Michter's 推出首款 Bomberger's PFG™，為其傳統系列再添新成員：在 Precision Fine Grain 橡木桶中醞釀而成的 Kentucky Straight Bourbon

肯塔基州路易斯維爾2025年1月29日 /美通社/ -- 2025 年是 Bomberger's PFG™ (Precision Fine Grain) 肯塔基純波本威士忌的首次發佈年。「多年來，我們的旗艦產品 Bomberger's Declaration Bourbon 總是帶有我所喜愛的，濃郁、粗獷的特質。這款新款 Bomberger's PFG™ 的發行，代表我們將繼續努力進一步改良 Bomberger's 並推展美國威士忌的界限。我們的團隊在非常特殊的條件下，對木材科學進行深思熟慮的探索，因而造就這款口感極佳、風味豐富的傑出產品。」Michter 的釀酒師 Dan McKee 表示。

Bomberger 的 PFG™ Kentucky Straight Bourbon 是先在新的烤焦美國橡木桶中陳化而成。在完全成熟之後，會從第一個橡木桶中取出 Kentucky Straight Bourbon，放入第二個全新的、定制的、專屬的、經過烘烤和燒焦的法式細緻紋路 (French Fine Grain) 橡木桶中，這個橡木桶的規格非常嚴格，一絲不苟。這些橡木桶會在精確界定的溫度範圍內烘烤一段精確的時間，然後再進行選擇性的炭化過程。這款威士卡在倒入小批量酒桶之前，會先在第二個酒桶中熟成，然後再經過我們專屬的過濾，最後以 100.2 度 (50.1% ABV) 裝瓶。

Bomberger's PFG™：在 Precision Fine Grain 橡木桶中醞釀而成的 Kentucky Straight Bourbon

Bomberger's PFG™ 的精釀橡木桶是由各種原產地的木材混合而成，包括著名的 Tronçais、Allier、Nevers 和 Vosges 森林。此款橡木桶是由在法國 Charente River 附近經過至少 40 個月戶外自然風乾的木材所製成，Charente River 擁有受濕度、微生菌、氣候、風向和海拔影響的獨特環境，足以豐富酒的風味。調味過後，Bomberger's PFG™ 精釀橡木桶的桶板均由手工挑選。

重點在於 Bomberger's PFG™ 生產製程的每一個步驟都要分毫不差。9 Michter 的熟成大師 Andrea Wilson 評論道：「結果是一種從糖果到花香的混合迷人香氣，口感是水果和草本植物氣息的完美融合，酒體飽滿，口感奢華細膩，縈繞著柔和的香料和巧克力味。

一瓶 750 毫升的 Bomberger's PFG™ 在美國的建議零售價為 140 美元。

肯塔基州 Michter's 憑藉其 Shenk's 和 Bomberger's Legacy 系列威士忌，向創立於 1753 年的賓夕法尼亞州釀酒廠 Shenk's 致敬；此釀酒廠於 1800 年改名為 Bomberger's，並於 20 世紀更改名為 Michter's。

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SOURCE Michter's Distillery