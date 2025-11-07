Michter's brengt de release uit van de 20 Year Bourbon

"Volgens de wet moet bourbon in een gloednieuw vat worden gerijpt, dat sneller smaak, kleur en het eikenhouten karakter afgeeft dan een gebruikt vat. Het rijpen van een whiskey die na twee decennia nog heerlijk smaakt in een vat dat voor het eerst wordt gebruikt, is een extreem moeilijke onderneming die een vakkundig evenwicht vereist tussen kundigheid en wetenschap. Ik denk dat mensen het doordachte en nauwgezette werk van ons productieteam zullen waarderen wanneer ze deze uitzonderlijke whiskey proeven," verklaart Joseph J. Magliocco, voorzitter van Michter's.

Vatbeheer en nauwkeurig gecontroleerde magazijnomstandigheden zijn cruciaal voor de kwaliteit van gerijpte whiskey. Master of Maturation Andrea Wilson houdt toezicht op deze twee belangrijke domeinen voor Michter's. Wilson merkt op: "Details zijn belangrijk om een bourbon te laten rijpen. Michter's 20 Year Bourbon is een voorbeeld van hoe eikenhout kan worden gebruikt om vanille, toffee, chocolade, kruiden, fruit en banketbakkerijsmaken te verdiepen die de complexiteit van bourbon vergroten. We hopen dat iedereen die de kans krijgt om dit product te proeven, de geliefde eigenschappen kan ervaren van een prachtige, tijdloze bourbon die via doelbewuste rijping is gemaakt."

De proof van deze 2025 release is 114,2 (alcoholpercentage 57,1%) en de adviesprijs voor een fles van 750 ml in de VS is $1.200.

"Ons productieteam is bijzonder trots oom zo'n speciale whiskey aan te bieden. Het rijpen van deze vaten vergt veel tijd en moeite, zodat ze voor deze release buitengewoon zijn," aldus meesterstoker Dan McKee.

Naast de hoofddistilleerderij in de wijk Shively in Louisville, heeft Michter's nog twee andere locaties in Kentucky. In Springfield verbouwt Michter's graan op zijn 85 hectare grote landgoed. In het centrum van Louisville heeft Michter's zijn tweede distilleerderij in het historische Fort Nelson Building. Michter's Fort Nelson Distillery ligt op een toplocatie in West Main Street tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier Museum. De distilleerderij beschikt over het legendarische pot still-systeem van Michter's Pennsylvania. Het biedt ook educatieve rondleidingen met whiskeyproeverijen en The Bar at Fort Nelson. Hier worden klassieke cocktails geserveerd die zijn samengesteld door David Wondrich, historicus op het gebied van sterke dranken en cocktails.

Michter's heeft een rijke en lange traditie in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskeys van compromisloze kwaliteit. Elk van de gelimiteerde productieaanbiedingen van Michter's is perfect gerijpt. Het veelgeprezen portfolio van Michter's omvat bourbon, rye, sour mash whiskey en American whiskey. Voor meer informatie over Michter's gaat u naar michters.com en volg ons op Instagram, Facebook, en X.

Contact:

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816473/Michters___20_Year_Bourbon___New.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/5605276/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg