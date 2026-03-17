在亞洲交易者重新評估交易對手方風險之際，Mitrade於2026年斬獲五項全球行業大獎

馬來西亞吉隆坡2026年3月17日 /美通社/ -- 差價合約(CFD)經紀商Mitrade宣佈榮獲五項大獎，在當前亞洲地區波動性加劇、貨幣表現分化的背景下，這一認可顯得尤為突出。

美伊衝突及德黑蘭領導層更迭推動油價突破每桶109美元，引發全球市場震盪。亞洲股市面臨能源供應與航運受阻的雙重衝擊。美元強勢反彈令越南盾承壓，並推動印尼盧比匯率逼近17,000印尼盧比兌1美元關口，與此同時，亞洲地區貨幣走勢正跟隨日益擴大的政策分化態勢。

對於槓桿式CFD交易者而言，這些市場狀況往往導致持倉週期縮短，且對保證金變化的敏感度上升。散戶參與度的提高也使得市場更加關注經紀商的信譽度及整體金融保障措施。

自2025年起，Mitrade已通過其受開曼群島金融管理局(CIMA)與毛里求斯金融服務委員會(FSC)監管的實體，為客戶提供高達100萬美元的客戶資金綜合保險保障，後續該保障範圍擴展至其受南非金融部門行為監管局(FSCA)監管的實體。該保險保障可以在經紀商破產等極小概率事件發生時，為符合條件的客戶提供保護。

Mitrade集團副總裁Kevin Lai表示，運營穩定性和資金安全是亞洲地區交易決策的核心考量因素。

Lai說：「在複雜的市場環境下，交易者既要評估價格走勢，也要考量所用機構的抗風險彈性。在Mitrade，我們嚴格遵守客戶資金管理規定，接受獨立審計並提供保險保障，這些舉措體現了交易者在選擇經紀商時日益看重的標準。」

2026年，Mitrade斬獲五項行業大獎：

2026年「中東和北非地區最佳經紀商」 ——《世界商業展望》(World Business Outlook)雜誌評選

——《世界商業展望》(World Business Outlook)雜誌評選 2026年「最佳多元資產交易獎」 ——FX Daily Info評選

——FX Daily Info評選 2026年「全球最佳經紀商教育獎」 ——《國際商業雜誌》(International Business Magazine)評選

——《國際商業雜誌》(International Business Magazine)評選 2026年「全球年度受監管經紀商」 ——《國際商業雜誌》評選

——《國際商業雜誌》評選 2026年「全球最佳CFD經紀商」——《全球商業與金融雜誌》(Global Business and Finance Magazine)評選

該公司表示，這些榮譽彰顯了其對於交易者教育的重視，以及通過結構化資源和分析為市場提供背景信息的舉措。

關於 Mitrade

Mitrade作為屢獲殊榮的全球知名CFD交易平台，持有開曼群島金融管理局(CIMA) (SIB1612446)、毛里求斯金融服務委員會(FSC) (GB20025791)、澳大利亞證券投資委員會(ASIC) (AFSL398528)、南非金融部門行為監管局(FSCA) (FSP 54842)以及塞浦路斯證券交易委員會(CySEC) (CIF438/23)的監管牌照。該集團致力於推動金融普惠，為超過600萬交易者提供900餘種場外交易(OTC)衍生品，包括指數、外匯、大宗商品、ETF（交易型開放式指數基金）和股票。

該平台提供毫秒級執行速度、低點差、先進風險緩解工具以及多設備兼容性，確保為每位交易者量身打造直觀的交易體驗。

交易存在風險。本文僅供參考，不構成金融建議、要約或招攬。

垂詢詳情，請訪問https://www.mitrade.com。

SOURCE Mitrade Group