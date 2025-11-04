卡西歐發布搭載MIP液晶屏的全金屬G-SHOCK手表，顯著提升讀時清晰度

高清MIP液晶屏支持數字與字符的靈活布局，為顯示設計帶來更多自由度。用戶可在四種顯示界面間切換，自由選擇日期、星期及雙城時間的呈現方式。與智能手機連接後，應用程序提供兩種不同字體供用戶選擇偏好時間顯示：標准字體，或自首款G-SHOCK以來一直沿用的傳統七段式經典字體。

這款手表的外觀由人類設計師與人工智能共同打造，旨在實現更舒適的佩戴體驗。設計團隊以人類設計師的方案為基礎，運用生成式AI結合卡西歐40余年來積累的防震數據，進行了反復的負載模擬。全新結構突破傳統表圈完全包裹表殼的設計，采用表圈與表殼在上下兩端相互扣合的創新構造，顯著提升佩戴舒適度。表殼側面展現出部件銜接處形成的復雜立體輪廓，為這款全金屬G-SHOCK手表賦予了前所未有的嶄新外觀。

在功能方面，GMW-BZ5000搭載全新研發的MIP液晶屏，可完全依靠太陽能驅動。該手表還支持通過標准電波接收與Bluetooth®連接智能手機進行校時，確保便捷可靠的操作性能。

型號 顏色 GMW-BZ5000D-1 銀色 GMW-BZ5000BD-1 黑色 GMW-BZ5000GD-9 金色

（注：Bluetooth®字樣和徽標是Bluetooth SIG, Inc.擁有的注冊商標，卡西歐計算機株式會社對這些商標的一切使用均經過授權許可。）

SOURCE 卡西歐計算機株式會社