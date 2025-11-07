Michter's、20年熟成バーボンを発売

「法律上、バーボンは新品の樽で熟成させる必要があり、そのため使用済みの樽に比べて、風味、色合い、そしてオークの特性がより早くウイスキーに移るのです。新品の樽で20年間熟成させ、なおかつ素晴らしい味わいを生み出すことは、極めて困難な試みであり、芸術と科学の巧みなバランスが求められます。この卓越したウイスキーを味わったとき、人々は当社の製造チームによる熟慮と誠実な取り組みを感じ取ってくださると信じています」と、Michter'sの社長であるJoseph J. Magliocco氏は述べています。

熟成ウイスキーの品質には、樽の管理と厳密に制御された貯蔵環境が極めて重要です。Michter'sの熟成部門責任者であるAndrea Wilson氏は、これら2つの重要な領域を統括しています。Wilson氏は次のように述べています。「バーボンを美しく熟成させるためには、細部へのこだわりが重要です。Michter'sの20年物バーボンは、オーク樽がどのようにしてバニラ、トフィー、チョコレート、スパイス、フルーツ、そして菓子のような香りを深め、バーボンに複雑さをもたらすかを示す模範的な存在です。この製品を味わう機会を得たすべての方に、意図的な熟成によって生まれた、美しく時を超えたバーボンの魅力を感じていただけることを願っています。」

今回の2025年発売のプルーフは114.2（アルコール度数57.1% ABV）で、米国内での希望小売価格は750mlボトルあたり1,200ドルです。

「この特別なウイスキーを提供できることを、私たちの製造チームは誇りに思っています。今回の発売のために、樽を卓越した状態に熟成させるには、長い時間と多大な労力が注がれています」と、マスター・ディスティラーのDan McKee氏は述べています。

Michter'sの事業は、ルイビルのシブリー地区にある主蒸留所のほか、ケンタッキー州の他の2か所にも広がっています。スプリングフィールドでは、205エーカーの敷地で自社栽培の穀物を栽培しており、ルイビルのダウンタウンでは、歴史あるFort Nelsonビルに第2蒸留所を構えています。ルイビル・スラッガーの向かい、Frazier博物館と同じブロック内、ウェスト・メイン・ストリートの一等地に位置するMichter's Fort Nelson蒸留所は、Michter's Pennsylvaniaの伝説的なポット・スチル・システムを採用しています。また、ウイスキーを試飲できる教育ツアーや、スピリッツとカクテルの歴史家であるDavid Wondrich氏が監修したクラシック・カクテルを提供するThe Bar at Fort Nelson（ザ・バー・アット・フォート・ネルソン）もあります。

Michter'sには、妥協のない品質の伝統的なアメリカン・ウイスキーを提供するという、豊かで長い伝統があります。Michter'sは、バーボン、ライ、サワー・マッシュ・ウイスキー、アメリカン・ウイスキーなどを製造し、それぞれのウイスキーを最高の状態に熟成させた限定生産品を提供することで高い評価を得ています。Michter'sに関する詳細情報は、michters.comをご覧いただくか、Instagram、Facebook、Xでフォローしてください。

