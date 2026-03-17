마이트레이드, 2026년 글로벌 업계 어워드 5관왕…아시아 트레이더들 거래처 리스크 재평가 속 주목

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2026년 3월 17일 /PRNewswire/ -- CFD 중개사 마이트레이드(Mitrade)가 글로벌 업계 상 다섯 개를 수상했다고 발표했다. 이번 수상은 역내에서 변동성 확대와 통화 정책 차별화가 심화되는 상황 속에서 나온 것이다.

미국과 이란 간 충돌과 테헤란 지도부 교체는 국제 유가를 배럴당 109달러 이상으로 끌어올리며 글로벌 시장에 충격을 주고 있다. 아시아 증시는 에너지 및 해상 운송 차질에 직면하고 있다. 강세를 보이는 미국 달러는 베트남 동화에 부담을 주고 있으며, 인도네시아 루피아는 Rp17000 수준에 근접했다. 동시에 역내 통화들은 확대되는 정책 격차를 반영하며 움직이고 있다.

레버리지 CFD 트레이더들에게 이 같은 환경은 일반적으로 포지션 사이클 축소와 증거금 민감도 증가로 이어진다. 또 개인 투자자의 참여 확대로 중개인의 신뢰성과 전반적인 금융 안전장치에 대한 관심도가 더욱 높아지고 있다.

마이트레이드는 2025년부터 CIMA와 FSC 규제를 받는 법인을 통해 가입 고객을 대상으로 최대 100만 달러 규모로 고객 자금 보호 보험을 제공해 왔으며, 이후 FSCA 규제를 받는 법인 고객까지 적용 범위를 확대했다. 이 보험은 브로커 파산과 같은 예외 상황 발생 시 적격 고객을 보호해 주는 장치다.

케빈 라이(Kevin Lai) 마이트레이드 그룹 부사장은 운영 안정성과 자금 안전성이 이 지역 거래 결정에서 핵심 요소라고 말했다.

라이 부사장은 "복잡한 시장 환경에서 트레이더들은 가격 방향뿐 아니라 자사가 이용하는 기관의 안정성도 함께 평가한다"며 "마이트레이드는 고객 자금 규정 준수, 독립 감사, 보험 보장을 통해 브로커 선택 시 트레이더들의 점증하는 기준을 충족하고 있다"고 말했다.

마이트레이드가 2026년에 수상한 다섯 상은 다음과 같다.

베스트 브로커 MENA 2026(Best Broker MENA 2026) — 월드 비즈니스 아웃룩(World Business Outlook)

— 월드 비즈니스 아웃룩(World Business Outlook) 베스트 멀티에셋 트레이딩 2026(Best Multi-Asset Trading 2026) — FX 데일리 인포(FX Daily Info)

— FX 데일리 인포(FX Daily Info) 베스트 브로커 에듀케이션 글로벌 2026(Best Broker Education Global 2026) — 인터내셔널 비즈니스 매거진(International Business Magazine)

— 인터내셔널 비즈니스 매거진(International Business Magazine) 올해의 글로벌 규제 브로커 2026(Regulated Broker of the Year Global 2026) — 인터내셔널 비즈니스 매거진(International Business Magazine)

— 인터내셔널 비즈니스 매거진(International Business Magazine) 베스트 글로벌 CFD 브로커 2026(Best CFD Broker Global 2026) — 글로벌 비즈니스 앤 파이낸스 매거진(Global Business and Finance Magazine)

회사 측은 이번 수상이 트레이더 교육 강화와 체계적인 자료 및 분석을 통한 시장 맥락 제공에 중점을 둔 전략을 반영한 것이라고 설명했다.

마이트레이드 소개

마이트레이드는 글로벌 CFD 거래 플랫폼으로 케이맨제도 CIMA(SIB1612446), 모리셔스 FSC(GB20025791), 호주 ASIC(AFSL398528), 남아프리카공화국 FSCA(FSP 54842), 키프로스 CySEC(CIF438/23)에서 면허를 획득했다. 마이트레이드 그룹은 600만여 트레이더가 지수, 외환, 원자재, ETF, 주식 등 900여 장외 파생상품(OTC derivatives)을 이용할 수 있도록 시장 접근성을 확대하고 있다.

이 플랫폼은 밀리초 단위 체결 속도, 경쟁력 있는 스프레드, 고급 리스크 관리 기능, 멀티 디바이스 호환성을 토대로 트레이더 누구나 직관적으로 거래를 할 수 있는 것이 특징이다.

거래에는 위험이 따르며 본 자료는 정보 제공 목적일 뿐 금융 자문, 제안 또는 권유가 아니다.

자세한 정보: https://www.mitrade.com

SOURCE Mitrade Group