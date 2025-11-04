卡西歐發布搭載MIP液晶屏的全金屬G-SHOCK手表，顯著提升讀時清晰度
04 11月, 2025, 09:10 CST
全新外觀由人類設計師與人工智能共同打造
東京 2025年11月4日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社今日宣布推出G-SHOCK 5000系列全新金屬表款GMW-BZ5000。該系列延續了初代G-SHOCK的標志性設計。此次推出的抗震手表采用高清晰度、高對比度MIP液晶屏，具備寬廣可視角度。
GMW-BZ5000是首款采用MIP液晶屏的全金屬G-SHOCK手表，其顯示屏清晰易讀，即便在強烈陽光下或從側面視角觀看也毫不費力。
高清MIP液晶屏支持數字與字符的靈活布局，為顯示設計帶來更多自由度。用戶可在四種顯示界面間切換，自由選擇日期、星期及雙城時間的呈現方式。與智能手機連接後，應用程序提供兩種不同字體供用戶選擇偏好時間顯示：標准字體，或自首款G-SHOCK以來一直沿用的傳統七段式經典字體。
這款手表的外觀由人類設計師與人工智能共同打造，旨在實現更舒適的佩戴體驗。設計團隊以人類設計師的方案為基礎，運用生成式AI結合卡西歐40余年來積累的防震數據，進行了反復的負載模擬。全新結構突破傳統表圈完全包裹表殼的設計，采用表圈與表殼在上下兩端相互扣合的創新構造，顯著提升佩戴舒適度。表殼側面展現出部件銜接處形成的復雜立體輪廓，為這款全金屬G-SHOCK手表賦予了前所未有的嶄新外觀。
在功能方面，GMW-BZ5000搭載全新研發的MIP液晶屏，可完全依靠太陽能驅動。該手表還支持通過標准電波接收與Bluetooth®連接智能手機進行校時，確保便捷可靠的操作性能。
|
型號
|
顏色
|
GMW-BZ5000D-1
|
銀色
|
GMW-BZ5000BD-1
|
黑色
|
GMW-BZ5000GD-9
|
金色
|
（注：Bluetooth®字樣和徽標是Bluetooth SIG, Inc.擁有的注冊商標，卡西歐計算機株式會社對這些商標的一切使用均經過授權許可。）
