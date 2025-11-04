Casio Luncurkan G-SHOCK "Full-Metal" dengan Layar MIP LCD yang Meningkatkan "Readability"
04 Nov, 2025, 08:10 WIB
Desain Eksterior Terbaru yang Diciptakan Manusia dan AI
TOKYO, 4 November 2025 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hari ini meluncurkan GMW-BZ5000, jam tangan terbaru dari seri ikonik, G-SHOCK 5000. Kini, seri tersebut hadir dengan bahan logam (full-metal). Jam tangan tahan benturan ini dilengkapi layar Memory-In-Pixel (MIP) LCD berdefinisi tinggi dengan kontras tinggi. Hasilnya, GMW-BZ5000 memiliki tampilan layar yang lebih lebar.
GMW-BZ5000 merupakan G-SHOCK full-metal pertama yang memakai layar MIP LCD sehingga tampilan waktu pada layar jam tangan semakin jelas terlihat dari berbagai sudut, atau ketika berada di paparan sinar matahari.
Dengan layar berdefinisi tinggi, tata letak angka dan karakter pada GMW-BZ5000 menjadi lebih fleksibel. Maka, tampilan desain layar jam tangan pun semakin variatif. Pengguna juga bisa memilih empat tata letak tampilan yang berbeda-beda untuk sejumlah informasi seperti tanggal, hari, dan waktu di dua kota sekaligus. Saat terhubung dengan ponsel pintar, aplikasi pendamping menawarkan dua pilihan gaya huruf: STANDARD, dan CLASSIC yang menampilkan tampilan 7-segmen khas G-SHOCK generasi pertama.
Desain eksterior GMW-BZ5000 merupakan hasil kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan (AI). Berdasarkan desain awal dari desainer manusia, AI generatif melakukan simulasi beban berulang kali menurut data daya tahan benturan yang telah terkumpul selama lebih dari 40 tahun. Berbeda dari struktur bezel konvensional yang menutupi seluruh bagian tengah jam tangan, GMW-BZ5000 memiliki struktur bezel dan case tengah yang saling terhubung pada bagian atas dan bawah. Hal tersebut membuat jam tangan ini semakin nyaman ketika dipakai. Di sisi samping, GMW-BZ5000 memiliki kontur tiga dimensi yang kompleks, tercipta berkat pertemuan garis antarkomponen, sehingga menciptakan tampilan G-SHOCK full-metal yang benar-benar baru dan modern.
Dari sisi fitur, GMW-BZ5000 dilengkapi layar MIP LCD bertenaga surya. Jam ini juga mendukung fitur penyesuaian waktu otomatis melalui gelombang radio dan koneksi Bluetooth® Smartphone Link, memberikan performa yang praktis dan andal.
|
Model
|
Warna
|
GMW-BZ5000D-1
|
Perak
|
GMW-BZ5000BD-1
|
Hitam
|
GMW-BZ5000GD-9
|
Emas
|
Istilah dan logo Bluetooth® merupakan merek dagang milik Bluetooth SIG, Inc. Casio Computer Co., Ltd. menggunakan merek dan logo tersebut setelah memperoleh izin resmi.
