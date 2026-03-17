Mitrade Raih Lima Penghargaan Industri Global pada 2026 di Tengah Sikap Trader di Asia yang Mengkaji Ulang "Counterparty Risk"

KUALA LUMPUR, Malaysia, 17 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Broker CFD Mitrade sukses meraih lima penghargaan industri global pada 2026, di tengah kondisi pasar yang semakin bergejolak dan perbedaan kebijakan moneter di kawasan.

Konflik Amerika Serikat-Iran, serta transisi kepemimpinan di Teheran telah mendorong harga minyak melampaui US$109 sehingga mengguncang pasar global. Pasar saham Asia juga menghadapi tekanan di sektor energi dan pelayaran. Sementara itu, penguatan kembali dolar AS menekan sejumlah mata uang kawasan, termasuk Dong di Vietnam dan Rupiah di Indonesia dengan nilai tukar yang mendekati Rp17.000, seiring perbedaan arah kebijakan moneter di berbagai negara.

Bagi trader CFD yang memanfaatkan fasilitas dana pinjaman (leverage), kondisi ini sering kali menyebabkan siklus posisi perdagangan menjadi lebih pendek, serta meningkatkan sensitivitas terhadap margin. Sejalan dengan tingkat partisipasi investor ritel yang semakin besar, kredibilitas broker dan perlindungan dana nasabah semakin menjadi sorotan.

Sejak 2025, Mitrade menyediakan perlindungan asuransi dana nasabah dengan nilai total hingga US$1 juta bagi klien yang terdaftar melalui entitas yang diatur oleh CIMA dan FSC. Program perlindungan ini kemudian diperluas hingga mencakup entitas yang diatur oleh FSCA. Perlindungan ini memberikan jaminan bagi klien yang memenuhi persyaratan jika broker mengalami kepailitan.

Menurut Kevin Lai, Vice President, Mitrade Group, stabilitas operasional dan keamanan dana nasabah menjadi dua faktor penting dalam keputusan trading di kawasan ini.

"Dalam kondisi pasar yang kompleks, trader tidak hanya menilai arah pergerakan harga, namun juga daya tahan broker mereka," kata Lai. "Di Mitrade, kepatuhan regulasi terkait pengelolaan dana nasabah, audit independen, serta perlindungan asuransi mencerminkan standar yang semakin diharapkan trader saat memilih broker."

Pada 2026, Mitrade sukses meraih lima penghargaan industri:

Best Broker MENA 2026 — World Business Outlook

— World Business Outlook Best Multi-Asset Trading 2026 — FX Daily Info

— FX Daily Info Best Broker Education Global 2026 — International Business Magazine

— International Business Magazine Regulated Broker of the Year Global 2026 — International Business Magazine

— International Business Magazine Best CFD Broker Global 2026 — Global Business and Finance Magazine

Menurut Mitrade, penghargaan tersebut mencerminkan komitmen meningkatkan edukasi trader, serta menyediakan analisis pasar dan sumber informasi yang terstruktur.

Tentang Mitrade

Mitrade adalah platform trading CFD yang diakui secara global dan telah meraih berbagai penghargaan. Mitrade juga telah memperoleh izin resmi dari sejumlah otoritas keuangan internasional: CIMA Kepulauan Cayman (SIB1612446), FSC Mauritius (GB20025791), ASIC Australia (AFSL398528), FSCA Afrika Selatan (FSP 54842), dan CySEC Siprus (CIF 438/23). Mitrade mendemokratisasi akses pasar, serta menghubungkan lebih dari enam juta trader dengan 900+ produk derivatif OTC, termasuk indeks, valas, komoditas, ETF, dan saham.

Platform Mitrade menawarkan eksekusi transaksi yang sangat cepat, spread yang ketat, mitigasi risiko canggih, serta kompatibilitas lintasperangkat sehingga menjamin pengalaman trading yang intuitif dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan trader.

Setiap aktivitas perdagangan efek mengandung risiko. Artikel ini hanya menyampaikan informasi, bukan anjuran finansial, penawaran, ataupun ajakan berinvestasi.

