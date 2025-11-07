Michter's bringt seinen 20-jährigen Bourbon auf den Markt

„Laut Gesetz muss Bourbon in einem brandneuen Fass gelagert werden, das Geschmack, Farbe und Eichencharakter schneller als ein gebrauchtes Fass annimmt. Die Reifung eines Whiskeys, der auch nach zwei Jahrzehnten in einem Fass für den Erstgebrauch noch wunderbar schmeckt, ist ein äußerst schwieriges Unterfangen, das ein geschicktes Gleichgewicht von Kunst und Wissenschaft erfordert. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen die durchdachte und gewissenhafte Arbeit unseres Produktionsteams zu schätzen wissen, wenn sie diesen außergewöhnlichen Whiskey probieren", kommentierte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's.

Die Verwaltung der Fässer und die präzise Kontrolle der Lagerbedingungen sind entscheidend für die Qualität des gealterten Whiskeys. Master of Maturation Andrea Wilson ist für diese beiden wichtigen Bereiche bei Michter's zuständig. Wilson bemerkte: „Details sind wichtig, wenn es darum geht, Bourbon in Würde altern zu lassen. Michter's 20 Year Bourbon ist ein Beispiel dafür, wie Eiche verwendet werden kann, um Vanille-, Toffee-, Schokoladen-, Gewürz-, Frucht- und Süßwaren-Noten zu vertiefen, die die Komplexität von Bourbon erhöhen. Wir hoffen, dass jeder, der die Gelegenheit bekommt, dieses Produkt zu probieren, die geliebten Eigenschaften eines schönen, zeitlosen Bourbons erleben kann, der durch bewusste Reifung entstanden ist."

Der Proof dieser 2025er Version beträgt 114,2 (57,1% ABV), und der empfohlene US-Einzelhandelspreis liegt bei $1.200 für eine 750ml-Flasche.

„Unser Produktionsteam ist sehr stolz darauf, einen so besonderen Whiskey anbieten zu können. Wir haben viel Zeit und Mühe in die Reifung dieser Fässer gesteckt, damit sie für diese Veröffentlichung außergewöhnlich sind", so Master Distiller Dan McKee.

Neben der Hauptbrennerei im Stadtteil Shively von Louisville betreibt Michter noch zwei weitere Standorte in Kentucky. In Springfield baut Michter's auf seinem 205 Hektar großen Grundstück Getreide aus eigenem Anbau an, während Michter's in der Innenstadt von Louisville im historischen Fort Nelson Building seine zweite Brennerei betreibt. Die Michter's Fort Nelson Distillery befindet sich in bester Lage an der West Main Street gegenüber von Louisville Slugger und im selben Block wie das Frazier Museum. Außerdem gibt es Führungen mit Whiskey-Verkostungen und „The Bar at Fort Nelson" mit klassischen Cocktails, die vom Spirituosen- und Cocktail-Historiker David Wondrich kuratiert werden.

Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und X.

