選，並包括來自蘇格蘭、日本和愛爾蘭等地的傳奇釀酒師。
Michter's 主席 Joseph J. Magliocco 評論：「根據法律規定，波本威士忌必須於新橡木桶中陳年釀製。新橡木桶較舊橡木桶迅速賦予威士忌味道、顏色與橡木特性。如欲釀造一種於初次使用橡木桶內釀製二十年仍然味道絕佳的威士忌，這是極困難的任務，需要巧妙地平衡藝術與科學。我相信人們品嚐這款極佳威士忌時，便會讚賞我們生產團隊的深思熟慮兼一絲不苟成果。」
分享這篇文章