Michter's complète sa série Legacy avec le premier lancement sur du Bomberger's PFG™ : Kentucky Straight Bourbon Finished in Precision Fine Grain Oak Barrels (Bourbon pur du Kentucky fini dans des fûts de chêne de précision à grain fin)

LOUISVILLE, Ky., 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- L'année 2025 marque la première sortie du PFG™ (Precision Fine Grain) Kentucky Straight Bourbon de Bomberger. « Au fil des ans, notre produit phare, le Bomberger's Declaration Bourbon, a toujours eu une nature riche et audacieuse que j'adore. Cette nouvelle version de Bomberger's PFG™ poursuit nos efforts pour expérimenter davantage avec Bomberger's et repousser les limites du whiskey américain. C'est une expression merveilleuse avec une grande texture et un spectre remarquable de saveurs riches et pleines, résultant de l'exploration réfléchie de la science du bois par notre équipe dans des conditions très spécifiques », a commenté le maître distillateur de Michter's, Dan McKee.

Bomberger's PFG™: Kentucky Straight Bourbon Finished in Precision Fine Grain Oak Barrels

Bomberger's PFG™ est fabriqué en faisant d'abord vieillir du Kentucky Straight Bourbon dans un nouveau tonneau de chêne américain grillé et carbonisé. Après maturation complète, le Kentucky Straight Bourbon est retiré du premier fût et placé dans un second fût neuf, personnalisé, en chêne français à grain fin, grillé et carbonisé, répondant aux spécifications les plus rigoureuses. Ces fûts sont grillés dans une fourchette de température bien définie pendant une période de temps précise avant d'être carbonisés. Le whisky est mûri dans ces seconds fûts avant d'être réparti en petits lots qui subissent notre filtration caractéristique avant d'être mis en bouteille à 100,2 proof (50,1 % ABV).

La barrique de finition PFG™ de Bomberger est un mélange de bois d'origines diverses, notamment des forêts vénérées de Tronçais, d'Allier, de Nevers et des Vosges. Il est fabriqué à partir de bois qui a été séché naturellement à l'air libre pendant au moins 40 mois en France, près du fleuve Charente, qui possède un environnement de séchage unique influencé par l'humidité, la création de microflore, le climat, la direction du vent et l'altitude. Après cet assaisonnement, les douelles sont sélectionnées à la main pour construire les tonneaux de finition Bomberger's PFG™.

L'accent est mis sur la précision à chaque étape du processus de production du PFG™ de Bomberger. Andrea Wilson, maître de maturation chez Michter's, a déclaré : « Le résultat est un mélange d'arômes attrayants allant de la confiserie aux fleurs, un palais de fruits magnifiquement intégrés et de notes herbacées avec un corps plein et une texture luxueuse et crémeuse qui persiste avec des épices douces et du chocolat ».

Le prix de vente conseillé aux États-Unis pour une bouteille de 750 ml de Bomberger's PFG™ est de 140 dollars.

Avec ses whiskies Shenk's et Bomberger's Legacy release, Kentucky Michter's rend hommage à l'héritage de la distillerie de Pennsylvanie fondée sous le nom de Shenk's en 1753 et rebaptisée Bomberger's dans les années 1800 avant d'être connue sous le nom de Michter's au 20e siècle.

