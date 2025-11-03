Casio lance la G-SHOCK Full-Metal avec un écran LCD MIP pour une meilleure lisibilité

Nouveau design extérieur créé conjointement par des concepteurs humains et l'IA

TOKYO, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de la GMW-BZ5000, un nouveau modèle entièrement métallique de la gamme G-SHOCK 5000, qui reprend la forme emblématique de la toute première G-SHOCK. Cette nouvelle montre résistante aux chocs est équipée d'un écran LCD à mémoire de pixels (MIP) haute définition et à contraste élevé, avec un grand angle de vision.

(From left) GMW-BZ5000GD and GMW-BZ5000D GMW-BZ5000D-1 GMW-BZ5000BD-1 GMW-BZ5000GD-9

La nouvelle GMW-BZ5000 est la première G-SHOCK entièrement métallique à être équipée d'un écran LCD MIP, pour garantir une lecture aisée de l'écran, même en lumière directe ou en vision oblique.

Permettant une disposition flexible des chiffres et des caractères, l'écran LCD MIP haute définition offre une plus grande liberté dans la conception de l'affichage. Les utilisateurs peuvent choisir entre quatre configurations d'affichage différentes, offrant des options distinctes pour la date, le jour de la semaine et un double fuseau horaire. Lorsqu'elle est connectée à un smartphone, l'application propose deux polices différentes pour l'affichage de l'heure : STANDARD ou CLASSIC avec l'aspect traditionnel à sept segments disponible depuis la toute première G-SHOCK.

Le design extérieur a été co-créé par des concepteurs humains et l'IA afin d'obtenir un ajustement plus confortable. À partir des propositions des concepteurs humains, l'IA générative a effectué des simulations de charge répétées s'appuyant sur des données de résistance aux chocs recueillies depuis plus de 40 ans. S'écartant de la structure conventionnelle du cadre recouvrant entièrement le boîtier central, la nouvelle structure comporte un cadre interconnecté et un boîtier central fixé en haut et en bas, pour un ajustement encore plus confortable au poignet. Les côtés révèlent des contours complexes et tridimensionnels formés par les lignes entre les composants, donnant à cette G-SHOCK entièrement métallique une toute nouvelle apparence.

En ce qui concerne les fonctionnalités, la GMW-BZ5000 est dotée d'un écran LCD MIP récemment mis au point, pouvant être entièrement alimenté par l'énergie solaire. La montre offre également une fonction de réglage de l'heure qui utilise la réception d'ondes radio standard ainsi que la liaison Smartphone via Bluetooth®, garantissant ainsi des performances pratiques et fiables.

Modèle Couleur GMW-BZ5000D-1 Argent GMW-BZ5000BD-1 Noire GMW-BZ5000GD-9 Or

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques et logos par Casio Computer Co., Ltd. est sous licence.

