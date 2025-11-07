Michter's lance son bourbon de 20 ans d'âge

« Selon la loi, le bourbon doit être vieilli dans un fût neuf, qui lui confère saveur, couleur et caractère de chêne plus rapidement qu'un fût usagé. Faire vieillir un whisky qui aura un goût merveilleux après deux décennies dans un fût de première utilisation est une entreprise extrêmement difficile qui exige un savant équilibre entre l'art et la science. Je suis convaincu que les gens apprécieront le travail réfléchi et consciencieux de notre équipe de production lorsqu'ils dégusteront ce whisky exceptionnel », a déclaré Joseph J. Magliocco, président de la société Michter.

La gestion des fûts et le contrôle précis des conditions d'entreposage sont essentiels à la qualité du whisky vieilli. Andrea Wilson, maître de la maturation, supervise ces deux domaines importants pour Michter's. Wilson a fait remarquer que « les détails ont leur importance lorsqu'il s'agit de faire vieillir le bourbon avec élégance, Le Michter's 20 Year Bourbon est une représentation exemplaire de la manière dont le chêne peut être utilisé pour approfondir les notes de vanille, de caramel, de chocolat, d'épices, de fruits et de confiserie qui rehaussent la complexité du bourbon. Nous espérons que tous ceux qui auront l'occasion de goûter ce produit pourront découvrir les attributs appréciés d'un bourbon magnifique et intemporel, élaboré grâce à un vieillissement intentionnel ».

Le degré d'alcool de cette version 2025 est de 114,2 (57,1 % ABV) et le prix de vente au détail suggéré aux États-Unis est de 1 200 dollars pour une bouteille de 750 ml.

« Notre équipe de production est très fière de proposer un whisky aussi spécial. Beaucoup de temps et d'efforts sont consacrés à la maturation de ces fûts afin qu'ils soient extraordinaires pour cette sortie », a déclaré le maître distillateur Dan McKee.

Outre sa distillerie principale située dans le quartier de Shively à Louisville, Michter's possède deux autres sites dans le Kentucky. À Springfield, Michter's cultive des céréales produites sur son domaine de 205 acres, tandis qu'au centre-ville de Louisville, Michter's a installé sa deuxième distillerie dans le bâtiment historique de Fort Nelson. Située sur West Main Street, en face de Louisville Slugger et dans le même quartier que le musée Frazier, la distillerie Michter's Fort Nelson est équipée du légendaire système d'alambic de Michter's Pennsylvania. Il propose également des visites éducatives avec dégustation de whisky et The Bar at Fort Nelson, qui propose des cocktails classiques élaborés par David Wondrich, historien des spiritueux et des cocktails.

Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Les produits Michter's, dont la production est limitée, sont vieillis jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité maximale. La gamme de produits Michter's, qui jouit d'une grande notoriété, comprend des bourbons, des seigles, des whiskys à base de raisin sec et des whiskys américains. Pour plus d'informations sur Michter's, veuillez consulter michters.com et nous suivre sur Instagram, Facebook, et X.

