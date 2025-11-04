Casio Luncurkan G-SHOCK "Full-Metal" dengan Layar MIP LCD yang Meningkatkan "Readability"

Dengan layar berdefinisi tinggi, tata letak angka dan karakter pada GMW-BZ5000 menjadi lebih fleksibel. Maka, tampilan desain layar jam tangan pun semakin variatif. Pengguna juga bisa memilih empat tata letak tampilan yang berbeda-beda untuk sejumlah informasi seperti tanggal, hari, dan waktu di dua kota sekaligus. Saat terhubung dengan ponsel pintar, aplikasi pendamping menawarkan dua pilihan gaya huruf: STANDARD, dan CLASSIC yang menampilkan tampilan 7-segmen khas G-SHOCK generasi pertama.

Desain eksterior GMW-BZ5000 merupakan hasil kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan (AI). Berdasarkan desain awal dari desainer manusia, AI generatif melakukan simulasi beban berulang kali menurut data daya tahan benturan yang telah terkumpul selama lebih dari 40 tahun. Berbeda dari struktur bezel konvensional yang menutupi seluruh bagian tengah jam tangan, GMW-BZ5000 memiliki struktur bezel dan case tengah yang saling terhubung pada bagian atas dan bawah. Hal tersebut membuat jam tangan ini semakin nyaman ketika dipakai. Di sisi samping, GMW-BZ5000 memiliki kontur tiga dimensi yang kompleks, tercipta berkat pertemuan garis antarkomponen, sehingga menciptakan tampilan G-SHOCK full-metal yang benar-benar baru dan modern.

Dari sisi fitur, GMW-BZ5000 dilengkapi layar MIP LCD bertenaga surya. Jam ini juga mendukung fitur penyesuaian waktu otomatis melalui gelombang radio dan koneksi Bluetooth® Smartphone Link, memberikan performa yang praktis dan andal.

Model Warna GMW-BZ5000D-1 Perak GMW-BZ5000BD-1 Hitam GMW-BZ5000GD-9 Emas

Istilah dan logo Bluetooth® merupakan merek dagang milik Bluetooth SIG, Inc. Casio Computer Co., Ltd. menggunakan merek dan logo tersebut setelah memperoleh izin resmi.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD