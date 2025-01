Michter's breidt zijn Legacy Series uit met de eerste Bomberger's PFG™: Kentucky Straight Bourbon afgewerkt in precisie fine grain eikenhouten vaten

LOUISVILLE, Ky., 29 januari 2025 /PRNewswire/ -- Het jaar 2025 markeert de eerste release van Bomberger's PFG™ (Precision Fine Grain) Kentucky Straight Bourbon. "Door de jaren heen heeft onze Bomberger's Declaration Bourbon altijd een rijk, gedurfd karakter gehad waar ik dol op ben. Deze nieuwe Bomberger's PFG™ release zet onze inspanningen voort om verder te experimenteren met Bomberger's en de grenzen van de Amerikaanse whisky te verleggen. Het is een prachtige expressie met een geweldige textuur en een opmerkelijk spectrum van rijke, volle smaken. Dit is het resultaat van het doordachte onderzoek van ons team naar houtwetenschap onder zeer specifieke omstandigheden," aldus Michter's Master Distiller Dan McKee.

Bomberger's PFG™: Kentucky Straight Bourbon Finished in Precision Fine Grain Oak Barrels

Bomberger's PFG™ wordt gemaakt door Kentucky Straight Bourbon eerst te laten rijpen in een nieuw geroosterd en verkoold Amerikaans eiken vat. Na volledige rijping wordt de Kentucky Straight Bourbon uit het eerste vat gehaald en in een tweede nieuw, op maat gemaakt, eigen geroosterd en verkoold Frans fijnkorrelig eiken vat van de meest veeleisende specificaties geplaatst. Deze vaten worden geroosterd op een nauwkeurig gedefinieerd temperatuurbereik gedurende een precieze periode voordat ze een selecte verkoling krijgen. De whisky rijpt in deze tweede vaten voordat hij in kleine batches wordt gestort die onze kenmerkende filtratie ondergaan waarna hij wordt gebotteld op 100,2 proof (50,1% ABV).

Het Bomberger's PFG™ afwerkingsvat is een mengsel van hout van verschillende herkomst, waaronder de vereerde bossen van Tronçais, Allier, Nevers en de Vogezen. Het is gemaakt van hout dat minimaal 40 maanden op natuurlijke wijze in de buitenlucht is gedroogd in Frankrijk bij de rivier de Charente. Hier heerst een unieke omgeving die wordt beïnvloed door de luchtvochtigheid, de vorming van microflora, het klimaat, de windrichting en de hoogte. Na deze rijping worden de duigen met de hand geselecteerd om er de Bomberger's PFG™ afwerkingsvaten van te maken.

De focus ligt op nauwkeurigheid in elke stap van het productieproces van Bomberger's PFG™. Michter's Master of Maturation Andrea Wilson merkt op: "Het resultaat is een mengeling van boeiende aroma's van zoetigheid tot bloemen, een smaak van prachtig geïntegreerd fruit en kruidige noten met een volle body en een luxueuze, romige textuur die blijft hangen met zachte specerijen en chocolade."

De adviesprijs in de VS voor een fles van 750 ml Bomberger's PFG™ is $ 140.

Met zijn Shenk's en Bomberger's Legacy release whisky's eert Kentucky Michter's het erfgoed van de Pennsylvania distilleerderij die in 1753 werd opgericht als Shenk's en in 1800 werd omgedoopt tot Bomberger's voordat hij in de 20e eeuw bekend werd als Michter's.

